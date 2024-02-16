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網紅晚安小雞阿鬧涉造假被捕 柬埔寨警堅持法辦刑滿再驅逐出境

柬埔寨西港省長郭宗朗15日親自主持「晚安小雞」直播造假案記者會，警方將網紅晚安小雞與阿鬧押至現場，並展示大量證物，包括疑似用來冒充鮮血的紅墨水、鬼面具等。記者會現場兩人不僅下跪道歉，並承認所有影片都是捏造，懇求柬埔寨政府給他們機會，向觀眾介紹柬埔寨的特色與美。郭宗朗指出，晚安小雞與阿鬧犯下嚴重錯誤，不能只是口頭訓斥，後續將被移送法辦，刑滿後再驅逐出境。（看完整報導）

台股龍年紅盤飆漲548點 漲幅近20年新春開盤第3強

台股15日龍年開紅盤氣勢如虹，在台積電飆漲7.89%、以697元作收貢獻下，台股終場大漲548.5點，收在18644.57點，刷新台股歷史收盤新高紀錄；台股15日漲幅3.03%，創台股近20年來第3強的新春開盤漲勢。（看完整報導）

身障律師陳俊翰逝世 不受罕病禁錮積極追夢、曾列民進黨不分區

民進黨15日表示，不分區立委被提名人、身障律師陳俊翰疑似感冒引起併發症，11日逝世，享年40歲。陳俊翰被提名為民進黨不分區立委，他罹患罕見疾病「先天性脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」，全身只有眼睛、嘴巴以及一根小指頭可以活動，他克服病痛一路從台灣大學、哈佛，念到密西根大學法學博士，並在中央研究院當研究學者。（看完整報導）

台旅客越南富國島被丟包 王國材：最重可罰年代旅遊停業3個月

數百名台灣旅客在越南富國島旅遊遭丟包，引起關注。交通部長王國材15日表示，一定會重罰年代旅遊，最重可停業3個月。交通部觀光署官員告訴記者，相關調查還在進行，確認違規事證後，每團最高開罰5萬元，最快下週有結果。金管會表示，依旅遊不便險參考條款，此事件不符合旅程取消或更改保險承保範圍。（看完整報導）

鋒面通過北部轉雨 今白天高溫降至16度

氣象署15日表示，15日晚間至16日清晨鋒面通過，16日白天東北季風增強，北部、東半部轉為有短暫雨的天氣，白天高溫降至約攝氏16到18度；17日至20日水氣減少，天氣大致穩定，逐日回溫。（看完整報導）

美堪薩斯超級盃封王遊行槍擊案 1死22傷球迷奔逃

職業美式足球聯盟NFL堪薩斯市酋長（Kansas City Chiefs）14日在密蘇里州堪薩斯市慶祝超級盃封王，當地地標性火車站外爆發槍響，造成1死22傷，大批球迷紛紛逃命。堪薩斯市長魯卡斯指出，所有參加慶祝遊行的酋長隊員、教練和員工都平安無恙。（看完整報導）

2023經濟學人民主指數 台灣排名第10居亞洲之首

經濟學人資訊社（EIU）15日發布2023民主指數，台灣在全球167個國家地區中排名第10，居亞洲之冠。台灣也符合EIU定義的「完全民主」。2023民主指數排名前10國家依序是挪威、紐西蘭、冰島、瑞典、芬蘭、丹麥、愛爾蘭、瑞士、荷蘭、台灣。挪威是連續第14年位居民主指數榜首。（看完整報導）

台灣攜手NASA量測空氣品質 2架飛機繞行中南部

15日午間有2架來自NASA的飛機在台灣中南部繞行，分別為DC8、GIII。NASA與台灣及南韓、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家正進行亞洲空氣品質飛航實驗，15日於台灣中南部及東部地區空域進行空氣品質觀測，綜合探討及解析南部地區空氣污染成因與3D分布變化。（看完整報導）

中國漁船越界捕魚盜砂 海巡署近8年驅離逾9000艘

一艘載4人的中國快艇14日越界闖入金門海域，2人落海不治，2人尚在海巡署偵防分署金門查緝隊製作筆錄。依海巡署近8年統計，驅離中國漁船逾9000艘，其中扣留近400艘。中國漁船非法越界主要樣態包括捕魚、盜砂等。（看完整報導）

台裔導演王湘聖作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

台裔美籍導演王湘聖疫情期間拍攝紀錄片「奶奶跟外婆」，片中有他對奶奶與外婆深刻、迷人的描繪，獲奧斯卡金像獎最佳紀錄短片提名。王湘聖將帶著奶奶、外婆出席頒獎典禮，老人家興奮地直問「李安會來嗎？」（看完整報導）

開箱老照片》洪金寶為賀歲片「群龍戲鳳」宣傳

農曆新年假期片商都會推出熱鬧的賀歲片，吸引觀眾買票進戲院，港片「群龍戲鳳」為1989年的新年第二檔賀歲片，由洪金寶自導自演，並找來金馬獎影帝孫越、及港星利智、莫少聰等大卡司助陣。劇中動作場景紮實，尤其洪金寶與動作派港星劉家良的史詩級「切磋」，成為眾多影迷心中武打影星世代承傳的經典。（看完整報導）

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