鮭魚連皮吃好不好？專家看法一文看懂

【新唐人北京時間2025年04月01日訊】鮭魚又稱三文魚，是華人喜歡的美味海鮮。鮭魚富含營養，護心又護腦。你是否想到過，鮭魚需要連皮一起吃嗎？魚皮對健康有益嗎？

鮭魚是最健康、最受歡迎的魚類之一，如果你喜歡它的皮，那就沒有理由丟棄它。事實上，鮭魚皮是礦物質、omega-3脂肪酸、維生素B和D以及更多營養物質的極好來源。鮭魚皮還可以為任何烘烤或煎炸的鮭魚片增添提升胃口的嘎吱口感。下面一起來看看福克斯新聞數字頻道詢問的營養專家對鮭魚皮的看法。

福克斯新聞3月28日刊文說，保留鮭魚片的魚皮不僅可以減少備餐時間，甚至可能比去掉魚皮更健康。註冊營養師表示，食用鮭魚皮可以增強魚類菜餚的營養價值。

營養師的看法

「鮭魚皮富含歐米伽-3脂肪酸。歐米伽-3（omega-3）脂肪酸有助於對抗炎症，對大腦和心臟健康很重要。」紐約註冊營養師勞拉‧費爾德曼（Laura Feldman）告訴福克斯新聞數字頻道。她也是紐約布魯克維爾長島大學波斯特校區的項目主管。

雖然一些鮭魚消費者可能認為吃魚皮不是好選擇，但專家表示事實並非如此。

「是的，你可以吃鮭魚皮。它含有較高濃度的omega-3，而我們攝入的omega-3（通常）不足。」長島大學註冊營養師兼研究生營養項目主任黛博拉‧薩爾瓦托（Deborah Salvatore）也告訴福克斯新聞數字頻道。

薩爾瓦托表示，吃鮭魚皮意味著一頓飯的脂肪含量更高，但「考慮到我們飲食中缺乏omega-3，以及omega-3擁有驚人益處，包括增加我們的好膽固醇（HDL）、降低血壓，因此可降低我們患心血管疾病的風險」。

她補充說，將此類omega-3來源納入飲食中，還可能有助於整體眼部健康和有益視力，以及可抗炎。

鮭魚皮也富含蛋白質和膠原蛋白，有助於人體關節和皮膚。

「它還提供維生素D以增強骨骼強度、B族維生素以促進能量代謝，以及硒，這是一種保護細胞免受損害的強效抗氧化劑。」洛杉磯註冊營養師、美國營養與飲食學會發言人傑米‧莫（Jamie Mok）告訴福克斯新聞數字頻道。

梅奧診所也認為，鮭魚皮含有上述營養物質，加上天然魚油，可以幫助降低膽固醇和高血壓，減輕關節炎疼痛，並有助於預防心臟病。鮭魚的灰色區域，就在皮膚和粉紅色的肉之間，也富含營養物質和omega-3脂肪酸。

鮭魚皮的風險

鮭魚皮通常被認為可安全食用，但莫克表示，魚皮還是存在一些潛在風險。她說，鮭魚皮「可能含有多氯聯苯 、微塑料和汞等環境污染物，含量多少取決於鮭魚產地。」

為了最大限度減少環境污染物對攝入海鮮的潛在影響，莫克表示最好食用多種魚類，但她建議優先選擇汞含量較低的魚類，例如沙丁魚、鯖魚、鳳尾魚、鮭魚和鯡魚等。

根據美國食品藥品管理局（FDA）的說法，鮭魚被列為汞含量較低的魚類。

「美國人膳食指南和美國心臟協會建議每週至少食用8盎司的魚，這是有益心臟健康飲食計劃的一部分，重點是（攝入）鮭魚等富含脂肪的魚類。」莫克說。

FDA網站還表示，幼兒以及懷孕、計劃懷孕或哺乳期的婦女，應特別選擇汞含量較低的魚類。

無論是烹飪鮭魚牛排、鮭魚片還是大塊鮭魚，新鮮或冷凍的鮭魚皮都可以食用。使用鬆脆鮭魚皮的鮭魚皮卷也是美國流行的壽司做法。

如何烹飪鮭魚皮

鮭魚皮可以很容易地煮熟。可以先把鮭魚皮朝下煎，起初，皮似乎粘在平底不粘鍋上，但在三分鐘左右的過程中，皮會捲曲並保持酥脆。

在將鮭魚皮放入鍋中之前，需確保鮭魚皮完全乾燥（用紙巾或茶巾拍打效果很好）。一些廚師還喜歡在皮膚上輕輕劃痕，以增強質地。但要確保不要切入肉。

接受過烹飪培訓的薩爾瓦托建議吃帶皮的鮭魚片，或者將魚片炸脆後撒在沙拉上，或將魚皮像麵包丁一樣加入沙拉中，這是一種美味又營養的美食。◇

（轉自大紀元/責任編輯：李紅）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/03/31/a103972249.html