2024年第51屆國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展(XPONENTIAL)於4月下旬，在美國聖地牙哥會議中心舉行，嘉義縣長翁章梁協同經濟部率領亞洲無人機AI創新應用研發中心進駐廠商赴美參展，對此行收穫，他說，這次的美國參訪之旅對團隊來說是一次寶貴的學習和交流經歷。他透過帶領台灣15家業者參加XPONENTIAL展覽會，不僅展示台灣無人機的實力，還與來自世界各地的業者建立了聯繫。這次參展是亞創中心是首次赴國際參展，對於提升國際能見度和創造合作契機具有重要意義。

與美合作夥伴簽署備忘錄

翁章梁表示，在UAS Center at SBD的參訪中，我們與美國的合作夥伴簽署了合作備忘錄，這將為雙方提供更多使用無人機訓練場地和技術交流的機會。這次的參訪不僅加深了他對無人機園區規劃的理解，也為嘉義縣在無人機領域的發展開啟了新的篇章。

亞創中心和亞創廠協會更與工研院三方簽署合作框架協議書，展示嘉義縣在推動無人機產業發展方面的前瞻性和決心。同時透過工研院鏈結台灣無人機國家隊與北美洲地區相關產業、大學、研究機構與產業協會之合作與鏈結，拓展國際市場發展。

另外，他也提到，在塔爾薩市（Tulsa）的商務會議裡，每一站都讓他深刻體會到嘉義縣在全球無人機產業中的重要地位。我們的無人機廠商與當地業者進行了深入的商務交流，這不僅加深了我們對無人機測試和安全性的理解，也為未來的合作奠定了基礎。這次參訪無疑是實現「讓嘉義走向世界，讓世界看見嘉義」這一願景的重要一步。

翁章梁表示，在這次的參訪經歷讓他深刻感受到嘉義縣在國際舞台上的活躍和影響力。他期待看到嘉義縣在無人機產業的未來發展，並相信這些國際交流和合作將為嘉義縣帶來更多的機遇和成長。

台灣無人機國家隊的發源地: 位於嘉義太保的亞洲無人機AI創新應用研發中心 圖：新樂飛無人機股份有限公司提供

亞創中心從無到有過程

針對嘉義縣無人機產業，如何從無到組成國家隊，期間的過程為何?翁章梁說，有關亞創中心的創建，從他上任之後，在提出20項未來施政建議裡的其中兩項，其中第一項是推動小型航空業，因為嘉義有乾淨的空域和大片的農地，且人口密度不高，再加上嘉義位於臺灣西部科技走廊中樞並擁有便捷交通及供應鏈也很容易取得等優勢，極為適合小型航空業之研發測試及製造；另一項為台灣體育大學太保分校的活化，這兩項建議之綜整即為亞洲無人機AI創新應用研發中心（下稱亞創中心）的前身。

縣府積極響應中央於2019年推出5加2產業創新計畫，「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等5 2產業創新計畫，為加速臺灣產業轉型升級，打造以「創新、就業、分配」為核心價值，追求永續發展的經濟新模式，並透過「連結未來、連結全球、連結在地」三大策略，激發產業創新風氣與能量。

嘉義縣長翁章梁接受新頭殼專訪。 圖：嘉義縣政府拍攝

他表示，亞創中心成立至109年定調朝無人機研發中心發展之後，邀集經濟部技術處無人載具辦公室、交通部運輸研究所、交通部民用航空局、中山科學研究院航空研究所及臺灣無人機業者們，舉行無人機研討會暨創新應用與飛行展示活動並簽署嘉義無人機產業園區進駐合作意向書，準備建置無人機研發中心。

