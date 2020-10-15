山东世纪泰华集团捐赠“希望小屋”





为积极响应共青团山东省委、山东省青年联合会、共青团潍坊市委号召，值公司创建20年之际，世纪泰华集团向昌乐、安丘、青州捐赠9间“希望小屋”，用以改善贫困家庭孩子的生活与学习环境，帮助困难儿童健康成长。

经过20余天的施工改造，9间独立、明亮的“希望小屋”顺利建成。10月12日至13日，在共青团潍坊市委主要负责同志的带领下，山东世纪泰华集团运营总裁刘子瑄及公益小组成员一同走进昌乐、安丘、青州，为新建成的9间“希望小屋”验收、挂牌，共同见证“希望小屋”落成使用，并向每个家庭的孩子们送上学习用品、床上用品。

据了解，“希望小屋”儿童关爱项目主要针对贫困家庭无独立居住和学习环境的8至14岁儿童，以建档立卡贫困家庭为主，依托原有住房打造独立空间进行规划、设计、装修，配备必要家具和学习生活用品，建成“希望小屋”，改善孩子们的成长环境。

2020年，是山东世纪泰华集团有限公司创建20年。20年间，世纪泰华紧紧围绕“对社会负责，为社会尽责”的核心价值观，心系公益慈善事业，践行企业社会责任，不仅在爱心助学、扶贫济困等方面帮助弱势群体，还在环境保护、社会援助、知识传播等方面坚持做公益，用实际行动诠释企业大爱文化。

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