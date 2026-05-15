21世纪经济报道记者 曹媛

5月14日晚间，中国平安发布多份公告，披露该公司章程修订获监管核准、不再设立监事会、执行董事辞任及新一届董事会成员与专业委员会分工等事项。

至此，A股五大上市险企均宣布不再设立监事会。此前，中国人保、中国人寿、中国太保、新华保险也先后公告称，不再设立监事会，监事会职权转由董事会审计委员会行使。

保险机构“去监事会”背后，是政策层面的明确指引，源于新公司法的施行及金融监管部门的相关政策导向，旨在引导金融机构建立符合自身实际的治理架构，降低管理成本，提升治理的灵活性和有效性。

民主选举职工董事等政策安排也有利于保护职工权益，加强企业民主管理，强化内部监督制衡。

平安不再设立监事会，A股五大上市险企均已撤销

根据公告，中国平安修订后的《公司章程》已获国家金融监督管理总局核准。依据新《公司章程》，平安集团不再设立监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

因此，平安集团第十一届监事会孙建一、朱新蓉、刘怀镜、洪嘉禧、王志良5名监事同步退任。平安集团在公告中表示，“上述监事与公司不存在意见分歧，相关退任事项无其他需披露信息。”

上述一系列调整源于新公司法的施行及金融监管部门的政策导向。2024年7月1日，新修订的《中华人民共和国公司法》正式生效，其中第一百二十一条规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

2025年12月，国家金融监督管理总局发布的《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》明确，金融机构（包括银行业金融机构、保险业金融机构、金融控股公司，下同）可以按照公司章程规定，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使公司法和监管制度规定的监事会职权，不设监事会或者监事。

平安集团撤销监事会并非个案。此前，中国人保、中国人寿、中国太保、新华保险也先后公告称，不再设立监事会，监事会职权转由董事会审计委员会行使。

这意味着，保险业沿用多年的“三会一层”（股东大会、董事会、监事会、高级管理层）治理框架正经历关键变革。

蔡方方辞任执行董事，将有一位职工董事“补位”

另外，国家金融监督管理总局发布的《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》中还强调：职工人数三百人以上的机构，除依法设监事会并有职工监事的外，其董事会成员中应当有职工董事。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。高级管理人员和监事不得兼任职工董事。

目前，平安集团还未选举出职工董事。根据中国平安修订后的《公司章程》，该公司董事会由十五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长二人，执行董事四人、非执行董事四人、独立董事六人、职工董事一人。

其中，非由职工代表担任的董事由股东会选举产生，职工董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。

但根据平安集团2025年年报，平安董事会现有董事已达到十五名，其中执行董事五名。根据上述《公司章程》，执行董事超员一席。

因此，近日蔡方方辞任平安集团第十三届董事会执行董事、董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会委员职务，辞任自2026年5月13日生效。

记者注意到，蔡方方仍在平安集团及其控股子公司任职，任平安集团副总经理，及平安人寿、平安产险、平安银行等平安集团多家控股子公司的非执行董事。

平安集团也在公告中表示，蔡方方的离任不会导致平安集团董事会成员低于法定人数。平安集团将根据《中华人民共和国公司法》《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》及相关规定，民主选举产生一名职工董事以补齐董事会空缺。

5月14日晚间，平安集团披露的第十三届董事会成员名单显示，执行董事现有四位，非执行董事现有四位，独立非执行董事现有六位，共计十四位成员。

平安集团披露的第十三届董事会成员名单