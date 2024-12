美国与日本近期宣布,美国海军陆战队部分部队将从冲绳迁往关岛。这一行动引发对美日军事态势调整的关注。专家表示,迁移并非削弱第一岛链防御,而是战略再平衡,旨在强化印太地区的威慑力,同时回应冲绳居民长期的不满。

日本防卫省和美国海军陆战队12月14日发布共同声明表示,来自美国第三海军陆战队远征军(MEF)的一支由大约100名后勤支援海军陆战队员组成的小分队已开始从冲绳迁往关岛。

声明说,“海军陆战队致力于保卫日本,并满足维持自由开放的印太地区的作战要求。最终,海军陆战队将通过在日本、关岛和夏威夷驻扎和轮换海军陆战队,在印太地区保持前沿存在。”

日本共同社援引日本防卫省的消息称,即将迁至关岛的4000名美国海军陆战队员主要来自美国海军陆战队第三远征旅、海军陆战队第四团和第四战斗勤务支援营。此外,还有大约5000名海军陆战队员预计将调往夏威夷等地点,但完成的具体时间尚不明确。

美国海军陆战队总部发言人布伦达·麦卡锡(Brenda McCarthy)上尉12月20日回复美国之音时表示,海军陆战队支持 “国防政策审查倡议”(Defense Policy Review Initiative, DPRI)中概述的原则以及从2024年开始将部队从日本转移到关岛或夏威夷的计划。

“驻扎在日本的海军陆战队的重新调整是近20年双边政策谈判的结果,这些谈判反映在多项国际协议和安排中。这项部署符合与日本政府达成的国际协议。”她说。

为何离开冲绳?

2002年底发起的国防政策评估倡议是由美国主导、日本支持的印太司令部态势和兵力重新分配计划,目标是减少美国在冲绳的足迹,将美国军队和能力分散在在冲绳、日本本土、关岛、夏威夷和澳大利亚等地。

美国海军陆战队发言人麦卡锡上尉说,海军陆战队将继续探索未来部队在该地区的最佳位置。“国际日期变更线以西将有大约2万2500名海军陆战队员随时准备应对危机,并在整个印太地区建立合作安全伙伴关系。这一前沿态势(forward posture)包括冲绳、日本本土、关岛和澳大利亚的海军陆战队员和水兵。”

1960年签署的《日美安保条约》赋予美军驻扎在日本国土的权利,并且在日本遭受攻击时有协防义务。目前,美国在日本部署约54000名军事人员,只占日本总土地面积的不到1%的日本冲绳驻扎了超过一半的美军和拥有70%的美国军事基地,其中包括嘉手纳空军基地,后者被称为“太平洋的基石”。

冲绳距离中国比距离日本本岛更近,是美日加强日本西南岛屿防御的核心。不过,美军基地周围发生的犯罪行为和环境污染问题,引起日本民众不满。2023年的一项民调显示,70%的冲绳人认为美军基地集中在冲绳是“不公平”的。

哈德逊研究所客座研究员长尾贤(Satoru Nagao)对美国之音表示,迁移计划之所以花了十几年才实施,是由于日本国内政治的变化和美国的规划进程缓慢。

“2009年,目前的反对党‘民主党’组建政府。日本(时任)首相鸠山由纪夫承诺将美军普天间基地迁出冲绳,尽管前任政府决定将基地迁至冲绳边野古。这是一个不可能实现的承诺,但冲绳人民希望这是真的。此后,美军撤离的否决面临着复杂而耗时的局面,这是第一个原因。第二个原因是规划。中国的军事现代化速度比预期的要快,这就是为什么美日需要一次又一次地重新制定计划。结果,美国应该做什么,长期以来一直没有确定下来。”他说。

日本关西学院大学国际学部讲师加藤博章(Hiroaki Kato)对迁兵计划表示支持。他告诉美国之音,阻碍日美同盟的一个因素是冲绳的反基地运动。“冲绳是美军基地高度集中的地区,居民压力巨大。如果在这种情况下发生涉及美军的事件,可能会导致日美同盟被重新审视。为了永久维持日美同盟,减轻冲绳的负担至关重要。”

