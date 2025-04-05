【新唐人北京時間2025年04月06日訊】4月1日週二晚間，神韻新紀元藝術團 (Shen Yun New Era Company)在加拿大多倫多的四季劇院（Four Seasons Centre for the Performing Arts）的第四場演出，吸引了很多華人觀眾來觀看，談到自己的感受，他們不約而同的表示非常震撼，不僅是視聽盛宴，更是精神喚醒，希望神韻能早日回國，讓全中國人看到。

加拿大華人新移民翁珠： 「非常震撼，震撼到講不出話。在國外能看到我們中國五千年的文化，這是在中國看不到的，真的太震撼了，不知道用什麼語言來表達。」

加拿大華人新移民曲艷： 「這場演出非常震撼與鼓舞。演員們用他們精湛的技藝和深厚的文化底蘊，展示了信仰的力量和對自由的追求。而且我能感受到這麼多人用藝術來發聲，反對中共的一黨專制。所以神韻的這場盛宴，不光是視覺上的享受，更是一種精神的喚醒，讓人們今後更加有力量，更加有希望。 」

加拿大華人新移民徐立峰：「在外國看到中國的這種演出很有親切感，而且演員們的功夫非常到家，想不到這麼精美。舞台美術和整個編排，尤其是下面的器樂演奏，非常出乎我的意料。開始我一直以為是音響在播放，經過主持人介紹，我才發現這是現場演奏，那想不到，真的是太好了。」

徐立峰：「簡直是以真亂假了，因為我一直以為是音響才能放出這麼好的效果，頂級的，我覺得太好了。 」

演出最後一個節目《創世主已來》讓徐立峰感到醍醐灌頂、震撼不已。

徐立峰：「最感動的還是最後那一幕，佛光普照，太震撼了。真的很好。鏡頭和光線都非常非常震撼，對，感覺好像有一種靈感一樣，像醍醐灌頂一樣灌進我的腦袋裡，有這樣的感受。 」

他感謝神韻揭露共產黨的邪惡。

徐立峰： 「中國的災難都來自於共產黨，跟着共產黨，那就是走進火葬場了。社會道德的敗壞，整個經濟、環境污染、醫療、教育，現在多少孩子跳樓，數不勝數，每一條人命都是共產黨的血債。我們在國內的時候也深受其害，對，感受非常深刻。」

三人都希望全中國人都能看到神韻。

翁珠： 「希望有一天能真正回到我們中國，可以看到，（神韻）進到北京人民大會堂演出，讓我們全中國人來看看法輪功和神韻演出，真正的真、善、美。」

（更多信息請點擊神韻官網 訂票信息）

新唐人電視台記者朱峰加拿大多倫多報導