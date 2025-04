【新唐人北京時間2025年04月06日訊】4月1日週二晚間,神韻新紀元藝術團 (Shen Yun New Era Company)在加拿大多倫多的四季劇院(Four Seasons Centre for the Performing Arts)的第四場演出,吸引了很多華人觀眾來觀看,談到自己的感受,他們不約而同的表示非常震撼,不僅是視聽盛宴,更是精神喚醒,希望神韻能早日回國,讓全中國人看到。

加拿大華人新移民翁珠: 「非常震撼,震撼到講不出話。在國外能看到我們中國五千年的文化,這是在中國看不到的,真的太震撼了,不知道用什麼語言來表達。」

加拿大華人新移民曲艷: 「這場演出非常震撼與鼓舞。演員們用他們精湛的技藝和深厚的文化底蘊,展示了信仰的力量和對自由的追求。而且我能感受到這麼多人用藝術來發聲,反對中共的一黨專制。所以神韻的這場盛宴,不光是視覺上的享受,更是一種精神的喚醒,讓人們今後更加有力量,更加有希望。 」

加拿大華人新移民徐立峰:「在外國看到中國的這種演出很有親切感,而且演員們的功夫非常到家,想不到這麼精美。舞台美術和整個編排,尤其是下面的器樂演奏,非常出乎我的意料。開始我一直以為是音響在播放,經過主持人介紹,我才發現這是現場演奏,那想不到,真的是太好了。」

徐立峰:「簡直是以真亂假了,因為我一直以為是音響才能放出這麼好的效果,頂級的,我覺得太好了。 」

演出最後一個節目《創世主已來》讓徐立峰感到醍醐灌頂、震撼不已。

徐立峰:「最感動的還是最後那一幕,佛光普照,太震撼了。真的很好。鏡頭和光線都非常非常震撼,對,感覺好像有一種靈感一樣,像醍醐灌頂一樣灌進我的腦袋裡,有這樣的感受。 」

他感謝神韻揭露共產黨的邪惡。

徐立峰: 「中國的災難都來自於共產黨,跟着共產黨,那就是走進火葬場了。社會道德的敗壞,整個經濟、環境污染、醫療、教育,現在多少孩子跳樓,數不勝數,每一條人命都是共產黨的血債。我們在國內的時候也深受其害,對,感受非常深刻。」

三人都希望全中國人都能看到神韻。

翁珠: 「希望有一天能真正回到我們中國,可以看到,(神韻)進到北京人民大會堂演出,讓我們全中國人來看看法輪功和神韻演出,真正的真、善、美。」

(更多信息請點擊神韻官網 訂票信息)

新唐人電視台記者朱峰加拿大多倫多報導