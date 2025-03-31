3月31日國際聚焦 法右翼領袖勒龐被定罪 禁擔任公職五年

【新唐人北京時間2025年04月01日訊】法國極右翼政黨領袖勒龐被法院裁定，限制她五年內不得競選公職，而勒龐及其所在政黨在近期選舉中獲得越來越多的支持率。來看本期的國際聚焦。

法右翼領袖勒龐被定罪 禁擔任公職五年

週一，巴黎一家法院判決，法國議員、國民聯盟前領袖勒龐，挪用歐洲議會資金罪名成立，被判處四年監禁，其中兩年緩刑，這兩年在家中監禁，並且五年內不得競選公職。她還被處以10萬歐元的罰款。

勒龐表示，將提起上訴。勒龐在2027年的總統大選民調中領先。她先前曾表示，這將是她第四次、也是最後一次角逐法國總統大位。

曼谷豪宅「空中走廊」被震斷 丈夫為救妻女搏命一跳

緬甸28號發生7.7級強震，遠在千里之外的泰國曼谷受到波及。一座被稱為「網紅大廈」的通羅區高級豪宅，空中走廊斷裂。地震發生時，一名男子為了救另一棟大樓裡的妻女，冒險跳過斷裂的空中走廊，場面相當驚險。隨後，一家人趕緊到一樓避險。

事後，一名女網紅出面證實，這名男子就是她的韓國籍丈夫。這名女子說，丈夫在跳躍過程中手臂擦傷，幸好並無大礙。她對丈夫保護妻女的舉動，相當感動。

日本排完2024年度福島核處理水 總量約5萬4600公噸

截至3月30號，日本福島第一核電廠2024年度的「核處理水」已排放完畢。本年度共有約5萬4600公噸經過處理的核廢水被排放入海。

儘管東電希望能在2051年，完成廢爐的預設目標前，排光所有積存的「核處理水」，但由於污染水每天都會產生，因此只要熔融核燃料團塊依舊存在，就會持續產生污染水。

內塔尼亞胡：將加大施壓 迫使哈馬斯釋放人質

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）週日表示，以色列在談判的同時，將繼續向哈馬斯軍事施壓，迫使其釋放所有人質。

以色列總理內塔尼亞胡：「軍事壓力是有效的。它之所以有效，是因為它同時發揮作用：一方面，它粉碎了哈馬斯的軍事和政府能力，另一方面，它為釋放我們的人質創造了條件。」

同一天，法國總統馬克龍與內塔尼亞胡通話，呼籲內塔以色列停止對加沙的襲擊，並恢復以哈停火談判。

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