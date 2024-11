COPYRIGHT: Getty Images

你今年去了哪些地方旅遊呢?知名旅遊雜誌/網站《孤獨星球lonely planet》,每年皆會評選「全球最佳旅遊地點」清單,今年,他們也公布了2025「全球最佳旅遊地點」,共計30個地點,分別為10個國家、10個區域和10個城市,並且都提供了旅遊的建議。令人驚訝的是,本次評選第一名竟然不在歐洲,也不在亞洲!此次評選,也有許多適合從事戶外活動的地方,如果你是個Outdoor愛好者,就更不能錯過這份清單了!現在就跟著WH編輯,一起看看2025「全球最佳旅遊地點」30個吧!

2025「全球最佳旅遊地點」30個一次看

喀麥隆(Cameroon) 立陶宛(Lithuania) 斐濟(Fiji) 寮國(Laos) 哈薩克(Kazakhstan) 巴拉圭(Paraguay) 千里達及托巴哥(Trinidad & Tobago) 萬那杜(Vanuatu) 斯洛伐克(Slovakia) 亞美尼亞(Armenia) 南卡羅來納州和喬治亞州低地(Lowcountry, South Carolina and Georgia) 尼泊爾特萊地區(The Terai) 巴拿馬奇里基省(Chiriquí) 澳洲朗塞斯敦和塔瑪谷(Launceston and the Tamar Valley) 瑞士瓦萊州(Valais) 土耳其吉雷松和奧爾杜(Giresun and Ordu) 德國巴伐利亞(Bavaria) 英國東盎格利亞(East Anglia) 約旦小徑(Jordan Trail) 美國胡德山和哥倫比亞河峽谷(Mount Hood and Columbia River Gorge) 法國土魯斯(Toulouse) 印度本地治裡市(Puducherry) 保加利亞班斯科(Bansko) 泰國清邁(Chiang Mai) 義大利熱那亞(Genoa) 美國匹茲堡(Pittsburgh) 日本大阪(Osaka) 巴西古里提巴(Curitiba) 西班牙帕爾馬(Palma de Mallorca) 加拿大艾德蒙頓(Edmonton)

2025全球最佳旅遊地點:喀麥隆

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: WR Mekwi

喀麥隆(Cameroon)位於非洲中部與西部交界,境內多山及森林,天然資源豐富。海灘Kribi保有原始風情,未受過多污染;港口杜阿拉、首都雅溫得等城市的音樂,則充滿倫巴不拘一格的特色。喀麥隆日常飲食以木薯等根莖類為主食,佐以熱帶水果入菜,代表傳統飲食有Poulet DG(炸雞佐蔬菜與炸芭蕉)、炸魚、花生醬佐肉類等。

2025全球最佳旅遊地點:立陶宛

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Angel Villalba

本次2025「最佳旅遊地點」評選,由東歐國家立陶宛拿下第二名。立陶宛為波羅的海三小國之一, 境內的十字架山是許多人到訪立陶宛的必去景點。首都維爾紐斯曾是重要的文化中心,城市內的維爾紐斯歷史中心更獲選為世界遺產,是許多觀光客來到立陶宛的打卡聖地。

2025全球最佳旅遊地點:斐濟

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Mark Meredith

斐濟(Fiji)以高級渡假村聞名,水上活動盛行。斐濟由300多座島嶼組成,有著美麗的海灘和水下珊瑚礁群,適合安排潛水行程。斐濟多數島嶼為無人島,保有原始風光,不少新婚夫妻會選擇到此度蜜月,也是許多人度假放鬆的首選。

2025全球最佳旅遊地點:寮國

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: pressdigital

說到東南亞旅遊,很少有人提到寮國(Laos)這個小眾國家。不過,lonely planet十分推薦在寮國風景如畫的河流和山脈中,進行一場刺激的冒險活動,像是騎腳踏車、滑索、攀岩和徒步等。又或者,參觀寮國的金色佛塔塔鑾寺,以及為紀念二戰傷亡軍人而仿照法國凱旋門建造的凱旋門。

2025全球最佳旅遊地點:哈薩克

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: june bae Do

哈薩克(Kazakhstan)位於中亞,是個內陸國家。境內的Sairam-Ugam國家公園有著多條步道,旅客不多,適合熱愛健行的人到訪。lonely planet亦推薦到第一大城阿拉木圖郊外的Auyl用餐,該地融合設計、歷史和遊牧飲食,可一邊體驗遊牧民族文化,一邊感受哈薩克的魅力。

2025全球最佳旅遊地點:巴拉圭

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: mtcurado

巴拉圭(Paraguay)位於中南美洲,若將台灣的多個地點穿越地心、對應到地球另一端,對蹠點多數都位於巴拉圭!巴拉圭生活悠閒、居民熱情,lonely planet十分推薦造訪大查科森林,或是前往風景如畫的村莊,以及飛流直下的瀑布。首都亞松森不拘一格的建築,更是值得一看。

