21世纪经济报道记者 韩利明

陕西西安，一家医保定点药店的负责人陈老板（化名），在社交平台晒出店内打造的“医保集采药品专区”。

整齐规整的药柜内，集采药品有序陈列，专区上方清晰公示集采药品“五统一”要求：统一张贴集采药品“三进”行动标识、统一设置专属销售专柜、统一采用双标签公示集采中选价格与终端销售价格、统一作出合规销售价格承诺、统一公示医保咨询投诉电话。

“集采药品全面上架，价格亲民到超乎想象，但卖一单亏一单，实在心疼。”陈老板的感慨，迅速引来同行共鸣：“齐鲁阿托伐他汀支付价1.68元，按政策上浮15%后终端售价1.9元，进价却达2.4—2.8元。”

也有经营者求助：“上面要求必须落实集采药品上架销售工作，可我们至今不会操作。”

图片来源：社交平台截图

就在不少药店为经营压力发愁的同时，也有违规抬价乱象同步滋生。

央视新闻报道显示，千里之外的内蒙古自治区呼和浩特市，张先生（化名）家人在医院附近的京远大药房，以3960元购入一盒南京正大天晴制药有限公司生产的马来酸阿伐曲泊帕片，单片药价高达396元。

据悉，该药品正是第十一批国家集采品种，各地陆续于2026年2月起执行新价，10片装中选价根据不同生产企业为49元一89.99元，最低仅49元，较集采前近4000元的价格降幅超98%。渠道调价通知单显示，涉事药店今年3月已收到降价通知，却以“不知情”为借口，侵占患者红利。

一边是“卖一单亏一单”的经营困境，一边是部分药店借信息差、急用药场景违规抬价牟利。在这背后，随着集采药品“三进”（进零售药店、民营医疗机构、村卫生室）持续落地，传统医药零售行业如何坚守合规底线、走出可持续盈利路径？

从自愿铺货到刚性约束

药品带量采购的惠民价值，在于通过挤掉药品价格“水分”，减轻患者负担。为进一步放大集采改革红利、推动优质医疗资源下沉，2024年5月，国家医保局办公室发布《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》，首次在国家层面明确提出“各省要鼓励村卫生室、民营医疗机构和零售药店参加集采”，为集采药品向基层终端延伸奠定基础。

北京中医药大学卫生健康法学教授、博士生导师邓勇向21世纪经济报道记者解释，此前药店售卖集采药品以自愿、零星、非强制为主，主要覆盖慢病常用药和大品牌药品。价格上不执行集采中选价，多按批发价加常规加价销售，虽比医院贵但未出现极端价差。

“此外，铺货上普遍存在不全、不标、不主推的问题，不少药店因毛利低干脆不进货；医保结算上多数不按集采价执行，患者无法享受‘集采降价+医保报销’的双重红利。”邓勇教授总结，“此前是‘可卖可不卖、卖贵点也行’，而‘三进’后变为‘必须卖、必须限价’。”

在国家政策指引下，各地也陆续落地细化方案。例如江西省发布《进一步推进集采药品“三进”工作走深走实的通知》提出，争取到2025年底，全省医保定点医药机构集采药品“三进”单位覆盖率达70%以上、2026年底达80%以上。

同时要求公立医疗机构严格落实药品“零差率”销售政策；定点民营医疗机构销售中选药品价格不得高于中选价格；医保定点零售药店可按集采中选价格顺加不超15%销售集采药品，鼓励按不高于中选价销售。

大同市医保局亦制定《大同市集采药品“进基层医疗机构、进民营医疗机构、进零售药店”工作方案（试行）》，于2025年10月1日开始实施。其中，公立基层医疗机构需严格落实药品“零差率”政策，按中选价销售中选药品。民营医疗机构和零售药店销售“三进”集采药品清单中药品售价不得高于集采中选价格。

21世纪经济报道记者也注意到，日前内蒙古自治区医药采购中心发布通知显示，参与“三进”的公立基层医疗机构和定点民营医疗机构须参加集中报量，鼓励定点零售药店参与集中报量；公立基层医疗机构、定点民营医疗机构和定点零售药店按照中选价格销售，执行“零差率”政策。

在业内看来，集采药品“三进”行动的推进，正通过持续优化集采药品供应保障体系，在巩固基层公立医疗机构集采药品配备成果、扩大民营医疗机构集采参与范围的基础上，推动零售药店规范纳入集采药品供应网络，让群众在“家门口”的药店、民营医院或村卫生室就能买到所需的集采药品。

亏损承压与违规逐利

集采药品“三进”政策持续推进，基层医药终端也直面生存与合规的博弈。

资深医改专家徐毓才此前向21世纪经济报道记者指出，当前集采“三进”政策的设计，更多聚焦于扩大集采中标厂家的市场份额，未充分考量民营医院、药店等医疗机构的实际经营困境。民营医院与药店作为自主经营、自负盈亏的市场主体，需承担高昂的房租、人力等运营成本，而集采药本身利润微薄，政策层面又未配套相应的补贴支持，也未预留合理的利润空间。

