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（中央社記者劉建邦台北12日電）北市議會委員會今天召開悠遊卡登錄興櫃決策過程報告，藍綠議員指出，前北市府決策草率且有如突襲式提案。北市府秘書長李泰興表示，重大決策應等新的北市府上任後才執行比較妥適。

台北市議會交通委員會今天召開悠遊卡公司興櫃決策過程與效益專案報告，依悠遊卡公司提供報告顯示，民國111年4月27日台北市政府召開市府會議，由悠遊卡公司報告公開發行規劃，當年12月初悠遊卡公司董事會通過興櫃案。

至於北市府後續調查，報告提到，自112年初至當年7月間共召開7次會議，當年11月20日向議會報告，調查結果包含未按商業慣例提出上市櫃營運及財務計畫、建議書內容持股比例恐有誤導、未尊重專業、有規避議會監督嫌疑等。

國民黨北市議員張斯綱指出，公司要興櫃應是考量要籌資或併購等需求，且要能幫助後續業務發展，但悠遊卡公司是為上櫃而上櫃。

國民黨北市議員陳炳甫表示，當時北市府提案是在議會休會期間，且當時主計處曾提醒市府若悠遊卡不上櫃，也不會影響後續業務，但前北市府卻仍堅持。

民進黨北市議員林延鳳指出，悠遊卡公司興櫃過程無具體規劃，例如前北市府秘書長陳志銘僅在111年9月間主持2場相關會議，可見前市府時間緊迫。

民進黨北市議員顏若芳表示，悠遊卡公司當通過上櫃時，卻未提出後續營運、財務等內容，且建議書內容持股比例可能有誤導，出現多處缺失情況，前北市府卻還堅持推動。

國民黨北市議員徐弘庭指出，悠遊卡公司上櫃案宛如偷襲式提案，且當初主計處也曾提及建議時任市府不應有重大決策，並在相關報告內寫下註解。

受邀出席會議的陳志銘回應表示，當時悠遊卡公司董事長提出此決策是依公司治理角度，時任北市府事前不清楚，後續悠遊卡公司董事會也通過興櫃案，且當時啟動後距離台北市長選舉還有半年多。另外，市府對悠遊卡持股雖僅20%，但透過直接或間接持有股份，對悠遊卡控制力約74%。

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李泰興在會中指出，重大決策應等新的北市府上任後才執行比較妥適，若由他來處理會把悠遊卡興櫃案交由新市府團體，且認為應透過公正第三者提建議書。此外，有關對悠遊卡公司控制力有74%的看法，他認為太過高估。

台北市議會交通委員會第一召集人議員徐弘庭最後表示，此案前市府就是一意孤行，導致蔣市府難做出任何決策。針對此案，後續採不對外開放的秘密會議進行討論。（編輯：戴光育）1131112