21世纪经济报道记者 唐唯珂

近日多地气温持续走高，根据健康杭州，杭州78岁的何阿姨（化名）想着开空调凉快睡一觉，没想到一晚过后突发高烧、剧烈咳嗽，送医查CT显示右肺大片实变影（俗称"肺白了"），常规挂头孢三天毫无效果。

医生仔细追问病史发现关键线索——那台空调从去年冬天起就再没清洗过。最终经气管镜肺泡灌洗检出嗜肺军团菌（Legionella pneumophila），确诊为军团菌肺炎。

“这不是普通的空调病，而是空调长期未清洗，冷凝水盘和散热片中滋生的军团菌随冷风雾化被人吸入肺部引发重症肺炎。老人、免疫力低下者是高危人群，初期很像感冒或普通肺炎，但头孢类和青霉素对它基本无效，容易延误成重症。”接诊医师提醒。

空调里的“隐形常住民”：为什么久置空调会养出军团菌？

军团菌是一种广泛存在于天然水体和人工水环境中的革兰氏阴性杆菌，最喜欢25℃～42℃温暖潮湿的环境，空调停用数月后，内部残留的冷凝水在密闭潮湿的接水盘、风轮、散热片上，正好是它的培养皿。

研究显示，军团菌在适宜条件下可存活一年以上，次年首次开机时随冷风形成气溶胶（直径＜5μm微粒），被人深吸入肺底部即可能引发感染。

首都医科大学附属北京朝阳医院感染和临床微生物科副主任医师李冉指出，军团菌肺炎与普通肺炎有所不同——除高热（常＞39℃）、干咳、胸痛外，肺外表现更突出：常伴头痛、肌肉酸痛、恶心、呕吐、腹泻，重症者可出现意识模糊、低钠血症、急性肾损伤，老年人可迅速进展为呼吸衰竭，未经及时治疗的重症死亡率可达5%～30%。

需特别注意：青霉素类、头孢类抗生素对军团菌无效（它是胞内寄生菌，作用于细胞壁的药物鞭长莫及），临床首选大环内酯类（阿奇霉素、红霉素）或喹诺酮类（左氧氟沙星）。如感冒或肺炎用头孢三天仍持续高热不退，且近期开过久未清洗的空调，应主动告知医生排查军团菌感染。

而天气炎热时候，使用空调，尽量风向朝上不直吹，体感更凉也更安全。

此外，冷空气密度大，出风口叶片向上调成水平或略向上，冷风先吹向天花板再自然下沉，整体室温更均匀。避免冷风直吹头、颈、肩、腰，尤其老人、儿童、孕产妇，直吹易诱发落枕、面瘫、关节酸痛或加重偏头痛。

配合使用空调的除湿模式，也不一定非要调至最低温。闷热高湿天可先用“制冷”降到舒适温度，再切“除湿模式”。除湿模式下压缩机间歇工作、风速低，体感凉爽且不那么干冷，对风湿、老寒腿人群更友好，也比一味开16℃～18℃省电。

睡前用睡眠模式或定时，防清晨着凉。睡眠时代谢率下降，人对低温耐受变差。“睡眠模式”会每1～2小时自动调高1℃，通常整晚累计升2℃～3℃；也可设运行2～3小时后自动关机/转送风，既避免后半夜冻醒，也节电。

此外值得一提的是，空调房相对湿度常掉到40%以下，长时间待着易眼干、咽干、皮肤紧绷。可放一盆水或小型加湿器维持相对湿度40%～60%；长期用眼人群搭配人工泪液，多喝水（温水为宜），少喝冰饮刺激肠胃。

针对车用空调，上车前可先开车窗/车门通风1～2分钟排出暴晒积热，开外循环最大风量1分钟，再切内循环制冷。停车前提前2～3分钟关A/C、开外循环吹风，吹干蒸发箱水分可抑制霉菌异味。

针对特殊人群，婴幼儿建议室温26℃～27℃，不直接对着床吹，可用挡风板或蚊帐外间接送风，摸后颈温热无汗为适宜；而老年人/慢阻肺/冠心病：避免频繁出入温差＞10℃的场所，进出房间先关/开门前缓冲1～2分钟；过敏性鼻炎/哮喘：严格按时清洗滤网与深度消毒，过敏季可适当调高设定温（26℃～27℃）但保证通风，减少尘螨与霉菌暴露。

夏天正确开空调：先清洗，再纳凉，记住这五步

疾控部门和呼吸科医生的共识是：每年首次启用空调前必须彻底清洗消毒，使用中也要注意通风与温度控制。具体建议如下：

首先，断电后彻底清洗（每年至少1次深度清洗），拔掉电源之后，拆下过滤网用清水冲洗背面（勿用热水暴晒）最后阴干装回。

其次，仅洗滤网不够，军团菌和霉菌多藏在蒸发器散热片、风轮、接水盘，建议请专业人员用专用清洗剂深度清洗消毒；有条件每年启用前做一次专业深度清洗，中央空调按规范每季度维护。清洗后可开制冷运行20～30分钟，将污水排出。

此外，先通风排“脏气”再正常使用。清洗装回后，开机先开窗开送风模式10～15分钟，让内部可能残留的微生物和异味稀释排出，再关窗正常使用。

同时空调的温度设定26℃左右，室内外温差≤7～10℃。避免冷风直吹人体（出风口朝上或加装挡风板），夜间睡眠可使用睡眠模式或定时关机，老人、小孩、孕妇避免长时间待在低温环境。

并且每开2～3小时开窗通风10～15分钟，密闭空间CO₂和污染物会累积，定期换气可降低气溶胶浓度，也减缓咽干、头晕等“空调病”症状。关机前提前30分钟关制冷、开“送风/干燥”模式吹干内部水分，抑制细菌滋生。

再者，警惕信号，及时就医。开空调后出现持续高热（＞39℃）伴干咳/咳黏痰、肌肉酸痛、头痛、腹泻、意识淡漠，尤其有老人或免疫低下者，应尽快就医感染科或呼吸与危重症医学科，并主动告知“近期开启久置空调”，便于医生针对性排查军团菌及其他非典型病原体。

除此之外，淋浴花洒、储水式热水器、加湿器、景观喷泉等也是军团菌常见孳生地，长期未用的卫浴设备首次使用前应先放水冲洗管路。

酷暑将至，空调能“续命”，也可能藏“刺客”。开空调前，先洗再开，这道工序，是全家呼吸安全最简单的防线。