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（中央社記者張雄風台北14日電）環境部今天表示，113年作為SRF料源量約34.2萬公噸，預估既有加潛在料源可達91.4萬公噸；去年底已預告SRF管理辦法草案，最快將於除夕前公告，重金屬、戴奧辛、氯、汞等標準將加嚴。

環境部今天舉行「SRF白皮書暨管理辦法發布記者會」。

環境部長彭啓明表示，固體再生燃料（SRF）過去爭議不斷，他上任後在去年6月籌組「SRF營運體檢輔導團」訪視全台製造及使用廠，全台66家業者，其中約有14家廠商將退場。

彭啓明說，依據SRF體檢報告結果，環境部擬「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法」草案；另一方面，就全國SRF製造廠及使用廠進行體檢過程，檢視業者現場作業狀況並提出改善建議，研提SRF白皮書。

彭啓明也澄清，環境部雖向國發會申請新台幣100億綠色成長基金，但不是要投資SRF；他強調，SRF只是循環產業中較小事業，基金會找更好方式放大投資；也預告今年第2季正式有綠色基金專案辦公室，扶植台灣淨零、循環經濟。

根據白皮書，113年作為SRF料源量約34.2萬公噸，預估既有加潛在料源可達91.4萬公噸；以113年申報量估算，台灣SRF產業年產值可達新台幣7.28億至16.43億，未來規劃輔導提升產品品質，以提升其價值。

白皮書統計，113年SRF製造產量27.36萬公噸，預估114年製造量能約35至37萬公噸；113年實際使用量33.24萬公噸，預估114年使用量能38至40萬公噸。

另外，在「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法草案」（SRF管理辦法草案）部分，將落實事業廢棄物清理計畫書審查機制，採三階段審查（書審、現勘、試運轉）。

草案中規範，在SRF原料部分，排除硬質PVC、有害事業廢棄物、醫療用廢塑膠等；並要求逐筆申報流向，也應委託合法清除機構清運；製造廠、使用廠都要裝設CCTV，透過遠端監看。

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環境部強調，對於SRF使用廠空氣污染排放的重金屬、戴奧辛，未來將統一採最嚴格大型焚化爐標準，並增加檢測頻率改為1年4次；加嚴氯、汞標準，由現行5級制改為4級制，以降低含量。

環境部表示，SRF管理辦法最快將於除夕前（28日）正式公告，公告後將給予業者1年緩衝進行改善；而SRF白皮書會再彙整各方意見後，預計今年4月底前發布正式版。（編輯：陳仁華）1140114