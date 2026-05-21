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21世纪经济报道记者柳宁馨 报道

曾经因风险平衡、成本考量等各种原因流向海外的订单，正在回流中国。

今年以来，意拉德电子(东莞)有限公司总经理丁允超明显感受到，海外订单出现了回流的苗头。比如，一些原本在欧洲生产的订单，客人开始要求转移到中国生产，而一些头部跨国企业客户以前的中国供应占比在10%～20%之间，2026年也开始把大部分订单转移到中国生产。

从数据上看，今年前4个月，我国外贸宏观数据呈现较好增长态势，出口结构优化也十分明显。根据海关总署公布的数据，前4个月，我国出口9.33万亿元，同比增长11.3%，其中高技术、高附加值机电产品出口同比增长17.6%，占整体出口的比重高达63.5%。

广州市高恩机械科技有限公司总经理霍丽仪对此也有直观感受。霍丽仪告诉21世纪经济报道记者，企业主要做食品加工和烘焙设备，这几年整体订单量稳步上涨，每年持续增长20%～30%。

值得注意的是，在这一轮海外订单回流背后，记者采访发现，中国制造的供应链效率和质量优势正进一步凸显。从极致的性价比到稳定的供应链，“中国制造”品牌在全球市场的竞争优势，正迎来新的转变。

意拉德电子(东莞)有限公司生产现场，受访者供图

供应链优势驱动订单回流

今年以来，一些海外订单正回流中国，主要是从东南亚国家回到广东、浙江等外贸大省。例如，前4个月，广东进出口3.49万亿元人民币，增长18.4%。其中，出口2.06万亿元，增长11.4%。

这批海外订单为何选择回流中国？

在丁允超看来，这是中国制造业优势正在凸显的体现。“如果品质一样，中国制造产品比国外大牌更便宜，如果价格一样，中国制造产品性能更好、生产更快。为什么海外订单会回流？因为这些大品牌如果不到中国生产、找供应链，它没有办法生存，这才是问题关键。”丁允超向21世纪经济报道记者表示。

例如，印刷电路板被称为“电子产品之母”，世界上90%的印刷电路板是在亚洲制造的，其中一半以上是在中国制造的。这就意味着大量电子产品生产依赖中国供应链。

除了对中国供应链的依赖，受访企业还提到一些跨国公司对良品率的要求，与东南亚相比，中国制造产品的品质和效率有不少领先优势。同时，不少东南亚国家基础设施还未完善，电力、网络等不稳定，影响生产可持续性。

据越南电力集团公开数据，越南北部北宁、北江、海阳等核心工业区电力缺口长期维持在30%左右，受此影响，纺织、家具、家电、消费电子、五金等行业订单也出现回流中国的苗头。

丁允超告诉记者，此前一些企业在东南亚设厂，有些是受到供应链领域“中国+1”的影响。实际上，越南和墨西哥整体生产成本不比中国低，加上当地基础设施还不完善，生产材料从中国运，技术人员从中国过去，增加了不少成本。

马士基大中华区总裁丁泽娟也向21世纪经济报道记者坦言，亚洲区域已成为全球最活跃的贸易市场之一，越来越多中国企业加快了供应链出海之路，但目前湄公河供应链布局仍面临多重挑战，包括多元市场带来的复杂性，以及当地基础设施和物流设施尚有瓶颈等。

这几年，丁允超所在企业在墨西哥也有设厂，一些产品转移到当地生产。设厂第三年时，墨西哥当地分公司总经理打电话和丁允超分享一个好消息，“经过三年努力，我们终于可以达到三年前国内生产效率的60%了。”

可是这三年间，国内生产也在进步，又比之前大幅提升了效率。丁允超感叹，“所以说，其他地方的制造业体系追赶中国仍有差距，要看到我们的优势。”

“中国制造”的新角色

在这一轮海外订单回流背后，中国参与全球市场竞争的角色也迎来新变化。

5月19日，在清华五道口全球金融论坛上，中国国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主席黄奇帆表示，中国制造业产业链结构已实现根本性转型。2010年以前，中国50%以上的出口是加工贸易，现在80%的产品是国内产业链集群生产出来的，产业链的生产方式在发生深刻变化。

黄奇帆提到，去年中国制造业占全球比重达到32%，世界由此形成“三个三分之一”格局：中国占三分之一，美国和欧洲发达国家占三分之一，其余150多个发展中国家占三分之一。

霍丽仪告诉记者，“在中国，现在卷性价比很难赚到钱，要往技术层面去升级，提升附加值，背后依托的是中国制造业整体成熟的供应链。我们不断提升技术，把产品做好了，订单随之增长。”

广州市高恩机械科技有限公司的工厂，受访者供图

一些受访企业告诉记者，现在很多欧美客户已经很清楚，中国制造不只性价比高，还可以把细节、手工、技术做得更好，值得更高的售价。

在霍丽仪看来，中国制造业的核心方向是高质量发展。机械行业此前流向东南亚订单比例较少，尽管之前供应链领域存在“中国+1”的压力，但核心生产还是在中国，主要原因是把握了一定的技术优势。

从一则数据可以看出，我国新能源和高端制造产业的集群优势逐渐凸显。前4个月，我国电动汽车、锂电池、风力发电机组出口分别增长68.1%、43.2%、40.7%，工业机器人出口增长30%。这与各地加快建设的先进制造业产业集群紧密相关。

霍丽仪认为，企业在中国有一个完整成熟的供应链，这些系统化能力在东南亚短期难以实现，“我们还是希望把产品贴上‘Made in China’的标签，想做中国制造自己的品牌，让客户真正认可中国制造的好产品，这是我们的决心。”

更核心的竞争力在于企业自身长期的技术突破。霍丽仪表示，“高恩机械还在推出智能物联方向的新产品，适用于更高端的星级厨房等场景，根据市场需求不断更新技术。”