记者/韩璐 编辑/谭璐

杭州夫妇想卖掉公司，筹谋一周无果。

5月31日晚，百诚医药发布公告称，停牌期间与交易方探讨了控制权变更事宜，经慎重考虑，实控人邵春能、楼金芳夫妇决定终止本次控制权变更事项。

邵氏夫妇是百诚医药的创始人，合计持有公司股份超过34%。到今年3月末，公司总资产约38亿元。

透镜咨询创始人况玉清对《21CBR》记者解释，“变更事宜未能谈成的原因有很多，可能是价格原因、公司治理或尽调过程中出现问题。”

6月1日，百诚医药复牌，开盘即20%跌停，当日收盘价为58.4元/股，跌幅收窄至9.6%，市值超60亿元。

好景不长

邵氏夫妇萌生离场的想法，与业绩压力有关。

百诚医药做仿制药CRO（指通过合同形式为药企提供医药研发外包服务的机构）生意，覆盖药学研究、药物发现、临床研究、注册申报等仿制药的研发全流程。

做仿制药的门槛比创新药低一些，更标准化，项目周期短。相应的，受政策影响更大，对成本和规模要求更高。

2011年百诚创立时，正值仿制药兴盛时期，邵氏夫妇吃过行业红利。

彼时，受仿制药一致性评价、药品上市许可人制度（MAH）、集采等政策影响，仿制药CRO需求爆发。

邵氏夫妇的生意快速增长，2021年百诚医药登陆A股，市值最高突破百亿元。公司营收从2021年的3.74亿元增至2023年的10.17亿元。

为承接更多订单，夫妇俩还搬了新的公司总部和研发中心，扩大实验室，增加技术团队规模，释放更多产能。

可惜好景不长，随着MAH制度收紧，监管趋严，仿制药研发需求萎缩，波及邵氏夫妇的业务。

2024年，公司业绩“变脸”，净亏损5000多万元。

2025年，公司营收进一步下滑至6.8亿元，亏损扩大至9000多万元。在30家A股医疗研发外包企业中，百诚的营收和净利润都排到了20名开外。

今年1-3月，由于内部降本增效，以及新一轮集采政策推进，百诚业绩回暖。营收同比增长24.65%至1.60亿元，净利润约1300万元，同比增长148.91%。

周期难抗

周期难抗，仿制药CRO行业不景气，让邵氏夫妇颇有压力。

邵春能、楼金芳夫妇今年均58岁，创办百诚医药前，在医药行业深耕多年。

邵春能从财务转型成为医药销售，楼金芳则是医药研发出身，是浙江大学药学硕士，曾在多家药企研发药物。

在杭州创立百诚医药后，楼金芳担任公司董事长兼总经理，负责技术研发，邵春能担任副董事长。

为了扭转局面，邵氏夫妇启动了创新药相关业务，同时布局类器官业务和AI前沿技术应用，并承接多个创新药、医疗器械及药械组合的大临床项目。

截至2025年年末，公司取得了4个Ⅰ类新药IND（新药临床研究申请）批件及12个Ⅱ类新药IND批件，覆盖神经、自免和实体瘤领域。

5月中旬的业绩说明会上，管理层透露，将聚焦头部药企和高壁垒复杂制剂品种，提升订单质量。同时，向CDMO（医药合同研发生产）领域延伸，配合客户参与新一轮集采工作。

楼金芳称，已将AI技术应用在靶点发现与验证、分子设计和优化、药效预测和安全性评估等多个环节。

对于未来发展，邵氏夫妇也有打算。

他们认为，公司具备四大优势，包括在仿制药CRO领域积累了丰富的技术经验和客户资源，CRO与CDMO一体化平台不断提升综合服务能力，创新药管线布局逐步完善，AI、类器官等技术提升了研发效率和竞争力。

未来三到五年，公司将以“仿创结合”为战略，继续布局这些优势方向。

此次离场失败，邵氏夫妇还需沿着既定方向，继续上路。