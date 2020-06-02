掌门科技CEO捐建首个县域世界级科技馆





由掌门科技创始人兼CEO陈大年出资建设的国内首个县域世界级科技馆——新昌造就未来科技馆日前完成第一阶段的建设。

据悉，该馆是由新昌县人民政府指导并提供场馆，国内互联网公司掌门科技捐献出资，并联合国内新文创品牌造就规划设计的大型科技馆，由未来生命、未来空间、未来娱乐、未来教育四大展区构成，展示面积3794平米。落成投入使用之后，将是国内首个县域的世界级科技馆。

此次捐建的新昌造就未来科技馆展出内容包括机器狗表演；由中国航天局建造的火箭实体模型，以"长征二号运载火箭"为原型按1:3的比例制作，能真正模拟点火装置；等比例的恐龙骨骼模型；模拟太空舱驾驶体验；以及人工智能、医疗设备、大型沉浸式投影与空间、增强现实和虚拟现实等。

在科技馆二层的未来教育主题展区，参观者可以观看大量来自全球顶尖科学家的演讲视频，并在特设的5D影院中，感受融合了新媒体、新娱乐和沉浸式体验的功能。这将为参观者呈现最佳的科学启蒙，和世界级的科技前沿成果。

落成之后，新昌造就未来科技馆既可以成为新昌本地居民了解、感知前沿技术的大型科普基础设施，又能以此为据点辐射周边地区、成为科学通识的重要阵地。

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