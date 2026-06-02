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南方财经 21世纪经济报道记者 郑青亭 报道

“我给中国企业的核心建议是：不要只把加泰罗尼亚视为一个市场机会，而应把它当作长期的战略合作伙伴。”近日，西班牙加泰罗尼亚自治区政府企业与劳工厅厅长米克尔·桑佩尔（Miquel Sàmper）在接受21世纪经济报道记者独家专访时说。

加泰罗尼亚拥有南欧最具竞争力的工业体系之一，其工业产值占地区GDP的比重约为20%，产业基础多元且高度国际化，深度融入欧洲及全球价值链。过去五年，加泰罗尼亚累计吸引中国投资超过11亿欧元，吸引的中国投资项目数量在欧盟范围内位列第六。

桑佩尔指出，中国企业与该地区之间存在实现真正双赢的巨大潜力：中国企业可以借此进入高度创新的欧洲生态系统，而加泰罗尼亚也能从产业投资、技术引进与国际合作中获益。这种结合将为双方创造长期价值。

以汽车产业为例，加泰罗尼亚拥有欧洲最重要的汽车生态系统之一，涵盖整车制造、工程能力、移动出行创新中心、技术企业及测试基础设施。与此同时，该地区正加速提升在人工智能、半导体、连接技术及数字技术等领域的实力，致力于成为欧洲领先的网联、自动驾驶与可持续交通枢纽。

“我们完全相信，中国企业可以将加泰罗尼亚视为进入欧洲智能交通市场的战略门户。”桑佩尔说，“中国企业在电动与智能交通技术方面已处于全球领先地位，在自动驾驶系统、智能座舱、连接解决方案、电池创新以及下一代交通平台上，存在着巨大的合作空间。”

他认为，中国自动驾驶技术在加泰罗尼亚乃至整个欧洲的发展前景十分广阔，尤其是在建立合作伙伴关系、融入本地生态系统的前提下。他欢迎更多中国企业在智能交通领域设立研发中心、工程运营机构及测试基地。

望加泰罗尼亚成为中国企业进入欧洲的门户

21世纪：你能否简要介绍加泰罗尼亚未来五年的工业格局？哪些产业将被列为最高优先级？

Sàmper：加泰罗尼亚正在迈入一个以先进制造、可持续性、数字化和战略技术为核心的新工业阶段。我们将调动超过50亿欧元的资金，用于提升产业竞争力，同时加速绿色和数字转型。我们的目标非常明确：打造一个更具韧性、创新性和可持续性的经济体，创造高附加值就业岗位，并确立长期的工业领导地位。

加泰罗尼亚是南欧最强大的工业生态系统之一，工业占GDP比重约20%，产业基础高度多元化，并深度融入欧洲和全球价值链。未来五年，我们的优先方向将是那些加泰罗尼亚已具备产业能力、技术专长、人才储备和国际竞争力的领域，包括：可持续汽车与智能交通、半导体与电子、生命科学与生物制造、化工与先进材料、数字与深科技产业（人工智能、量子技术、新太空），以及视听与数字内容产业、可持续食品技术。

与此同时，我们正在大力投资基础设施、可再生能源、数字能力、研发以及人才培养，确保选择加泰罗尼亚的企业能够依托强大的欧洲基地实现规模化发展和创新。对我们而言，再工业化不仅仅是提升生产能力，更是要构建一个与技术、可持续发展和国际合作紧密相连的创新驱动型工业生态系统。

21世纪：2026年1月，加泰罗尼亚推出《2026–2030年吸引外资新战略》，目标是吸引600个外国投资项目并创造4.5万个就业岗位。加泰罗尼亚在全球投资竞争中的战略优势是什么？针对来自中国的投资，与其他地区的投资相比，是否有差异化的定位或侧重？

Sàmper：加泰罗尼亚的竞争优势在于，它能够在稳定的欧洲框架内，将强大的工业实力、创新能力、国际连接性和高质量生活完美结合。我们的《2026–2030年吸引外资战略》旨在吸引600个国际项目并创造4.5万个就业岗位。但除了数字目标，我们更希望吸引那些能够推动技术转型、增强产业韧性并提升长期竞争力的战略性投资。

加泰罗尼亚的独特之处在于，企业在这里不仅能找到市场，更能找到完整的生态系统：强大的工业基础、世界一流的研究中心、国际人才、先进的物流与连接性，以及公私部门紧密合作的良好环境。

具体到中国投资，我们看到加泰罗尼亚与中国的产业和技术优势存在很强的互补性。中国企业在电动交通、电池、可再生能源、先进制造和数字技术等领域处于全球领先地位，这些正是加泰罗尼亚和欧洲的战略重点领域。

因此，我们对中国企业的态度基于长期伙伴关系、互利共赢和产业协作。我们希望加泰罗尼亚不仅成为中国企业进入欧洲的门户，更成为他们创新、生产、开展研发并拓展欧洲业务的长期可信赖伙伴。这也正是我们设立“中国事务专责小组”（China Desk）的原因——更好地理解中国企业的需求，并助力它们顺利融入我们的生态系统。

加泰罗尼亚与沪穗保持着长期且良好的关系

21世纪：巴塞罗那与广州结为国际友好合作交流城市，与上海结成友好城市。在这些框架下，未来可以在哪些领域进一步深化合作？是否有具体的计划或正在推进的项目可以分享？

Sàmper：加泰罗尼亚与上海、广州都保持着长期且良好的关系，我们相信未来几年仍有很大空间深化合作。特别是，巴塞罗那与上海之间有着非常特殊的关系。今年是两市建立友好城市关系25周年，而双方的合作其实更早，可追溯至1989年签署的首份谅解备忘录。