2025全球最佳旅遊地點:千里達及托巴哥

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: by Marc Guitard

千里達及托巴哥(Trinidad & Tobago)位於加勒比海,因為由兩座島嶼——千里達島、托巴哥島組成而得名。此處美食風格多樣,同時受非洲、東亞、法國、西班牙、英國等地影響。每年的千里達嘉年華,吸引來自世界各地的旅客共襄盛舉,大家都穿著繽紛彩的衣服,跟著音樂跳舞、喝酒狂歡,充滿活力。

2025全球最佳旅遊地點:萬那杜

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Walter Bibikow

萬那杜(Vanuatu)位於太平洋西南部,屬美拉尼西亞群島。萬那杜由多個島嶼組成,其中不乏鮮少受到人為破壞的原始島嶼,周圍環繞著叢林、海灘,許多風景優美的小徑點綴其間。lonely planet亦推薦在任何一座島嶼的酒吧,品嚐萬那杜招牌無酒精飲料——卡瓦酒(Kava)。

2025全球最佳旅遊地點:斯洛伐克

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: emicristea

斯洛伐克(Slovakia)為中歐的內陸國家,來到此地,可以欣賞斯洛伐克國家廣播電台,它是一座顛倒金字塔造型的建築。又或者,可以在塔特拉山脈體驗雪鞋健行,到斯洛伐克天堂國家公園穿越天梯、懸空橋樑來場刺激的健行。

2025全球最佳旅遊地點:亞美尼亞

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Anton Petrus

相對許多熱門旅遊國家,亞美尼亞(Armenia)小眾許多。lonely planet推薦,可以來到此處探索南高加索地區,像是壯麗的修道院、亞美尼亞登山步道,或是簡單地在葡萄園品嚐一杯Areni Noir葡萄酒,都是非常不錯的旅遊選擇。

2025全球最佳旅遊地點:南卡羅來納州和喬治亞州低地

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: DenisTangneyJr

南卡羅來納州和喬治亞州低地(Lowcountry, South Carolina and Georgia),無論是廣袤的海灘和濕地,還是知名的城市——查爾斯頓和薩凡納,都有著迷人的魅力。這裡擁有充滿活力的美食文化,可前往查爾斯頓的法國區參觀畫廊,晚上再返回歷史悠久的碼頭街劇院(Dock Street Theatre)觀賞演出。

2025全球最佳旅遊地點:尼泊爾特萊地區

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Abhishek Singh

特萊地區(The Terai)位於尼泊爾西南部,它可能不如喜馬拉雅山或加德滿都那麼有名,但在這裡,可以到訪奇特旺國家公園,觀賞單角犀牛,或者造訪世界遺產藍毘尼的瑪雅德維寺,此處據傳是佛陀的誕生地。

2025全球最佳旅遊地點:巴拿馬奇里基省

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Cavan Images

位於巴拿馬最西端的奇里基省(Chiriquí),擁有多樣生物生態,更有著咖啡之旅等特色活動。境內的巴魯火山國家公園,對於登山愛好者來說是一項刺激的挑戰,登頂可俯瞰大西洋和太平洋。此外,還可以到Chiriquí Viejo河體驗激流泛舟,享受濕身冒險!

2025全球最佳旅遊地點:澳洲朗塞斯敦和塔瑪谷

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: AtomicZen

朗塞斯頓(Launceston)位於澳洲塔斯馬尼亞,距離市中心約12公里可抵達塔瑪谷(Tamar Valley)的酒莊。這個葡萄酒產區橫跨塔瑪河兩岸,擁有超過30個葡萄酒莊園,遊客可以沿著塔瑪谷葡萄酒之路一一造訪。

2025全球最佳旅遊地點:瑞士瓦萊州

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: tawatchaiprakobkit

瑞士瓦萊州(Valais)於古羅馬時期是南北交通要道,如今又被稱為阿爾卑斯山的心臟。夏日到訪,能一邊欣賞峽谷美景,聆聽潺潺流水穿過幽靜叢林;冬日到訪,能體驗滑雪活動,探索阿萊奇冰川。從策馬特搭乘纜車前往小馬特洪峰,可欣賞14座冰川和超過30座海拔13,123英尺以上的山峰,是到訪瑞士不容錯過的景點!

2025全球最佳旅遊地點:土耳其吉雷松和奧爾杜

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: semakokal

吉雷松和奧爾杜(Giresun and Ordu)位於土耳其黑海沿岸,此處有著迷人海岸線和山區,擁有眾多健行路徑,徒步其中,能一點一點發現此處的自然美景。lonely planet也推薦,可以到此嘗鮮吃吃土耳其風味的披薩。

2025全球最佳旅遊地點:德國巴伐利亞

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Achim Thomae

巴伐利亞(Bavaria)位於德國,是德國面積最大的邦。來到這裡,戶外活動是不可少的,特別是在與奧地利接壤的阿爾卑斯山脈。著名避暑勝地——嘉米許和帕滕基爾許(Garmisch-Partenkirchen),每年都舉辦各式各樣的活動,房子外也都畫有壁畫,充滿藝術氣息。

