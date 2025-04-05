綜合報導 / 台北市

國民黨立法院黨團總召傅崐萁，被視為大罷免的指標，現在陸續傳出有「正藍軍」表態支持罷免傅崐萁嗎？身為花蓮立委的傅崐萁，家族在花蓮勢力龐大，妻子徐榛蔚是現任花蓮縣長，但最近除了曾當過國民黨花蓮縣黨部主委的、花蓮縣議長張峻公開表態「支持罷免傅崐萁」，在花蓮當地具有代表性的報紙「更生日報」，頭版更是連三天刊登和罷免傅崐萁相關的內容，地方人士指出這非常關鍵。而昨(4)日還有幾位退役將領，現身在花蓮舉辦的罷免路跑活動，包括一位87歲的退役陸軍少將「丘衛邦」，他公開發言表示「花蓮這個大毒瘤一定要把它剷除」。但花蓮當地的國民黨籍議員指出，罷免行動，已經造成社會的憂慮和不安，我們致電傅崐萁，截稿前沒有得到回應。

鳴槍起跑，好幾位跑者身穿迷彩服，他們是退役將領。這場路跑活動是反共護台志工聯盟等單位舉辦的，地點在花蓮，劍指花蓮立委國民黨立法院黨團總召傅崐萁，陸軍退役少將丘衛邦說：「要將花蓮毒瘤剷除。」

其中，高齡87歲的陸軍退役少將丘衛邦，曾擔任過國防部計劃處處長，也曾任國民黨駐美總部支部委員，以及第十四屆候補中央委員，被視為「正藍軍」，而路跑的帶隊官余宗基，是前國防大學政戰學院院長，也曾擔任國防部發言人。

前國防大學政戰學院院長余宗基說：「昨天中共的軍事演習正式宣告結束，代表只要台灣堅定我們大家團結，中國他知道他的文攻武嚇，不會有任何的效果。」來參與這場路跑活動的人士，還包括退役中校張業承。根據了解，通常退役軍官若沒有主動退黨，都是國民黨籍。

花蓮縣議員(國)韓林梅說：「跟政治連結偏頗不贊成，不需要被污染渲染，每個活動都要搞到政治，尤其罷免已經造成社會的憂慮跟不安。」

根據民間人士自製的罷免進度條，傅崐萁罷免案目前收件大約1萬份，進度大約5成，而在花蓮地方上傳出已有正藍軍悄悄加入連署，罷免傅崐萁團體志工說：「他們拿黨證來然後說他們是國民黨的黨員，因為看不過這些傅崐萁他們，他就是也激怒了很多這些正藍軍的人士，也有人的是交了之後就走，然後也有人是說他會害怕被發現。」

日前花蓮縣議長張峻公開表態支持罷免傅崐萁，張峻擔任過國民黨花蓮縣黨部主委，後來2022年被退黨，但仍與藍營有互動，張峻昨(4)日再度發文，貼出「換掉傅崐萁」，內容寫下：這是在一年多前立法委員選舉的時候發的貼文，沒想到過了一年，還派得上用場，可見花蓮的狀況根本毫無進展，甚至更糟。這樣的立委，真的配代表我們花蓮嗎？

而張峻2日在花蓮當地代表性報紙更生日報頭版刊登半版廣告，公開表態支持罷免傅崐萁，更生日報3日、4日再接著刊登半版廣告，寫著「罷傅愛花蓮，抗共護台灣」，並列出連署站。這在花蓮地方上引起議論紛紛。

過去花蓮更生日報曾在頭版刊登的內容，傅崐萁和2020年大選時國民黨總統候選人韓國瑜同框，當時的背景，國民黨提名了黃啟嘉參選立委，但傅崐萁以無黨籍參戰，刊登內容還寫著「正藍戰將」；後來傅崐萁連任國民黨團總召時，更生日報還特別在臉書發文。

花蓮縣議員(無)楊華美說：「更生日報頭版這件事情，就是一個因為花蓮只有一個，更生日報的還有紙本的報紙，那這個透過更生日報刊出去的訊息，是可以給更多中南區的長輩，我們的花蓮的鄉親看到。」

而在國會，這個月1日的立法院會，民進黨團杯葛議事，拉著印有傅崐萁頭像的文宣，國民黨立委陳雪生突然來一拳，打在印著傅崐萁的海報上，這一幕也在網路上發酵。藍軍正藍軍在罷免傅崐萁這一局，預計也將成為指標。

新聞來源：華視新聞