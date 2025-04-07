【快訊】川普預告高風險動作 納瓦羅痛批某國

【新唐人北京時間2025年04月08日訊】觀眾朋友好，歡迎收看新唐人快報。今天是美東時間4月7日，星期一。

今日焦點：直面伊朗 川普預告高風險談判；納瓦羅發檄文：中共不能再占便宜；美國展開新一輪簽證吊銷風暴；加拿大指控中共利用微信操控華裔選民；湖南上千公務員捲入15億騙局。

川普總統今天宣布，美國將在本週六，與伊朗進行高層級的「直接會談」。這場會談將是川普在第一任期，2018年退出《伊朗核協議》（JCPOA）以來，美國首次與伊朗的直接接觸。

川普在白宮橢圓形辦公室會唔以色列總理納坦雅胡時，公布了這一消息。他說：「我們在週六有一場非常重要的會議，我們將直接與他們對話。」據川普的說法，這次與伊朗的直接對話，不同於以往的間接談判或第三方斡旋，而是美國與伊朗政府之間的正面交鋒。

美國總統川普：「很多人說，你可能通過代理人，或不是直接而是通過其他國家達成協議，不，我們是直接與他們打交道，或許達成協議，這會很棒，可以這麼說，將對伊朗很棒。」

川普沒有透露，會議在哪裡進行，但他表示，週六的這場高層級會議意義重大。川普強調，這次會談的目標是尋求與伊朗達成協議，以阻止其發展核武計畫。他表示：「我認為所有人都同意，達成協議比採取顯而易見的行動要好。」而川普提到「顯而易見的行動」指的是他上週曾提出，如果伊朗拒絕談判，美國將對伊朗進行「轟炸」行動。

美國總統 川普：「如果與伊朗的談判不成功，伊朗將面臨巨大危險。我不想這麼說，但他們無法擁有核武，因此將面臨巨大危險。」

不過，川普強調，達成協議是他的首選，川普補充說，還是希望能通過談判避免衝突。但如果伊朗拒絕合作，後果將不堪設想。這個後果可能暗示美國的軍事行動或其他強硬措施。

這並不是川普第一次對伊朗採取強硬立場。今年3月底，他曾公開表示，如果伊朗不願意在核問題上妥協，「轟炸將不可避免」。當時，他還提到可能對伊朗實施「二級關稅」，甚至對俄羅斯石油加徵高達25%至50%的關稅，以施加經濟壓力。如今，從間接談判轉向直接對話，顯示川普政府在外交策略上的轉變，但態度仍是極為強硬。

自從美國退出《伊朗核協議》後，儘管仍有英國、中共、法國、俄羅斯和德國等簽署國，但協議基本破裂，伊朗迅速發展核武計畫，今年早些時候，聯合國聯核監督機構警告稱，德黑蘭累積的近武器級濃縮鈾，足以製造五枚核武器。

目前還不清楚以色列或其他國家是否會參與這次會談，但內塔尼亞胡明確表示，耶路撒冷將與美國保持一致，確保達成一項終止伊朗核計畫的協議。川普宣布的這場週六會談，將是未來幾天國際焦點，也牽動中東乃至全球的地緣政治格局。

今天，白宮高級貿易顧問彼得·納瓦羅（Peter Navarro）在英國《金融時報》發表專欄文章，解釋川普實施新關稅政策的目的，同時對中共喊話：別再耍手段占美國的便宜。

納瓦羅說，由世界貿易組織（WTO）主導的貿易規則已經崩壞了。幾十年來，WTO的「最惠國」規則對美國非常不公平。美國的平均「最惠國」關稅只有3.3%，而中國的是7.5%、印度的高達17%。汽車領域的差距更為明顯：歐盟對汽車徵收10%的關稅，是美國的四倍；中國呢？徵稅25%。

這種不平衡，導致美國的商品貿易逆差激增至每年超過1萬億美元。

納瓦羅還指出，外國不但利用高關稅，還利用貨幣操縱、出口補貼、知識產權盜竊等非關稅手段扼殺美國出口；他們「依靠血汗工廠，以及污染環境來降低運營成本」，嚴重損害了美國製造業。

