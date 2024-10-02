來到劍橋大學，能不泛舟康河（River of Cam)？ 圖/黃文局提供

醞釀數百年的輝煌氣場，彌漫劍橋大學校園的所有角落。

褪色的亮麗，沈澱為甸重的精華，散發低調強大的感染。

剝落的光鮮，時間累積的苔痕，成為歴史的厚度。

徐志摩「再別康橋」

任誰也不能不為徐志摩的詩「再別康橋」感動。

那麼，來到劍橋大學，能不泛舟康河（River of Cam)？

康河沿岸，垂柳處處。微風習習，輕拂柳梢。沙沙如息，天地吐氣。

知者讚為美音，愁者聞之嘆息。

可能世間愁者多，故曰嘆息橋（Bridge of Sighs）。

船夫撐篙，徐徐滑行。來回近一小時，卻歷經數百年風華。

行近嘆息橋，船夫昂聲告知，這叫徐志摩橋。

「輕輕的我走了，正如我輕輕的來；

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波光裏的豔影，在我的心頭蕩漾。」

詩情盈滿溪河，字字如煙，迎面而來。船穿晨霧，眼臉皆濕。

當年23 歲的他，雖然已有妻小，卻迷戀在劍橋偶遇 16 歲的林徽因，林徽因也深陷愛河。

徐志摩因事去德國，回來發現林徽因已不告而別，回到北京。

情傷多年之後，回憶當年戀情，寫下青史詩作「再別康橋」。

詩意輕靈，可見當年情愛之清純。文字淺顯，卻是刻骨銘心。

船夫撐篙，徐徐滑行。「輕輕的我走了，正如我輕輕的來。圖/黃文局提供

滿園桂冠

劍橋大學共有31 個學院，小舟划過其中數個，包括最大也是最顯赫的三一學院（Trinity College)。三一學院的名人，多如繁星。

物理學家牛頓（Newton)、量子力學家玻爾（Bohr)等，數學文學家羅素（Russell )、邏輯哲學家維根斯坦（Wittgenstein）等。詩人拜倫（Byron）、華茲渥斯（Wordsworth）等。還有，六位英國首相。

劍橋大學是全世界諾貝爾獎得主最多的大學，共有110個。

最驚訝的發現是，小舟行經一棟斑駁紅磚大樓，最高處刻著1624。

1624 年是荷蘭踏上台灣那一年，對台灣人有特殊的意義，剎見驚喜！

原來是聖約翰學院（St John College ）的圖書館，也建於1624 年。

聖約翰學院，出過甚多名人，如印度前總理辛格（Singh)，兩度獲得諾貝爾化學獎的桑格(Sanger)等。

途中也經過國王學院（King's College)的廣場。國王學院也有不少名人畢業生，後來成為總統、總理、主教和作家。

其中，最負盛名的，可能是經濟學家凱因斯（Keynes)和被稱為「人工智慧之父」的圖靈（Turing)。

下船之後，閑逛校園，意外撞見校園內「老鷹」餐廳，外牆上，竟然掛著一塊藍色圓盤

，在此慶祝華生(Watson)和克里克（Crick)發現雙螺旋的DNA ，時為1953 年2 月28日。

劍橋大學共有31 個學院，小舟划過其中數個，包括最大也是最顯赫的三一學院（Trinity College)。圖/黃文局提供

感謝黑死病

如果不是黑死病，人類的歷史可能要改觀。

1348 年，黑死病流傳到歐洲。1665 年，倫敦大流行，一年半間，超過 10 萬人死亡。

所有學校都關門。

牛頓離開劍橋回到鄉下老家避難。這二年期間，靈感大發，除了發現萬有引力，牛頓第一定律、第二定律等，還創立微積分。對物理學、數學、天文學等，貢獻卓著，奠定現代科學的基礎。

