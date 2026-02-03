21世纪经济报道记者 易佳颖、陶力

近期，有消息称大润发母公司高鑫零售CEO李卫平被警方带走协助调查。大润发方面向21世纪经济报道记者否认了这一消息。

此外，高鑫零售也回应媒体表示，“假的，在报警了”，并称李卫平目前正在上班。

2025年11月30日，大润发母公司高鑫零售（06808.HK）宣布，自12月1日起，李卫平担任高鑫零售执行董事兼首席执行官，沈辉因家庭事务原因辞任高鑫零售执行董事、首席执行官职务。

算下来，李卫平新获任仅2个月。不过，大润发已紧锣密鼓的展开了诸多工作。1月30日，大润发Super山东东营东城万达广场店开业。不同于传统的大卖场模式，大润发东营店为主打“小而美、精而全、快而鲜”为核心特色的“品质生活超市”。同时，其还通过“大润发优鲜”APP实现最快29分钟到家服务。

从这个门店调整逻辑来看，门店对商品、效率和全渠道的升级更加明显。这也与此前的李卫平的履历和业态经验是相对应的。李卫平本人无疑是个零售行业老兵。她从2018年9月至2025年11月任职于盒马，历任盒马华北北京大区总经理、盒马鲜生业态首席执行官以及盒马首席商品官。

其中，李卫平在担任盒马CMO期间，曾主导推进了盒马自有品牌体系建设、优化产地直采网络，并推动季节性爆款商品的创新开发，为平台商品结构升级奠定了基础。

眼下，正是新旧交替的关键转型期，2025年年初，阿里巴巴以约131.38亿港元出售所持高鑫零售78.7％的股权，最终由德弘资本拿下了高鑫零售控股权。

除了CEO变动以外，日前，高鑫零售公告，王冠男因控股股东另有任用，已于1月6日起辞任公司非执行董事及提名委员会成员职务。刘昊获委任接替上述职位。

刘昊现年38岁，现任DCP Capital（德弘资本）资深董事，主要负责消费零售、农业和新能源项目的投后管理工作。在加入DCP Capital之前，刘先生曾任职于麦肯锡咨询和阿迪达斯中国，在消费零售行业和供应链方面拥有丰富的管理经验。

据了解，高鑫零售与李卫平签订的三年服务协议，她作为首席执行官的固定年薪为336万元，且有权享有年度管理层花红，具体金额由公司薪酬委员会及董事会根据经营业绩及个人表现决定。

不过，另一方面，大力反腐也是德弘资本加强公司治理的重要举措。此前，根据上观新闻报道，日前，上海市公安局静安分局成功侦破一起大型连锁超市高管受贿案，该超市华东营运部负责人管某在任职期间，多次向合作供应商索取巨额“借款”，其中已查实的涉案金额达700余万元。目前，管某等3名犯罪嫌疑人已被静安区人民检察院依法批准逮捕。实际上，管某正是大润发资深高管管明武，曾任上海区总经理、全国营运长等职，直接掌管505家门店的供应链与区域运营。