上海作为中国最具活力、国际化和创新性的城市之一，与作为西班牙和欧洲重要城市的巴塞罗那有诸多相似之处。两座城市都拥有开放的经济视野、强烈的国际导向以及充满活力的创意和文化生态。

历史上，双方合作重点集中在经济发展、城市规划、环保项目、旅游、文化和体育等领域。如今，合作正自然延伸至智慧城市、数字化、绿色转型、创新、可持续交通和国际连接等新战略领域。

与此同时，文化合作仍是连接双方社会的重要桥梁。今年具有特别意义——上海将成为巴塞罗那最重要的文化庆典之一“慈悲节”（La Mercè）的首个亚洲主宾城市，这体现了双方日益紧密的关系和相互兴趣。

传统上，巴塞罗那将上海视为通往亚洲的重要门户；而上海也日益将巴塞罗那和加泰罗尼亚视为进入南欧乃至更广阔欧洲市场的战略门户。展望未来，我们看到在工商产业合作、初创与创新生态、人才交流，以及可持续发展和数字转型联合项目等方面存在巨大合作机遇。巴塞罗那和加泰罗尼亚希望继续与上海及整个中国构建强大、有雄心且面向未来的伙伴关系。

21世纪：加泰罗尼亚政府设立了中国事务专责小组，以提升对中资的吸引力。你如何评价目前取得的进展？是否计划推出更灵活或更定制化的投资吸引政策，以进一步吸引中国高质量高科技企业？

Sàmper：中国事务专责小组的设立体现了加泰罗尼亚长期致力于加强与中国经济关系的决心。我们的目标不仅是吸引投资，更是要深入理解中国企业的战略重点，并为其提供更专业、适应其需求的支持服务。迄今为止，成果非常积极。我们看到中国企业在多个战略领域（如交通、科技和工业活动）的参与度不断提升。

中国事务专责小组协助开展市场调研、机构协调、项目落地、生态系统对接，以及中国投资者与本地利益相关方的对话。同时，我们也在通过人才培养、产业用地与基础设施、创新支持、简化审批程序以及加强公私合作等方式，全面提升竞争力与投资便利化。对于高科技企业而言，获取人才、研发生态、测试环境和欧洲市场整合等因素日益重要——而这些正是加泰罗尼亚的优势所在。

我们的目标很明确：我们希望投资加泰罗尼亚的中国企业不仅能在这里设立运营，更能在此发展、创新，并成为我们产业和技术生态系统中的长期伙伴。

中国自动驾驶技术在欧洲发展前景广阔

21世纪：能否分享加泰罗尼亚在自动驾驶领域的规划？你是否认为中国企业可以把加泰罗尼亚作为进入欧洲智能驾驶市场的重要门户？加泰罗尼亚是否有兴趣吸引更多中国自动驾驶企业在当地设立研发中心或测试基地？中国自动驾驶技术在加泰罗尼亚的发展前景如何？

Sàmper：加泰罗尼亚充满雄心，致力于成为欧洲领先的网联、自动驾驶和可持续交通枢纽之一。我们已拥有欧洲最重要的汽车产业生态系统之一，涵盖整车制造、工程能力、移动出行创新中心、技术企业和测试基础设施。此外，加泰罗尼亚正在快速提升人工智能、半导体、连接技术和数字技术能力，这些都是自动驾驶未来的关键要素。

我们完全相信，中国企业可以把加泰罗尼亚视为进入欧洲智能交通市场的战略门户。中国企业在电动和智能交通技术领域目前处于全球领先地位，在自动驾驶系统、智能座舱、连接解决方案、电池创新以及下一代交通平台等方面存在显著合作机会。加泰罗尼亚非常欢迎更多中国企业在智能交通领域设立研发中心、工程运营和测试基地。

加泰罗尼亚特别吸引人的地方在于，它融合了工业传统、工程人才、创新基础设施、欧洲市场准入，以及企业、研究机构和公共部门之间的紧密协作。我们认为，中国自动驾驶技术在加泰罗尼亚乃至欧洲的发展前景非常广阔，尤其通过伙伴关系和本地生态系统融合的方式。

21世纪：对于希望在加泰罗尼亚长期深耕的中国企业——特别是聚焦汽车制造、生物医药、绿色能源等高潜力领域的企业——你会给出哪些具体战略建议？在人才、产业链整合和跨文化协同方面，中国企业应提前做好哪些准备或本地化调整，以实现与当地经济和社会的共赢？

Sàmper：我对中国企业的主要建议是：不要仅仅把加泰罗尼亚视为市场机会，而应视之为长期战略伙伴关系。加泰罗尼亚高度重视产业承诺、创新、本地融合以及长期协作。以此心态进行投资的企业，通常能取得最稳固、最可持续的成果。成功的企业往往会投资本地人才、与当地供应商和产业伙伴建立关系、与大学和研究机构开展合作，并逐步融入本地生态系统。

跨文化理解也至关重要。加泰罗尼亚是开放的国际型经济体，但长期成功需要团队、机构和伙伴之间建立相互信任、良好沟通和相互理解。从这个意义上说，保持密切联系并逐步建立信任是根本。我们也鼓励企业建立本地决策能力并组建面向欧洲的团队，因为随着企业在欧洲扩大规模，与客户、伙伴和监管机构的贴近程度会变得越来越重要。

总体而言，我们相信中国企业和加泰罗尼亚之间存在实现真正共赢的巨大潜力：中国企业可以进入高度创新的欧洲生态系统，而加泰罗尼亚则能从产业投资、技术引进和国际合作中受益。这种结合将为双方创造长期价值。