除此之外，爭取到中央與業者支持，他說，自從蔡總統親自為亞創中心揭牌以來，除了提供教學大樓予無人機廠商進駐作為研發場所之外，周邊30公頃專屬空域亦可提供中小型商用無人機即研即測的需求；另外因應現行民用航空法之遙控無人機專章及遙控無人機管理規則等規定，最大起飛重量25公斤以上之無人機應執行檢驗，民航局也配合進駐設置無人機檢驗辦公室，可在地提供全方位檢驗協助，確保無人機設計、製造與性能符合檢驗基準，以提升無人機使用安全。截至迄今，亞創中心無人機廠商已由最初12家陸續吸引眾多產官學研單位進駐直至今已達44家，亞創中心將以厚植群眾、同業分工異業結盟方式，逐漸發展成為具備研發、測試及生產功能齊備之產業聚落。

2024/2/26 副總統當選人蕭美琴訪視亞創中心 圖：嘉義縣政府提供

亞創中心的三個優勢

針對亞創中心的三個優勢，翁章梁說，第一、無人機業者採購中心：首先是成為所有國內、外無人機業者集中採購的中心，因此處產業集中宛若無人機的百貨公司，要什麼有甚麼；第二、吸引國內外投資業者：其次是吸引許多對無人機產業有興趣的國內外投資業者前來，鑒於無人機在烏俄戰爭中發揮顯著成效，世界各國爭相加速發展無人機產業，也會到亞創中心找尋。

第三、產業群聚效應：最後是讓原本散佈臺灣各地的無人機廠商，在進駐亞創中心後形成產業群聚，更加速促成廠商之間的技術交流、研發合作及公司治理。由於亞創中心經常舉辦國際交流、研討會、參訪(包括媒體、縣市政府、軍警消防) ，縣府也期許未來此地能有更不同的面貌，持續優化。

第四、串連民雄航太園區與義竹大型試飛場域：嘉義亞創中心做為無人機產業發展前導基地，除了本身聚集無人機產業界能量外，可串連民雄航太園區與義竹大型試飛場域的建構，民雄航太暨無人機院區，164縣道東側112年12月5日動土，預計114年底完工。未來西側中央將再投入68億元，為國內無人機廠商提供優質及生產環境。搭配鄰近嘉義科學園區規劃發展智慧農業及無人載具等新興特色產業，結合既有工業區及嘉義科學園區引進智慧載具關鍵模組科技，並與國家級研究機構「中科院、工研院、台經院」共同開發產學研究資源，一同打造研發、製造、測試、驗證一條龍兼具的無人機產業聚落，建構嘉義地區產業創新生態系。

有關打造壯台灣專區，他指出，烏俄戰爭的爆發使得無人機和去紅色供應鏈的議題在國際間引起廣泛的討論。到目前為止，已有近20個國家的單位或團隊來訪亞創中心，他們希望利用台灣在資訊科技和製造業的優勢，提供去除紅色供應鏈的最佳解決方案。無人機產業為新政府「五大信賴產業」的一環，為此嘉義縣政府目前正在招募並籌組無人機供應鏈大聯盟，以整合相關廠商的能力，因此我們預計5月份舉辦大型論壇，並計劃於10月份與相關廠商一同參加由外貿協會在南港舉辦的AIoT展，並打造「壯臺灣（Drone Taiwan）」專區。

翁章梁期待透過亞創中心這個平台，能夠鏈結國際訂單與國內產能，實現國內無人機產業真正的國產國造目標。我們相信，透過這些努力，我們可以推動無人機產業的發展，並為台灣的經濟帶來長期的利益。

下一步政治仕途

野百合學運同梯也是國內無人機龍頭的經緯航太科技董事長羅正方，目前更是無人機國家隊隊長，根據他近身觀察翁章梁這幾年的表現，他稱許翁縣長在最艱困的地方，總是想辦法從無到有的在嘉義縣進行產業結構的翻轉，可以說是民進黨新領導群當中最具有執行力的縣長。

因此2026卸任之後，翁章梁的下一步政治路備受關注，他坦言「我自己的下一步，大概不是我自己想的吧」，現在環境變化太大，去想那些意義不大。眼前最重要是把他任內爭取的建設與規劃，逐一按步就班落實，把該做的做的事情，做得更多一點，做得更圓滿一點，這才是實際的事。