中國湖北多地飲用水發臭 民眾曝光遭威脅

【新唐人北京時間2025年02月07日訊】日前，中國湖北多地自來水發臭，導致許多民眾洗澡及飲用後，身體不適。一位直播主披露，他發了幾個相關視頻後遭官方威脅，要求刪除視頻。

湖北直播主：「我朋友有的用那個水，洗了澡頭痛，還有的喝了肚子痛。」

2月2號，湖北宜昌市、荊州市等多地民眾反映，家中的自來水發出刺鼻的臭味，不能飲用，全部買桶裝水，超市裡的水都搶光了。

一名直播主發布相關視頻，遭到政府人員威脅。

湖北直播主：「發幾個自來水一樣的視頻，全被限流了。那就算了，還有一堆人加我，讓我趕緊刪視頻，不然就處理我。」

中國民主黨副主席界立建：「中共各地方政府一直慣用的這種維穩手段，如果說你不去刪除，它可能用各種方式恐嚇、威脅、騷擾，老百姓很多時候礙於這種苛政猛於虎，他們就是不敢講而已。」

當地水務公司回應，自來水異常是所謂的「氯元素投放增加」，屬於正常現象。

湖北江寧直播主：「如果只是一家發生這樣的問題，我能理解，但是現在是整個荊州地區都發生了這樣的問題，那麼這樣子就不止是單純的消毒液問題了。到底有沒有出現水源污染？」

一名湖北江寧直播主，呼籲當局拿出檢測結果，消除民間的疑慮。

大陸媒體人趙蘭健：「中國那個化工廠都挨著河流建，等於是化工廠的廢物直接排到河流裡面了，那些河流直接就流到長江了。所以中國的這些河流的污染。那些複雜的化學廢棄物，必須得要經過很多檢驗，才可能知道它有多少是危害的這種成分。」

趙蘭健說，但是在中國，水污染的檢測都是由政府控制，所以老百姓永遠都不會知道真相。

界立建：「中國的食品、飲用水、環境都是被污染的一塌糊塗。現在很多時候水污染程度，重金屬、污染指標都是幾十倍超標。大陸這種官民體系的話，你只要是行賄到位了，檢查人員自然就不來檢查，造成一個很大的衛生的隱患。」

新唐人電視台記者李韻、邱越、王嬿喬採訪報導

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