盈利收缩之下，不乏类似于呼和浩特药店天价售药事件，部分定点药店利用患者急需、信息不对称的弱点，选择将库存药高价卖出。

在邓勇教授看来，本次央视新闻曝光的几十倍价差，本质是药店违规逐利行为，“‘三进’政策要求药店必须上架并限价销售集采药品，确实压缩了药店传统高毛利空间，但这不能成为恶意抬价的理由。”

据央视新闻调查，涉事药店周边的多家药店中，同厂家同规格的马来酸阿伐曲泊帕片，单片价格均在9元左右，与涉事药店396元的单片售价形成天壤之别。

对于同款集采药品出现极端价差的乱象，邓勇教授分析，核心根源是三重因素叠加：一是药店合规意识薄弱，利用患者信息差和急用药场景转嫁经营压力；二是政策落地存在机制短板，集采药品价格倒挂导致药店“不想卖、不敢卖”；三是监管缺位，价格监测滞后、违规成本极低。

邓勇教授进一步分析，价格倒挂现象主要源于四大核心诱因：一是渠道歧视，药企给医院中选低价、给药店批发价，导致药店进价高于医院售价；二是加价率限制过严，15%的顺加上限无法覆盖房租、人工等运营成本；三是配送成本高、医保回款慢，占用大量现金流；四是量价不挂钩，药店无带量承诺难以拿到低价。

“‘三进’只是暴露了药店旧盈利模式的不可持续性，并非乱象的始作俑者。”邓勇教授建议，“药店可通过抱团采购争取医院级供货价、优化‘集采药引流+非集采药盈利’的品种结构、争取厂家返利补差、精细化运营降本、主动申请政策补贴等方式缓解亏损。”

国药控股2025年年报也提及，药店集采药品价格与医疗机构趋同，驱使患者逐步从医院回流至零售药店购药，为零售药店进一步承接处方流量打开通道。“三进”政策的实施，客观上对医药零售企业的经营能力提出了更高要求，企业需要在强化成本管控与供应链整合能力的同时，持续加强药事服务专业能力建设，并构建产业链上下游协同及围绕终端客户的健康服务创新能力，从而在降本增效的基础上拓展收入来源，提升整体盈利水平。

与此同时，邓勇教授建议，政策层面也需兼顾控价惠民与药店可持续经营，重点从四方面调整：一是统一中选药品供货价，建立分层加价机制，对基层药店适度放宽加价率；二是推行省级统一配送，对偏远地区给予专项配送补贴；三是缩短医保回款周期至7-15天，设立医保周转金缓解现金流压力；四是设立专项奖补资金，支持药店开展药学服务，同时对恶意高价行为顶格处罚并取消定点资质，实现“百姓得实惠、药店有利润、行业能发展”的平衡。

行业转型升级

事实上，纵观我国医药零售市场，随着合规门槛持续提升，行业洗牌加速。中康数据显示，截至2025年第三季度末，同比净减少的近3万家医保门店中，中小连锁（前30以外的连锁药店）和单体药店占比92.9%。

梳理各大上市医药零售企业2025年年报数据可见，行业整体处于结构调整阶段。其中，国大药房2025年新增直营门店61家，全年共关闭低效直营门店1140家；一心堂主要区域新开业门店352家，关闭576家；老百姓直营门店净减少249家......

行业竞争加剧之下，各大头部连锁药房聚焦专业化、多元化、智能化三大方向转型升级，持续提升核心竞争力。

专业化服务层面，比如截至2025年末，大参林“双通道”定点门店705家，门慢门特定点门店1322家。老百姓共有1725家门店获得门诊慢特病定点资格，占直营门店比例为17.73%，具有“双通道”资格的门店达317家。

多元化经营成为门店增收核心抓手。比如益丰药房2025年利用门店空余面积，新增功能性食品和用品，如护肤、个护、口腔、女性护理、纸品家清、食品等多元化商品；漱玉平民则通过设置慢病、养生、美丽、茶饮等专区，引入AI体质辨识、美丽魔镜、艾灸、耳穴压豆等体验项目，完善自助检测与便民服务，显著提升顾客体验与门店吸引力。

智能化转型同步提速，AI技术成为驱动行业高质量发展的重要赋能工具。2025年初，老百姓成立AI应用战略委员会，目前，其自主研发的AI综合问答智能体——“老百姓小丸子AI”已覆盖医保政策、慢病服务、新零售等八大核心业务，通过精准问答“解放劳动力”；漱玉平民也在2025年搭建智能培训体系，推出“AI小玉”门店问答智能助手，并研发智能对练应用。

当前，针对内蒙古药店恶意抬价的乱象，当地医保部门会同市场监管部门已组成专项工作组，赶赴现场开展联合检查，医保部门对涉事药店主要负责人进行约谈，市场监管部门行政立案。

在业内看来，未来随着监管体系持续完善、配套政策不断优化、行业转型深度推进，集采药品终端市场将实现规范有序、良性可持续发展，持续释放医药改革惠民红利，切实守护群众购药权益。