“并非对华软弱” 美日同盟持续加强

麦卡锡指出,海军陆战队将评估转移军队的所有潜在影响,以确保采取适当的姿态来继续支持美日联盟。

“海军陆战队将通过实验、战争推演以及战术、技术和程序、作战部署概念和行动概念的改进,从我们的成功与挑战中不断学习,同时加强与盟友和伙伴的关系。”她说。

美国国防部长劳埃德·奥斯汀(Lloyd Austin) 12月10日会见日本新任防卫大臣中谷(Gen Nakatani)时说,“美日联盟从未如此强大。” 两人在今年十月的首次电话会谈中强调,将致力于现代化美日联盟的指挥和控制系统,并扩大在日本西南诸岛的双边军事存在。

不过,美国前国安顾问约翰·博尔顿(John Bolton) 9月10日在《华尔街日报》发文警告说,北京显然正在争夺对第一岛链的控制,仅依靠现有的美日、美台等双边合作显然已经不足以应对。“对于北京来说,如果目标国家之间缺乏合作,在情报或防御能力上的漏洞就更容易被利用。一旦中国在第一岛链的某一处突破防线,这一链条上的其他国家及整个太平洋地区都将面临更大的风险。”

根据五角大楼的2024年度《与中华人民共和国有关的军事与安全发展报告》(Military and Security Developments Involving the People's Republic of China,简称“中国军力报告”),解放军海军去年继续增强其在第一岛链以外执行任务的能力,首次将其新型075型两栖攻击舰部署到扩展区域,并三次将山东号(CV-17)航母部署到菲律宾海。按舰艇数量计算,中国目前拥有世界上最大的海军,总计超过370艘舰艇和潜艇。中国还拥有世界领先的高超音速导弹库,约有400枚洲际弹道导弹可射向美国本土。

加藤博章表示,美国海军陆战队的迁移也有可能被视为美国放弃对冲绳的防御,导致中国采取进一步行动。他强调,美国海军陆战队迁移计划具有战略意义,但绝不能向中国发出错误信号。

“第一岛链是中国通往太平洋的必经之路,保卫这些岛屿将是必不可少的。日本自卫队将保卫这些岛屿,美国海军陆战队将为其提供支援。”他说。

美国笹川和平基金会(Sasakawa Peace Foundation USA)美日NEXT联盟倡议高级主任詹姆斯·肖夫(James Schoff)对美国之音指出, 海军陆战队不是美中战争中改变游戏规则的关键,更多的关于海军能力、导弹、空中力量、太空和网络能力。

此外,他表示,美国正在日本部署“海马斯”高机动性火箭炮系统(HIMARS)及其它武器, 而且日本在九州部署了两栖部署旅,陆上自卫队已在与那口地、大岛、宫古等地设立了设施,西南岛屿正在得到自卫队的增援。

“我认为这一切顺理成章,即减少美国的前沿部署,但日本的能力将填补和取代这些部署,并且仍得到美国能力的增援,我们还在与日本新的统合作战司令部建立更紧密的指挥和控制关系,明年将升级驻日美军的权力。所以我认为这不是(对华)软弱的表现,而是为了遵守已达成的协议,并想办法确保在此过程中威慑力不会减弱。我们仍然需要关注政治可持续性方面的问题,如果美军不受当地政府欢迎,那么将无济于事。”肖夫说。

为何迁至位于第二岛链的“关岛”?

日本防卫省称,将美国海军陆战队官兵从冲绳迁往关岛所需费用可能高达86亿美元。日本政府将出资28亿美元协助关岛布拉兹营(Camp Blaz)海军陆战队基地以及其他美国军事设施的基础设施建设。

根据关岛联合地区司令部(JRM)的预测,在未来两年内,关岛的军事人口预计将增加2500人,到2037年将再增加15500人。

美国海军陆战队总部发言人麦卡锡对美国之音表示,美日“国防政策审查倡议”会进一步将关岛发展成为美国、盟国和合作伙伴的印太防御架构的关键节点。

“结合与美国盟友和合作伙伴的例行接触,包括驻扎在日本和夏威夷并在澳大利亚轮换部署,关岛的发展增强了海军陆战队在整个印太地区的前沿存在,从而增强了美国遏制侵略和应对危机的能力。”

关岛是美国在西太平洋第二岛链的重要据点,距离台湾和中国大陆分别约2700和3000公里,距离美国夏威夷6000多公里。美国本月初首次在关岛成功进行弹道导弹拦截测试。未来十年,美国计划每年两次在关岛进行导弹防御测试,并建设一个包含16个站点的导弹防御系统,为关岛提供360度的防护。上周,美国众议院还通过了《2025财年国防授权法案》,其中包括超过20亿美元的关岛防务支出。

