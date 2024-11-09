科學家找到可被海水快速降解的生物塑料

【新唐人北京時間2024年11月11日訊】塑料對海洋的污染越來越嚴重，而塑料又是今天被廣泛使用的材料。如何找到一種能快速被海水分解塑料，就成了科學家們一直努力的方向。最近，人們的努力終於有了結果。

最近，美國最大的獨立海洋學研究所——伍德霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution，WHOI）在研究中發現，由一種新型的「二醋酸纖維素」（novel cellulose diacetate, CDA）製成的生物塑料泡沫，不僅擁有其它塑料的許多優點，還比其它塑料更容易被海水快速分解，且生產成本不比其它生物塑料高出太多，對於環境造成的污染也要比其它塑料小。該研究成果今年10月下旬發表在《ACS永續化學與工程》雜誌上。

二醋酸纖維素是一種從木漿中提取的類塑料聚合物，可以在土壤、淡水和海水等自然環境中降解。

伍德霍爾海洋研究所的研究人員先是專門設計一個模擬海水生態的箱子，並透過控制溫度、光照和其它環境變數來模擬自然海洋環境，同時為了模擬海洋不斷變化的模樣，還透過補充微生物和營養物質來增加其複雜性。然後，他們將聚丙烯塑料（PP）、聚苯乙烯泡沫（保麗龍）、牛皮紙、固體和泡沫CDA製成的吸管等物品，放入模擬海水生態箱中進行一連串的測試。

經過9個月的等待，聚丙烯塑料、聚乳酸塑料和聚苯乙烯材料幾乎沒有分解，但中密度和低密度CDA泡沫的質量分別損失了35%和65%以上，其分解速度要比固體的CDA材料快上15倍，而這種分解速度甚至比普通的紙本還要快。

另外，雖然CDA泡沫整體最佳性能評分要比PS泡沫低4倍，但CDA泡沫在降解和污染方面遠勝於PS泡沫，有望取代由聚苯乙烯（PS）泡沫製成的塑料產品、其它一次性塑料（如食品包裝托盤）。

目前CDA泡沫製成的產品已經進入市場，例如化學工業公司伊士曼化學（Eastman Chemical Company）推出的CDA泡沫容器，可以依靠堆肥進行降解，以取代現有外帶的塑料泡沫容器。

這項研究成果論文的資深作者科林·沃德（Collin Ward）對該研究所的新聞室說：「這種材料可以同時滿足消費者的需求，並且在海洋中的降解速度比我們已知的任何其它塑料材料都快，甚至比紙張還要快。」

伊士曼企業創新副總裁傑夫·卡貝克（Jeff Carbeck）表示，「我們與伍德霍爾海洋研究所合作，了解了它們是如何被降解的，對我們在商業上開發和應用有極大的幫助。」「這種泡沫的特性，使其非常適合許多包裝和隔熱應用，有助於減少塑料污染和保護環境，邁向持續發展。」

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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