世界反兴奋剂机构（WADA）星期一（5月13日）宣布，将于本周召开一次特别会议，讨论23名中国游泳运动员药检阳性后参赛的争议。

这场会议定于星期五（5月17日）在线上召开。

世界反兴奋剂机构（WADA）在一份声明中表示：“特别会议的目的，是为了让成员有机会从世界反兴奋剂机构的专家那里进一步了解这一重要问题，并能够提出任何可能的问题。”

世界反兴奋剂机构（WADA）此前委请一名独立检察官、前瑞士公共检察官埃里克·科蒂埃（Eric Cottier）审查该机构对此案的处理情况。他被授予查阅所有涉及此事的档案及文件的权限，并可自由咨询独立专家。

科蒂埃预计将在两个月内，即巴黎奥运会开幕一个月前公布审查结论。

国际奥委会主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）支持世界反兴奋剂机构（WADA）对此案的处理。他还告诉法新社，如果获得批准，中国游泳运动员可以参加今年的巴黎奥运会。

《纽约时报》今年4月披露，在2021年东京奥运会前，有23名中国游泳运动员对曲美他嗪检测呈阳性，但世界反兴奋剂机构（WADA）秘而不宣，中国队员获准继续参赛并夺取多枚奖牌。

曲美他嗪（TMZ）是一种治疗心绞痛的药物，可以提升运动表现。世界反兴奋剂机构（WADA）当时接受了中国的解释，称这些游泳运动员是在无意间接触了这种药物，不构成违规。

报道发表后，世界反兴奋剂机构（WADA）成为众矢之的。但中国官方和世界反兴奋剂机构（WADA）均为自己辩护，并坚持其结论。

中国在此药检中的做法受到许多专家质疑，包括没有立即回报，过了2个月才提交报告，以及称在选手下榻旅馆的厨房通风口、水槽、调味料容器发现药物残留，但未能说明为何厨房会有此药物。

美国反兴奋剂机构（USADA）月初猛批世界反兴奋剂机构（WADA）在“半真半假的说辞上变本加厉”，因该机构在一份公开的文件中谈及此案例时表示，有“强烈迹象显示，这些案例可能是一起群体污染案例。”

美国反兴奋剂机构（USADA）说，发生了一起故意使用兴奋剂的案例，WADA本应对源头启动调查，“然而它没有这样做，辜负了所有干净的运动员。”

美国反兴奋剂机构（USADA）负责人特拉维斯·泰加（Travis Tygart）称这种情况是“潜在的掩盖行为”。

活动人士杨伟东对美国之音表示，中国有组织地让运动员使用药物提高成绩，在体育界是公开的秘密。杨伟东的母亲薛荫娴原是中国国家体育运动队队医，逃离中国后出版书籍，揭露中国体育界禁药黑幕。

薛荫娴指出，23名游泳运动员药检阳性被包庇掩盖在中国不是个案。

伦敦奥运会400米自由泳金牌得主孙杨2014年也曾被验出服用兴奋剂曲美他嗪，遭判罚禁赛，后来又发生暴力抗检事件。

（此文参考了法新社的报道。）