21世纪经济报道记者 李金萍 深圳报道

比亚迪工厂的机械臂精准组装着新能源汽车电池，不远处生物医药实验室的科研人员正观测细胞培养数据——深圳坪山区战略性新兴产业产值占规模以上工业总产值比重已达惊人的88%。

2025年，深圳坪山区经济数据公布：GDP增长10.5%，几乎是全市增速的两倍；规模以上工业增加值增长15.9%；社会消费品零售总额增长10.2%。

在“十四五”时期，坪山GDP总量实现翻番，年均保持两位数增长。这些数据背后，一个以先进制造业为核心的现代化产业体系正在深圳东部加速崛起。

硬核产业强势增长

2025年，坪山规模以上工业增加值增长15.9%，在深圳工业增长整体承压的环境下显得尤为珍贵，其既显示了区域经济的强大韧性和增长潜力，也意味着工业特别是先进制造业正在成为拉动坪山经济增长的核心引擎。

坪山区已构建起“车药芯智”为主导的“6＋3”产业集群，形成了完整的产业生态链。

在新能源汽车领域，比亚迪作为龙头企业，已迈入世界百强企业行列，问鼎全球纯电汽车销冠。同时，世界汽车标准创新大会永久落户坪山，全球最大汽车毫米波雷达生产基地投入使用，汽车零部件制造装备产业集群获评国家级中小企业特色产业集群。

在生物医药领域，全区已聚集超过1300家企业，形成了从研发到生产的完整产业链。普瑞金生物与全球细胞治疗巨头达成16.4亿美元合作协议，刷新我国在CAR-T领域对外授权交易金额纪录。

坪山作为深圳硅基半导体集聚区，芯片制造产能占全市超50%。2025年全年产值增长23%，落地产业链企业30余家，助力深圳建设中国集成电路产业“第三极”。

坪山经济增长的质量集中体现在战略性新兴产业产值占规模以上工业总产值比重88% 这一关键数据上。这种产业结构使其经济增长更具韧性和可持续性。

对比来看，2024年坪山战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重为66%，而到2025年，这一比例在工业领域已提升至近九成，显示产业结构升级加速。

创新投入不断提升

2024年坪山区全社会研发投入强度达到11.8%，其中98.39%的投入来自企业。这一数据不仅远超全国平均水平，也超过了大多数发达地区的研发强度，显示出坪山区对科技创新的高度重视和企业的强大研发意愿。

企业作为创新主体的地位十分突出，这与坪山区以先进制造业为主的产业结构密切相关。

坪山区已建成一批高水平创新平台，形成了“基础研究+技术攻关+成果产业化”的全过程创新生态链。国内首个车规级芯片全项标准验证公共服务平台启动运营，全国首家陆空一体智能网联综合测试基地建成使用。

深圳技术大学半导体微纳加工中心建成投用，为芯片产业提供了关键技术支撑。自超滑微系统等中试平台入选工信部首批重点培育中试平台，北京理工大学深圳汽车研究院获批国家首批、深圳唯一的国家级产业知识产权运营中心。

坪山区强化人工智能赋能制造业，已启动AI和OR“场景森林”建设行动，全区开放应用场景超过100个。海普瑞、鸿合科技等企业入选工信部5G工厂名录，国家智能制造能力成熟度三级以上企业数占全市22%。

2025年，坪山成功举办荣耀AI终端生态大会，启用AI智园、AI未来营，打造首个AI+鸿蒙业态体育场馆，加速人工智能技术在各领域的融合应用。

内外双循环结构显现

坪山区社会消费品零售总额增长10.2%，零售业商品销售额增长28.5%。该区出台全市首个区级“以旧换新”消费补贴政策，实施首日就带动销售额超亿元。

新增全球汽车总部旗舰店2家、头部电商平台1家，坪山万象项目启动建设，新开业佳漾里等商业综合体3个，推出“超悦生活季”消费IP，多元化的消费场景正在形成。

文旅消费成为新增长点，坪山区精心策划“四季文旅”系列IP，发布特色旅游线路40余条。全年新增高端品牌酒店6家，升级运营坪山雕塑艺术创意园，新增非遗体验、沉浸式演艺、数字影视、网络短剧等新业态。

住宿业和餐饮业营业额分别增长7.6%和4.0%，显示城区吸引力和消费活力不断增强。

在扩大内需的同时，坪山区外贸进出口总额增长13.7%，显示出强大的国际竞争力。这一成绩的取得，得益于“车药芯智”产业集群的出口优势。

新能源汽车、生物医药、半导体产品等高附加值商品的出口增长，推动了外贸结构的优化升级。

在固定资产投资方面，坪山区“十四五”时期的投资总额超过“十二五”和“十三五”时期的总和。工业投资占固定资产投资比重达54%，显示投资结构向实体经济特别是制造业倾斜。

商品房销售面积保持增长，规模以上其他房地产活动营业收入增长8.0%。坪山区在全市率先实施商品房“以旧换新”3.0政策，创新引入机关事业单位住房专员机制，建成投用全市首个“一站式”便民服务点，全链条服务市民的购房需求。