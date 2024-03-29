俄軍在烏克蘭東部的局部進攻中，傳出使用一種極為罕見的裝甲指揮車。據說這種戰車原本是設計用在「核戰爭」環境中運送蘇聯高官的「末日戰車」。

《德國之聲》3 月 28 日報導，烏克蘭第 63 機械化旅 3 月 21 日在Telegram 上發布了一段影片。影片顯示，一架自殺式無人機在頓內茨克地區利曼附近襲擊了一輛俄羅斯的「拉多加」戰車。可以看到無人機從後方接近「拉多加」，然後畫面中斷。

報導猜測「拉多加」是1970年代末期研發的 T-80 主戰坦克的變型車。 履帶式車輛設計是為了因應可能的高核污染、化學污染或生物污染環境，因此又被稱為「末日戰車」。謠傳當時只生產了 4 到 5 輛，倘若第三次世界大戰爆發，「拉多加」將負責把克里姆林宮的蘇聯高官運送到安全地帶。 該車配備外部攝像頭，內部空間可寬鬆可容納4人，安裝了軟墊座椅、通訊設備、製供氧系統和測量環境參數的儀器。

俄軍在烏克蘭使用了過時的蘇聯製軍用車輛，外媒猜測是克里姆林宮沒辦法用新戰車來彌補前線高昂的損失。 報導推測，「拉多加」可能是在戰區充當運兵車。據《CBS》報導， 3 月 28 日，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在受訪時表示，雖然烏軍迄今為止成功地遏制了俄羅斯的進攻，但是如果俄羅斯在近幾個月內發動大規模攻擊的話，烏克蘭武裝部隊並沒有做好進行防禦的準備，烏軍的火砲已逐漸消耗殆盡。