雖然沒有直接點名，但大家肯定都聽出來了，納瓦羅是字字直指中共。

納瓦羅認為，川普的對等關稅政策，做了世貿組織該做卻沒做的事——就是讓各國都承擔責任。

納瓦羅警告說，對等關稅只是「開始」，美國要求柬埔寨、墨西哥、越南等國家禁止中共通過它們轉運出口，以此規避美國關稅。他也敦促解決非關稅壁壘問題，因為以中共為中心形成的非關稅壁壘網路，對美國造成了更大的威脅。

納瓦羅最後強調，川普的政策核心是公平。他反問，「川普總統只是按你們對我們的收費來收費，這不是很公平嗎？」

【美國簽證風暴 哈佛 斯坦福等學生簽被吊銷】

再來關注一則美國重大新聞。據最新報導，川普政府近日展開了新一波，對國際學生簽證的吊銷行動，涵蓋美國多所頂尖大學，包括哈佛大學、加州大學洛杉磯分校（UCLA）、斯坦福大學等知名學府。美國國務卿盧比奧強調，撤銷學生簽證的行動，「每天都在進行」，來維護國家安全與校園秩序。

在哈佛大學，校方表示，國土安全部已經吊銷三名在校生和兩名應屆畢業生的簽證。哈佛國際辦公室在聲明中指出，這些情況是在例行記錄審查中發現的，並已經將受影響學生，轉介給法律援助機構。聲明補充說：「我們不知道簽證被吊銷的細節或原因，但全國各地機構中相當數量的學生和學者，在大致相同時間內經歷了類似狀況。」

同樣，加州大學洛杉磯分校官員透露，聯邦政府撤銷了六名在校學生和六名前國際學生的簽證。校長胡里奥·弗倫克在一封信中寫道：「終止通知表明，所有終止都是由於違反個人簽證計劃條款造成的。目前校園內尚未發現與這些終止相關的聯邦執法活動。」

此外，斯坦福大學宣布，四名在校生和兩名畢業生的簽證被國務院吊銷，而加州大學伯克利分校則證實，至少四名留學生受影響。其他學校如密西根大學、天普大學，以及麻薩諸塞大學也報告了類似情況。例如，天普大學一名學生簽證被吊銷後，已經自行離境，校方沒有透露是否與校園抗議活動有關。

美國國務卿盧比奧，在3月28日已經表示，簽證撤銷行動是針對參與校園運動的學生。他說：「我們在全國各地校園內，看到的情況是，學生無法正常上課，建築被占領，這顯然是有組織的活動。如果你是持學生簽證來美國，卻參與這些運動，我們有權拒發或撤銷你的簽證。我們會謹慎行事，不會容忍激進份子進入美國。」另外盧比奧還估計，已經有約300名國際學生的簽證被吊銷。

這一行動反映了川普政府對外國滲透美國校園的關注，也有海外異議人士，呼籲川普政府遣返更多中共小粉紅，以及中共特務，防範中共利用所謂的國際學生，來影響、滲透美國社會。

【微信暗潮洶湧：加拿大指控中共操控華裔選民！】

再來關注一則來自加拿大的最新消息。加拿大政府在4月7日公開表示，在中共的社交媒體平台「微信」上，一個非常流行、有影響力的新聞帳戶，正在散布關於加拿大總理「馬克·卡尼」的不實信息，試圖影響即將到來的加拿大聯邦大選。這場選舉將在4月28日舉行，是加拿大政壇的一大焦點。

據加拿大樞密院辦公室的聲明，這波虛假信息行動是以協調的方式進行，特別針對生活在加拿大的華人社區。該辦公室指出，這些不實報導主要涉及卡尼的個人經驗和資歷，意圖操縱華裔選民的看法。

加拿大情報機構進一步透露，推送這些信息來自名為「有理兒有面」（Youli-Youmian）的微信帳戶，包括在3月10日的貼文《美國遇上了加拿大硬茬總理》，以及3月25日的帖文 《加拿大的求生大選之路》中，放大了卡尼對美國的立場，並攻擊卡尼的資歷，涉及美墨加關係、以及卡尼對歐洲多國的訪問。