加藤博章表示,冲绳靠近台湾及其附近小岛等可能的战区,而乌克兰战争显示,战区内的基地将在战争中最先受到攻击,“因此为了迅速反击,我们必须保存兵力。这就是决定迁移到关岛的原因。”

他指出,关岛是保留陆军并快速应对冲突的最佳地点。“当紧急情况出现时,我们必须迅速部署,关键是运输舰和飞机。为了便于机动,它们必须离得很近。关岛距离台湾、佐木岛和冲绳相对较远,具有能够将陆海空军作为一个单位进行操作的优势。”

瑞典隆德大学东亚和东南亚研究中心资深讲师保罗·奥谢(Paul O'Shea)告诉美国之音,美国海军陆战队调到后方阵地并不会削弱美日在第一岛链对中国的威慑力。

他说,事实上,如果部署在后方,美国海军陆战队将对威慑中国做出更大贡献,“因为他们在冲突的初始阶段不会发挥作用。他们的任务是在“空海一体战”之后的部署。因此,从逻辑上讲应该部署在(中国的)短程和中程导弹的射程之外。”

台海冲突中,冲绳和关岛的海军陆战队如何协调应对?

中国12月9日到11日在台湾周边及日本附近海域、南中国海举行的大规模海空演习,其范围已延伸到第一岛链,台湾国防部官员称此次演习是自1996年台海危机以来规模最大的一次。

哈德逊研究所的长尾贤指出,在潜在冲突中对抗中国时,美国方面有两支力量,第一支是静态力量,第二支是动员力量:当中国攻击美国的盟友和伙伴国家,比如日本、台湾、菲律宾时,这些国家的军队就是静态力量,由于他们正在与中国作战,会非常忙碌,无法自由调动。如果中国突破日本、台湾、菲律宾的防线,美国就需要军队来增援防线,这就是动员力量。

“动员力量应该留在后方,如关岛、夏威夷、澳大利亚,以便到时候自由调动(他们不会因为身处后方而忙得无法作战)。当美国方面将中国逼回中国大陆时,这支动员力量将凭借其动员能力成为进攻作战的主力。”

他说,美军从冲绳迁往关岛就是动员力量其中的一部分。“中国正在加强导弹库,冲绳位于前线。因此,如果美军驻扎在冲绳,他们将无暇作战,无法自由调动。美国希望将这些部队调动为动员部队。”

然而,长尾贤指出,日本、台湾和菲律宾等前线国家和地区存在这样的担忧:如果美军在前线,中国向前线的攻击几乎会自动引发中美战争;但如果美国留在后方,中国在前线的攻击就不是美国的战争。

他建议,美国需要回应前线国家的担忧,美国海军陆战队正在从重型坦克部队重组为高度动员的导弹部队,而且一定数量的美军仍需持续留在前线。

“美国会在这些前线维持一定数量的军队,即使主力在后方(如关岛、夏威夷、澳大利亚)。为了在前线生存,美国的地面军事力量(包括陆军和海军陆战队)由两栖地面部队改组为高动员的导弹部队。他们不再使用重型坦克,而是装备远程导弹。而且由于机动性高,即使中国确定了位置,用导弹袭击,这些新的美国军队也可以在中国发动攻击并一次次发射导弹之前重新部署。”

他表示,美国海军陆战队届时可以向中国海军舰艇和入侵部队发射导弹(如果中国试图将海军舰艇部署到台湾的太平洋一侧并孤立台湾,这些导弹部队可以攻击这些海军舰艇),而且需要与日本、台湾和菲律宾的导弹部队合作。

长尾贤补充说,“但如果可能的话,美军应该留在台湾,这是攻击中国沿海城市的绝佳地点。中国无法攻击,因为这将使战争变成中美战争。”

不过,日本关西学院大学的加藤博章指出,考虑到台湾和美国不是盟友,在台湾发生意外时海军陆战队如何支援将是一个难题。他说,虽然纵观最近的美台关系,很难想象美国会放弃该岛,但很难说美国是否会向与其没有盟友的国家派兵。

“就像乌克兰的情况一样,我们将在侧面支持台湾对抗中国。具体来说,这意味着在非常规战争中提供指导,并以不引人注意的方式派遣少量士兵部署非常规战争。提供大规模的支持很困难,但我们相信我们会以谨慎的方式支持台湾。”加藤博章说。