【禁聞】美學者談《九評》：一本改變世界的奇書

【新唐人北京時間2024年11月27日訊】《九評共產黨》發表二十週年之際，在美國洛杉磯舉行的一場研討會上，多位專家學者共同研討《九評》給全球帶來的震撼與影響。主持人呼籲廣傳《九評》促三退，見證中共解體的歷史時刻。

研討會主持人、南加州大學客座教授葉科：「有人說，一本奇書改變了中國和世界。這本奇書就是《九評共產黨》。」

2004年11月19日，大紀元網站發表的《九評共產黨》系列社論，被譽為一本「正在解體中共」的書。《九評》被翻譯成33種語言，並被製成大型電視紀錄片，在世界各國廣為流傳。

葉科：「《九評共產黨》系統地揭露了中共的罪惡的發家史，暴政歷史，殺人歷史，對中國民族文化的破壞，以及它的邪教本質，流氓本性。在海內外引起了強烈的反響，也開啟了中國轟轟烈烈的退出中共共產黨，少先隊，共青團的三退潮流。」

根全球退黨服務中心統計，據截止11月26日，三退人數已超過4.39億人。

原中共廳級官員周國剛：「兩年前我來到了美國，我放棄了中共的高福利和特權待遇，並於去年7月份，我公開實名三退了。」

11月23日，由大紀元報社洛杉磯分社和新唐人電視台舉辦的《九評》二十週年研討會上，大陸企業家、經濟學家、前中共官員等，共同研討《九評》給全球帶來的震撼與影響，以及未來如何推動更多的中國人認清中共並三退。

中國民主黨創始人之一的朱虞夫說，中共從建政起就一直欺騙所有人，為鞏固它的權力，殺人如麻、草菅人命，《九評》全面系統地揭露了中共的本質。

中國民主黨創始人之一朱虞夫：「這個《九評》在中國大陸這個影響，對共產黨來說，也是致命的，是共產黨自己的邪惡，自己的倒行逆施。現在離它入土的時間已經不多了。」

周國剛曾是中共廳級官員，深知中共的邪惡和黑暗。

原中共廳級官員周國剛：「《九評》是對共產黨的精準概括和高度總結，這本書在中國是人們所看不到的，也是不敢看到的。在國內看禁書，被處分的數不勝數。」

周國剛看過《九評》後認識到，世界上所有共產黨執政的國家，無一不在走向貧窮和落後，無一不在洗腦和愚弄人民。

周國剛：「這就不難想起陳雲的一句話，陳雲怎麼說的呢？他說中國人是好管的，只要讓他不吃飽，就會整天為一口飯去奔波，他們就不會搞事情的。這就明白共產黨之下為什麼會貧窮了吧，你們想一想。共產黨已經污染到了全球很多國家和地區。因此我們要保持清醒的頭腦，要淨化心靈，遠離黑暗。」

《九評》被譽為剖析中共的九把利劍、讓中共徹底現了原形，無法再欺騙中國人，所以出現了三退大潮。

原大陸歷史學教授劉因全：「《九評》具有劃時代的意義，具有里程碑這樣的戰事。《九評》的發表系統的全面的揭開了中共邪惡的畫皮。把中共這個邪魔釘在了歷史的恥辱柱上。」

原大陸歷史學教授劉因全表示，《九評》系統的揭開了中共真實的歷史，對此他深感敬佩。

劉因全：「《九評》發表以後，以法輪功學員為主體的一大批英雄們，一大批仁人志士們，他們勇敢的傳播《九評》。使《九評》精神深入人心，喚起了中國人民的良知，激起了中國人民反抗中共的熱潮，這批法輪功的英雄功不可沒。」

葉科：「讓我們共同廣傳《九評》促三退，能夠見證中共解體的歷史時刻。」

大紀元時報洛杉磯分社社長李旭生相信了解和傳播真相，是解體中共的最好途徑。

大紀元時報洛杉磯分社社長李旭生：「只有全民認清中共本質、摒棄共產主義、退出中共及其附屬組織，才能保護我們華夏五千年文化和我們14億華夏人民的福祉，使他們免受滅頂之災，才能使整個人類的道德和傳統得以恢復發揚，才能確保全人類有一個更好的未來。我們想說沒有共產黨才有新中國，沒有共產黨明天會更好。」

編輯/採訪/李韻 後製/鐘元

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