不過，說牛頓是科學家，不如說他是神學家。因為，他只花了1/10的時間與精神研究科學，九成的時間和精力，都在研究神學。他研究科學是為了證明上帝創造萬物的合理性。

牛頓除了上述的貢獻之外，比較不為人知的是，他在英國皇家造幣廠工作了30多年，還當了27年的廠長。

他身處金融業，卻不了解股市的風險。

1711年，英國南海公司取得與南美洲貿易的特許。1720 年春天，公司股價暴漲，全民瘋狂，牛頓也大力投資，短短幾個月，股價暴跌破產，史稱「南海泡沫事件」。

牛頓損失大約10年的薪水，幾乎崩潰。

憤而怒道：「我能計算天體運行的軌跡，卻無法預料人們的瘋狂！」

校園內有一記念牛頓的蘋果樹，不過 ，那不是蘋果掉落牛頓頭上那顆，僅僅示意牛頓時常散步的地方。

人傑地靈，英豪特多

劍橋大學，江山代有人才出，藴育各類精英，多是先驅，或獨領風騷的人物，包括科學

、數學、神學、史學、文學、醫學、考古學、人類學等。

1573 年，培根(Bacon)12 歲就進入劍橋大學的三一學院，比牛頓早約100 年，學習神學、數學、天文學、希臘文、拉丁文等。

他反對形式的文字教育，注重實質的知識教育。「知識就是力量」，是他的名言。他是第一個意識到科學與方法論的人。當時，科學才正萌芽。

三一學院，人才輩出，獲得34 個諾貝爾獎。

「原子核物理學之父」拉塞佛（Rutherford)，1908 年，獲得諾貝爾化學獎。事實上，他是紐西蘭人，念完碩士才來劍橋大學的卡文迪許（Cavendish Laboratory)進修。他指導過的學生，有10個獲得諾貝爾獎。

卡文迪許實驗室之所以名聲大噪，主要是1962 年諾貝爾獎得主華生和克里克解構DNA ，就是在這裡完成的。

閑逛校園，意外撞見校園內「老鷹」餐廳，外牆上，竟然掛著一塊藍色圓盤 ，在此慶祝華生(Watson)和克里克（Crick)發現雙螺旋的DNA 。圖/黃文局提供

卡文廸許是何方神聖？

他於1748 年進入劍橋大學最古老的彼得豪斯學院（Peterhouse)，讀了三年就離開，沒有學位，也沒出版過書，僅有數篇論文，但是，包括力學、光學、磁學等，都有很大的成就。

1871年，三一學院以他的名字設立實驗室，成就非凡，培養出甚多人才。

1798 年，馬爾薩斯（Malthus)發表「人口原理」，先知灼見，首度提出人口增長的危機。至今仍有爭論，但影響深遠。

他畢業於劍橋大學的耶穌學院，此學院成立於 1496 年，有三個諾貝爾獎得主。

1859年，達爾文（Darwin)發表「物種起源」，也就是我們一般人所了解的「物競天擇」，物種生存原則，適者生存。

這石破驚天的理論，顛覆過去人類起源的定義。

1831 年，達爾文搭上小獵犬號對南美洲的考查，1835 年，到了厄瓜多爾外海的加拉帕戈斯群島（Galápagos）。為怕污染，我20 年前去時，每天僅允許 800 人入境。

加拉帕戈斯群島是500萬到1000萬年前形成的火山，完全沒有植物和動物。所有的植物和動物，都是後來由鳥或船偶爾從南美大陸帶到島上。

達爾文發現這裡的動植物，為了適應自然環境而改變生活方式。

譬如，色彩斑斕的鬣蜥(Iguana)，原來是在陸地生活的，但是，加拉帕戈斯群島物質缺乏，鬣蜥為了生存，潛入水中覓食，變成水陸兩棲。

這個發現使他認為，在環境中具有更高生存能力的變異類型的生物，才有更多生存和繁殖的機會。

「物競天擇」的理論，逐漸完備。

圖/黃文局提供

靈氣滿佈的校園

劍橋大學是名人的搖籃，數百年不斷出現的人才，持續影響世界。

漫步校園，踏著那些先聖先賢的足跡，你不會覺得孤單，因為，那些智靈陪伴在左右。

牛頓的老師數學家巴羅（Barrow)、證實血液循環的哈維（Harvey)、發現青黴素的查恩（Chain)、找到中子的查德維克（Chadwick）、宇宙學家霍金（Hawking)

、詩人彌爾頓（Milton)、詩人丁尼生(Tennyson)、詩人濟慈（Keats)、英格蘭護國公克倫威爾（Cromwell）、印度第一任總理尼赫魯、印度前總理甘地、新加坡前總理李光耀等人，都曾駐足此地。

浮桴康河，漫步校園，踏著古哲的腳印，彷佛全身被知識與智慧浸透。

念天地之悠悠。劍橋洗禮，讚嘆古今英豪，果然是令人嘆息（School of Sighs)之校！

文／黃文局 寫於GTI與台大醫學院合辦旅遊英國之後（台灣勵志協會TIA 共同創辦人）