台湾外交部星期五(9月20日)发表声明,对台湾九个邦交国常驻联合国代表联名致函联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(Antonio Guterres),驳斥中国多年来对联大地2758号决议的曲解和误用,呼吁联合国接纳台湾的行动表示感谢。

在这封信函上签名的九个国家是伯利兹、斯威士兰、危地马拉、马绍尔群岛、帕劳、图瓦卢、圣基茨和尼维斯(Saint Kitts and Nevis)、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯(Saint Vincent and the Grenadines)。

他们星期四在本届联合国大会开幕前夕联名致函古特雷斯,要求联合国采取积极行动,解决联大第2758号决议遭“恶意扭曲”的问题,因为此事“危害了台湾海峡的现状以及印太地区的和平与稳定”。

第26届联合国大会于1971年10月25日表决通过关于“恢复中华人民共和国在联合国组织中的合法权利问题”的2758号决议,北京当局据此取代中华民国在联合国的中国代表权席次。

北京声称联大第2758号决议不仅恢复了中国政府在联合国的席次,而且“确认”了中国所说的“一个中国”原则,即世界上只有一个中国,而台湾则是“中国不可分割的一部分”。

台湾则坚持认为,联大第2758号决议只解决了中国在联合国代表权的问题,其中既没有提及台湾,也没有谈及台湾的政治地位,更没有确立中国对台湾的主权。

台湾九个邦交国的联名信呼吁联合国促成台湾参与联合国并让台湾为联合国可持续性发展目标做贡献,“因为联大第2758号决议并没有排除台湾有意义参与联合国体系”。

联名信还敦促联合国奉行中立原则,“停止错误引用联大第2758号决议,不适当地剥夺台湾人民和媒体进入联合国访问、出席或报道会议和活动的权利”。

北京长期打压台湾的国际空间,目前已经将台湾的邦交国压缩到12个。台湾另一个邦交国巴拉圭表示会单独致函表达对台湾参与联合国的支持。

圣文森特和格林纳丁斯常驻联合国代表因加·金(Inga Rhonda King)在将联名信送达古特雷斯办公室后,在联合国大厦门口向记者表示,她无法理解即将于9月22日至23日在联合国召开的未来峰会把台湾排除在外,因为峰会中含有全球数字契约以及未来世代宣言。

“你能想象作为世界技术主宰的台湾无法参与这些谈判吗?”台湾的中央社引述她的话说。她特别提及台湾在全球尖端芯片和人工智能技术上的优势。

危地马拉常驻联合国代表卡拉·曼西亚(Carla Maria Rodriguez Mancia)则希望更多的国家能够加入支持台湾参与联合国的行列。她认为今年联合国大会举行未来峰会,“让台湾参与更有意义”,因为台湾是一个“民主大国,一个自由和科技大国,而我们讨论的是未来”。

台湾外交部在星期五发表的声明中,对邦交国支持台湾参与联合国表示“诚挚感谢”。

“外交部重申,联大第2758号决议并未提及台湾,所以与台湾无关,该决议并未反映,亦不等同于中国的‘一中原则’,更未排除台湾参与联合国体系及其他国际组织,”声明说。

“对于中国持续恶意扭曲该决议,意图误导国际试听,外交部予以强烈谴责,并呼吁国际社会共同反制中国谬论,”声明又说。

台湾外交部的声明还要求联合国秘书处积极落实联合国宪章揭示的普遍性原则及“不遗漏任何人”的承诺,尽速接纳台湾参与其中。