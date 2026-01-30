21世纪经济报道记者 周潇枭 北京报道 1月30日，财政部对外发布2025年财政收支数据。

2025年，全国一般公共预算收入实现21.6万亿元，比上年下降1.7%。其中，税收收入约17.6万亿元，增长0.8%；非税收入3.97万亿元，下降11.3%。

尽管财政收入小幅下降，但是财政支出仍在持续扩张，重点支出得到有效保障。2025年全国一般公共预算支出28.7万亿元，比上年增长1%。

财政部副部长廖岷表示，2026年财政赤字、债务总规模和支出总量将保持必要水平，确保总体支出力度“只增不减”、重点领域保障“只强不弱”。把更多的财政资金用在提振消费、“投资于人”、民生保障等方面，多渠道增加居民收入。

（财政部召开2025年度财政收支情况新闻发布会现场图，图片来源：财政部）

近九成省份财政收入实现正增长

2025年全国一般公共预算收入较上年下降1.7%，主要在于2024年一次性安排中央单位上缴专项收益抬高基数，税收收入保持小幅正增长。

具体来看，主体税种保持正增长。2025年国内增值税实现6.89万亿元，增长3.4%；国内消费税1.69万亿元，增长2%；企业所得税4.13万亿元，增长1%；个人所得税1.62万亿元，增长11.5%。

在主体税种整体低增长的背景下，2025年个人所得税实现11.5%的高增长，这与居民收入稳步增长的密切相关，2025年全国居民人均可支配收入4.34万元，比上年名义增长5%。

中央财经大学财政税务学院教授白彦锋对记者表示，国家税务总局近年发布的数据显示，中国个人所得税纳税申报人员中，年收入100万元以上的高收入者约占申报人数的1%，但是这部分人申报缴纳的个税占全部个税的五成以上；申报收入位居全国前10%的个人，缴纳个税占比九成以上。2025年以来，资本市场持续活跃，推动了个税的较快增长。“金税四期”的上线运行、2025年10月起互联网平台企业首次正式报送平台内经营者和从业人员相关信息等加强税收征管的措施，很大程度上促进了税收公平，确保了个税收入的稳步增长。

2025年非税收入呈现两位数的负增长（同比下降11.3%），跟上年基数较高有关。2024年全国非税收入同比增长25.4%，主要在于一次性安排中央单位上缴专项收益。

2024年11月，财政部部长蓝佛安表示，受多种因素影响，2024年中央和地方财政收入不及预期。对此，财政部正在采取一系列措施，确保完成全年预算目标任务。后两个月，在依法依规组织收入的同时，安排有关中央单位上缴一部分专项收益，补充中央财政收入。

需要指出的是，2025年地方财政收入整体平稳，多数省份实现正增长。分中央和地方来看，2025年中央一般公共预算收入9.4万亿元，下降6.5%；地方一般公共预算本级收入12.2万亿元，增长2.4%。

1月30日，财政部国库司副司长郑涌在财政部新闻发布会上表示，近九成地区收入实现增长。2025年，地方一般公共预算本级收入同比增长2.4%，增幅比上半年、前三季度分别提高0.8个、0.6个百分点，呈稳步回升态势。31个省、自治区、直辖市中，除个别地区受煤炭等大宗商品价格下行影响收入有所下降外，27个地区全年财政收入较上年实现增长。

21世纪经济报道记者梳理发现，东部经济大省财政收入整体实现稳步增长。2025年广东实现一般公共预算收入1.39万亿元，同比增长3%；江苏实现收入1.02万亿元，同比增长2.1%；浙江实现收入8865亿元，同比增长1.8%；上海实现收入8501亿元，同比增长1.5%；北京实现收入6681亿元，同比增长4.8%。

2026年财政支出“只增不减”

近年来，我国财政收入整体呈现低速增长态势，但是通过加大政府债券规模，财政支出规模依然维持扩张态势，真金白银支持扩大国内需求，以此来推动经济更好修复。

2025年，全国一般公共预算支出28.7万亿元，同比增长1%。与此同时，受土地出让收入缩水等影响，2025年全国政府性基金预算收入约5.8万亿元，同比下降7%；但是，受政府债券规模扩张带动，2025年全国政府性基金预算支出11.3万亿元，同比增长11.3%。

郑涌表示，2025年全年超长期特别国债、地方政府专项债券、中央金融机构注资特别国债等资金共支出6.19万亿元，同比增加1.69万亿元，增长37.6%。受政府债券加大力度影响，2025年政府性基金预算支出同比增长11.3%，增强了经济发展动能，推动了经济持续回升向好。

考虑到近年来财政收入维持低速增长态势，近年来在注重提升财政可持续性的同时，也在不断优化支出结构，财政资金重点支持提振消费、扩大有效投资、民生保障等领域。

比如，2025年7月，我国推出育儿补贴政策，对3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁，每孩每年补贴3600元，即每孩每月300元。

财政部社会保障司副司长刘英在发布会上回应记者提问表示，育儿补贴是新中国成立以来首次大范围、普惠式、直接向群众发放的民生保障现金补贴，惠及千家万户。2025年，全国各级财政共安排约1000亿元用于发放育儿补贴，其中中央财政安排904亿元。据统计，截至目前，全国已向3000多万名婴幼儿发放了育儿补贴。对于2025年已通过审核但尚未发放到位的有关申请，将督促行业主管部门指导各地进一步加快工作进度，确保2026年3月底之前全部足额发放到位。育儿补贴是“投资于人”的生动体现，也是“民生为大”的具体实践。

2025年还安排了3000亿元特别国债资金，用于支持消费品以旧换新，政策效应在持续释放。

财政部经济建设司副司长吴盖在财政部发布会上表示，2025年，财政部先后分四批累计下达超长期特别国债资金3000亿元支持消费品以旧换新，部分地区在提前用完中央资金额度后，还主动发力，增加安排地方资金，有力释放了消费潜力，助力相关产业加快转型升级。初步统计，2025年消费品以旧换新相关产品销售额超2.6万亿元，惠及超3.6亿人次。在以旧换新政策带动下，相关商品销售额持续增长，如，乘用车零售量增长3.8%，限额以上家电、通讯器材零售额增长11%、20.9%。

1月20日，廖岷在国新办发布会上表示，2026年，财政部门将继续实施更加积极的财政政策。2026年财政赤字、债务总规模和支出总量将保持必要水平，确保总体支出力度“只增不减”、重点领域保障“只强不弱”。持续优化支出结构，确保资金用在紧要处，打破“基数+增长”支出固化格局，积极运用零基预算理念，大力压减低效无效支出，把更多的财政资金用在提振消费、“投资于人”、民生保障等方面，多渠道增加居民收入。2026年将继续安排超长期特别国债，用于“两重”建设和“两新”工作，并优化政策实施；完善专项债券项目负面清单管理，深化地方“自审自发”试点，更好发挥债券资金效益。

野村中国首席经济学家陆挺表示，2026年作为“十五五”的开局之年，预计中国会加大宏观政策力度，推动经济平稳运行。2026年中国有望推出更大规模的政府支出计划，预计赤字率维持在4%左右的水平，超长期特别国债、地方专项债等规模适度增加；央行有望在二季度温和降准降息，预计下调政策利率10个基点、降准50个基点。