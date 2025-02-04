冰箱暗藏「隱形炸彈」 三類食物不宜長期放

【新唐人北京時間2025年02月06日訊】冰箱，可以延長食材的新鮮保質期，但它無法阻止食物中的細菌滋生。其實，冰箱內部可能潛藏著「隱形炸彈」，成為各種細菌生長的溫床。

冰箱裡都有哪些細菌？其中最常見的細菌有以下四種：

一、李斯特菌：這種細菌能在5℃的低溫環境中持續存活並緩慢繁殖，甚至在-20℃的冷凍室也能存活一年，被人們稱為「冰箱殺手」。它常潛伏在肉類和牛奶中，人感後會出現腹瀉，甚至引發腦膜炎、敗血症、膿性損害等疾病。

二、沙門氏菌：這種細菌偏愛在雞蛋和肉類中繁衍生息，在冰箱低溫環境中可存活3至4個月。人一旦感染，可能出現頭痛、嘔吐、腹痛腹瀉等症狀，甚至可能導致傷寒或敗血症等疾病。

三、痢疾桿菌（志賀氏菌）：這種細菌常在蔬菜和水果上滋生，較耐寒，是最常見腸道傳染病的病菌之一。人感染後，通常會出現發熱、腹痛、腹瀉等症狀，嚴重的可能會導致細菌性痢疾。

四、耶爾森菌：常潛藏在生豬肉裡，在低溫環境能大量繁殖。人感染後可出現急性胃腸炎、小腸結腸炎、闌尾炎，嚴重者可出現敗血症，危及生命

在日常生活中，應儘可能地減少細菌生長繁殖，因此要定期清潔冰箱，避免在冰箱內長時間存放食物。冷凍冷藏時，應生熟分開、葷素分開，儘量分隔密封包裝，避免交叉污染。蔬菜及水果需要冷藏，建議清洗後冷藏。

這三類食物 不宜長期放冰箱

它們分別是主食類（大米、花生、玉米、糕點等）、堅果類和海鮮、河鮮類。主食類和堅果類食物容易因受潮而發霉，長期存放在冰箱中會滋生黃麴黴毒素。

河鮮、海鮮類食物儲存太久後，其中的溶性蛋白質會大量流失，還會產生氨和硫化氫等有害物質，人食用後可能引發中毒。

儲存食物不要擋住出風口，以免影響冰箱的使用效能，應讓冷風保持良好的循環，並注意冷藏櫃的溫度要控制在0至7˚C，冷凍溫度要維持在攝氏零下5度以下，以減緩細菌生長速度。

冰箱這4個地方要特別清理

為確保冰箱的清潔與衛生，建議每月進行一次全面的清洗。在清洗過程中，務必先切斷電源並清空冰箱，然後進行徹底的清洗和消毒。

這4個地方分別是：冰箱門的膠條、置物隔板、冷鮮抽屜和上下內壁，這些地方很容易被菜汁和食物殘渣等污染，滋生細菌，建議用抹布和洗潔精擦拭，清水擦淨後通風晾乾。

（責任編輯：李恩真）

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