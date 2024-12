美国共和党联邦参议员里克·斯科特(Rick Scott)本周致函美国多个政府部门,要求对进口的中国“污水大蒜”进行调查,主要理由是对食品安全和强迫劳动的担忧;其中,他在致美国贸易代表办公室(USTR)的信中要求启动301条款调查,以确定中国大蒜是否存在不公平贸易行为。

斯科特一直在对中国种植和生产的商品所带来的危险性发出警告,他此前提出了《污水大蒜进口法案》(SEWAGE GARLIC Imports Act),锁定供人食用的中国产大蒜的种植方式和安全问题。

在12月9日致美国农业部长汤姆·维尔萨克(Tom Vilsack)的信中,斯科特指中国在食品安全和透明度方面有着令人不安的糟糕记录,同时其供应链中使用奴工的行为也有详细文件记录,这对其农业产品、尤其是大蒜的劳动措施和安全性敲响了警钟。

斯科特在信中表示,中国农业施作往往未达到可接受标准,其中包括土壤污染和使用未经处理的人类排泄物(粪便)作为肥料等行为令人严重担忧,不仅美国国立卫生研究院(NIH)的研究警告该普遍性做法的危险、对美国消费者构成重大健康风险,而且违反了美国环境保护署(EPA)的相关规定。

他并称中国大蒜是“污水大蒜”,源源不断地进入美国市场,其价格往往低于美国国内生产者,从而破坏了遵守更严格卫生和劳动法规的美国种植者的竞争力。

斯科特同日在致美国贸易代表戴琪(Katherine Tai)的信中强调,中国的大蒜生产可能涉及强迫劳动、剥削劳工、逃避关税等不公平、不道德的贸易行为,对美国大蒜种植者、其他国内农业产业以及美国消费者造成了重大危害,并威胁到美国的经济安全。

斯科特并敦促戴琪根据1974年《贸易法》第301条进行彻底调查。“多年来,PRC种植的大蒜通过国家支持的强迫劳动计划和逃避关税的行为获得了变相补贴,这为中国生产者提供了不公平和不道德的竞争优势,”他在信中表示,

斯科特致劳工部国际事务部副次长李西娅(Thea Lee)的信中要求,该部门在下次发布每两年更新一次的《使用童工或强迫劳动生产的商品清单》(List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor)时,必须将中国大蒜纳入调查范围。

他说,此前有报道揭露中国某些地区的大蒜生产种植在人类污水中,随后经过漂白,并在恶劣条件下采收,往往涉及奴工和童工。

针对美国参议员要求相关政府部门对中国大蒜启动调查,中国外交部星期五(12月13日)敦促美国政界人士应更“理性”,以免“贻笑大方”。

中国外交部:大蒜做梦也没有想到

“相信大蒜做梦也没有想到,竟能对美国产生‘极大威胁’,”中国外交部发言人毛宁在例行新闻发布会被问及斯科特致函的有关问题时表示。

毛宁说,从无人机到大蒜,被美国扣上“国家安全风险”帽子的中国产品越来越多,“我想强调的是,泛化国家安全概念,将经贸科技问题政治化、武器化,只会加剧全球产供链安全风险,最终损人害己”。

“奉劝美方一些政客多些理性常识,免得贻笑大方,”毛宁说。

美国国会众议院星期三(12月11日)已经审议通过的2025财年《国防授权法》中,也包括要求美军商店禁止销售中国大蒜的条款。

随着美国候任唐纳德·特朗普(Donald Trump)明年1月重返白宫后,美中之间的贸易紧张关系可能进一步升温。特朗普在竞选时曾威胁将对从中国进口的商品征收超过60%的关税。

在特朗普的第一任总统任期,美国将中国大蒜的关税于2018年上调至10%、2019年进一步上调至25%。中国大蒜是数千种在中美贸易战中被加征关税的中国商品其中之一。

(本文部分参考了路透社的报道。)