美国国土安全部(DHS)星期三(10月2日)宣布将禁止从一家中国钢铁制造商和一家中国人造甜味剂制造商进口货物。美国政府指责这两家公司参与使用来自中国边远西部地区新疆的强迫劳动。

这项行动扩大了美国打击华盛顿认为与践踏人权有关的进口产品的执法范围。

国土安全部说,把这两家公司纳入依据《防止强迫维吾尔人劳动法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act)而制定的实体清单,标志着中国的钢铁公司和阿斯巴甜味剂行业首次成为美国执法部门的打击目标。

“今天的行动重申我们的承诺,也就是从美国供应链中消除强迫劳动并维持我们尊重所有人人权的价值观,”负责政策事务的国土安全部副部长罗伯特·西尔弗斯(Robert Silvers)说。“没有任何行业是禁区。我们将继续在各个产业确认实体,并追究那些企图以剥削和虐待而获利者的责任。”

中国政府被指控践踏新疆维吾尔族和其他穆斯林少数民族的人权,在这一背景下,美国总统乔·拜登(Joe Biden)2021年底将《防止强迫维吾尔人劳动法》签署成为联邦法律。中国政府反驳说,这些指称是谎言,并辩称北京在新疆实施的政策是为了打击恐怖主义和维持稳定。

新法律的实施标志着美国与中国贸易关系的一个转变,也就是越来越多地考虑国家安全和人权问题。北京指责美国以人权为借口打压中国经济增长。

这项法律的执法目标最初是太阳能产品、番茄、棉花和服装,但是过去几个月来,美国政府确认了新的执法领域,包括铝和海鲜。

西尔弗斯今年6月在实体名单制定两周年之际对一个行业组织表示:“这只是反映了一个事实,那就是令人悲哀的是,强迫劳动继续污染着太多的供应链。因此,从行业角度来看,我们的执法网络实际上相当广泛。”

他说,这项法律“在让进口商承担了解自身供应链的责任方面”改变了格局,对该法律的执行表明美国可以在不中断正常贸易的情况下“做正确的事情”。

国土安全部表示,自 2022年6月以来,实体名单已增加至总共75家公司,这些公司被指控在新疆使用强迫劳动或采购与强迫劳动相关的材料。

被新加入实体清单的两家中国公司是:宝武集团新疆八一钢铁有限公司(Baowu Group Xinjiang Bayi Iron and Steel Co. Ltd)和常州广汇食品配料有限公司(Changzhou Guanghui Food Ingredients Co. Ltd.)。

(本文依据了美联社的报道。)