2025全球最佳旅遊地點:英國東盎格利亞

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: George W Johnson

英國東盎格利亞(East Anglia)包括薩福克、諾福克、埃塞克斯和劍橋,此處有著許多小村莊、16世紀的半木結構房屋。在劍橋大學穿梭,可以參觀圖書館、博物館和大學草坪。也可以在諾里奇度過一晚,感受劇場、音樂、藝術展覽和創意美食。

2025全球最佳旅遊地點:約旦小徑

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Lubo Ivanko

約旦小徑(Jordan Trail)長達676公里(420英里),徒步行走能發現許多約旦秘境美景,並且感受約旦地區獨特的待客之道。從約旦首都安曼開始徒步之旅尤其適合,在小徑旁品嚐一杯約旦獨有的薄荷茶,既是種文化體驗,也能補充能量!

2025全球最佳旅遊地點:美國胡德山和哥倫比亞河峽谷

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: jeffwang

位於美國奧勒岡州的胡德山和哥倫比亞河峽谷(Mount Hood and Columbia River Gorge),擁有壯麗自然美景,可以徒步前往蒙諾瑪瀑布,並沿著小徑造訪其他幾個瀑布。也能到胡德河鎮體驗風帆衝浪,適合戶外運動愛好者到訪。

2025全球最佳旅遊地點:法國土魯斯

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: wilatlak villette

土魯斯(Toulouse)別名「迷你巴黎」,是座充滿藝術畫廊的迷宮般的城市。這些畫廊多位於改建的工業空間內,還有美味的食物和風景如畫的河岸與運河。2025年,奧古斯汀博物館將重新開放,感興趣的朋友務必把握機會!

2025全球最佳旅遊地點:印度本地治裡市

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: TheGamifiedTV

印度本地治裡市(Puducherry)位於印度南部的孟加拉灣沿岸,保有許多法國殖民時期建築,在歷史悠久的白鎮(White Town)漫步,能見到許多粉彩色建築,像是來到法國蔚藍海岸。

2025全球最佳旅遊地點:保加利亞班斯科

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Maya Karkalicheva

班斯科(Bansko)位於保加利亞,吸引許多熱愛滑雪活動的人造訪,戶外運動盛行。近幾年,這座小鎮更成為數位遊牧工作者的聚集地,許多遠端工作人才都聚集於此。

2025全球最佳旅遊地點:泰國清邁

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: ImpossiAble

清邁(Chiang Mai)位於泰國北部,以獨特風味的泰北美食和愜意的生活步調,吸引許多旅客造訪。知名景點如真心市集、柴迪龍寺、帕邢寺等,總是有著滿滿人潮。一年一度的水燈節,更是清邁的一大盛事,成千上萬的天燈和水燈同時釋放,可謂是美不勝收。

2025全球最佳旅遊地點:義大利熱那亞

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Feng Wei Photography

熱那亞(Genoa)位於旅遊業盛行的義大利,相較其他地區,是個較為小眾、冷門的城市。隨著新的高速火車建設,漸漸開始有人注意到這座海濱城市。熱那亞擁有美麗海濱,並因其歷史和文化的豐富性,贏得了義大利最具歷史與文化活力城市之一的美譽。

2025全球最佳旅遊地點:美國匹茲堡

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: ANDREY DENISYUK

美國匹茲堡(Pittsburgh)過去曾是工業重地,現如今充滿藝術氣息,兩者交融成為城市獨特風采。此處有咖啡館、精品店、餐廳和釀酒廠,來到此處既能休息放鬆,亦能吃遍美食。

2025全球最佳旅遊地點:日本大阪

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: © Marco Bottigelli

相信大家應該都對日本大阪(Osaka)不陌生!每年吸引各國遊客到訪的道頓堀,有著各色各樣的店家,霓虹看板更是一大打卡地標。此外,雄偉的大阪城、玩樂性質的環球影城,都是許多人來到大阪必訪的景點。

2025全球最佳旅遊地點:巴西古里提巴

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: wsfurlan

古里提巴(Curitiba)位於巴西,適合騎上電動自行車,遊覽這座城市。市內的巴里圭公園,設施皆由一座小型水力發電廠提供能源,並擁有人工瀑布和湖泊,也因此古里提巴又被稱作「智慧城市」。

2025全球最佳旅遊地點:西班牙帕爾馬

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Stephen Knowles Photography

西班牙帕爾馬(Palma de Mallorca)位於馬略卡島上,可以在此參加一場雙輪城市之旅,或者租借一輛腳踏車沿著海濱騎行,前往更遠的海灘,欣賞海岸風光。

2025全球最佳旅遊地點:加拿大艾德蒙頓

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: John Elk III

造訪加拿大艾德蒙頓(Edmonton)時,可以安排參加艾德蒙頓邊緣戲劇節(Edmonton International Fringe Festival),享受為期11天的現場表演。還可以在懷特大道上,盡情享受藝術、精品購物和多元文化美食。

COPYRIGHT: Hearst Owned

看完以上清單,你對哪個地點最有興趣呢?2025年,不妨就安排一場旅遊吧!