而這個帳戶被指與中共政府有關聯，包括要求中共國企員工轉發。雖然加拿大政府強調，這類行動不會動搖選舉的整體進程，但這一事件，還是引發了對外來干預的廣泛關注。

根據2021年的人口普查顯示，加拿大有170萬華裔，占全國人口的4.7%。尤其是在溫哥華和多倫多這樣的大城市，華裔選民在國會選區中，有舉足輕重的影響力。加拿大政府還提到，類似的事件並非首次。這個名為「有理兒有面」的帳戶，曾在2023年6月和2025年1月，針對加拿大其他資深政治人物，進行過類似的「惡意行為」，包括先後對保守黨議員莊文浩，以及前副總理、自由黨的方慧蘭，進行攻擊。

加拿大政府表示，將向微信的開發商、中國科技巨頭騰訊，表達嚴正關切。另外，就在上個月，加拿大政府曾表示，中共很可能試圖影響這次的選舉投票，但目前北京對最新指控，沒有給出正式回應。

雖然加拿大政府信心滿滿地表示，選舉進程不會受到影響，但對於華裔選民來說，如何辨別信息的真偽，可能是一個需要格外謹慎的挑戰。而這起事件可能會進一步加劇，加拿大與中共之間的緊張關係，也可能促使加拿大加強對社交媒體平台的監管。

【湖南上千公務員捲入15億騙局 揭中共保護傘】

再來關注一則發生在中國湖南永州的重大新聞。當地爆出一宗涉及15.28億人民幣的非法集資案，上千名公職人員被捲入，中共政府官員、司法人員，互相串通一起充當犯罪人的保護傘，不僅拒不立案，還強迫受害者簽「免刑」協議，網友震驚，批評中共「整個系統潰爛」。

據多家大陸媒體4月7日報導，這起案件由永州恆瑞項目管理有限公司董事長周勇軍主導，這家公司自2014年成立以來，以政府工程和房地產項目需要資金為由，以高利息為誘餌，向社會吸收公眾存款。

根據冷水灘區政府通報，恆瑞公司涉嫌非法吸收公眾存款等犯罪，共向9581名投資人籌集15.28億元，包括1000多名參與的公職人員，其中不乏市、區公檢法、城管等部門的公務員。2022年11月，周勇軍在客戶群發布影片，宣布公司暴雷，此後兩年多，受害者四處維權，卻屢屢受阻。不少公職人員被騙投資，少的幾萬元、幾十萬元，多的達幾千萬元，有的賣掉房子，有的甚至傾家蕩產。但當地警方至今拒不立案，法院在訴訟中發現犯罪嫌疑後，也沒有依法移送公安機關，而是裁定『不屬於民事案件受理範圍』。

更令人震驚的是，冷水灘區政府不僅未將案件移交司法處理，反而召開所謂的「協調會」和「聽證會」，以「會議投票」否定刑事立案，並要求受害者和周勇軍，簽訂含有「免刑」條款的「化債協議」。在一份政府回覆的信訪意見書顯示，區委、區政府以所謂的「維護社會穩定」為藉口，多次召開會議決定「暫緩立案、協調處理」。

就在周勇軍行騙的同時，他還有另一個身分，是冷水灘區牛角壩中學的一名「政治老師」，但一直請假在外經商，長達20年都是「吃空餉」，甚至在他因為操縱證券罪，被中共安徽高院判處緩刑期間，仍在領取工資，直到案發後，才被追繳42萬餘元並開除公職。

另外有報導提到，上千名參與這場集資的公職人員中，其中不乏被周勇軍威脅、舉報的案例。例如，投資人張洪江，因為維權被周勇軍恐嚇，甚至收到匿名舉報信，指控其資金來源不明。在恆瑞暴雷後，當地三四十家非法集資公司連鎖崩盤，包括涉案200億元的『盛大金禧』案。

另外，周勇軍，向社會公眾非法集資人民幣近16億元案發後，還將受害人的投資款3.59億元，挪用到安徽證券市場。令人質疑背後有更深的官商勾結。而一名中學老師，如何能運作公檢法、政府？背後的操盤手是誰？在當局的掩蓋下，真相不得而知。但巨大的損失，只能由老百姓來承擔。

網友感嘆：「整個系統潰爛，百姓苦不堪言。」

有評論指出，可悲的是，這起事件並非孤例。大陸民眾維權無門，連公務員也是高級韭菜，司法公正被屢屢踐踏，中共治下官官相護，都在充當非法分子的保護傘。

好的，感謝您收看本期的新唐人快報，再會。

《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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