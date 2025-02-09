为期两天的人工智能（AI）行动峰会星期一（2月10日）将在巴黎拉开帷幕。当许多国家的国家元首、政府首脑、高级官员、科技公司高管以及人工智能领域的其他重要人物齐聚一堂，对人工智能这一飞速发展新领域的指导规则作出承诺之际，相关的地缘政治角力也呈现愈演愈烈之势。

美联社报道说，此次峰会是有关人工智能管理规则一系列全球性对话的最新一轮，引人注目的是此轮对话发生在中国名不见经传的深度求索（DeepSeek）最近突然宣布通过超低成本硬件开发出的开源人工智能大语言模型DeepSeek之际举行。而DeepSeek不仅让科技界震撼，更有可能推动人工智能领域进行重大变革。

美国副总统J.D.万斯（JD Vance）在任内首次出访，便前往巴黎出席这次人工智能峰会。中国国家主席习近平则派出中共中央政治局委员、国务院副总理张国清作为特使出席峰会。美联社指出，这凸显出美中两国对此次峰会的高度重视。

美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）表示，他希望通过利用石油和天然气储量来满足能源密集型技术的需求，使美国成为“世界人工智能之都”。与此同时，他已采取行动撤销了前总统乔·拜登 （Joe Biden）有关人工智能护栏的行政命令。

报道表示，特朗普正在用自己的人工智能政策取而代之。该政策旨在通过减少监管壁垒和构建没有“意识形态偏见”的人工智能系统来保持美国的全球领导地位。

就中国而言，与2023年人工智能会议中国只派出一位科技部副部长相比，习近平这次派出一位特使意味着，习近平希望中国在全球人工智能治理中发挥更大的作用。

DeepSeek上个月的发布还升级了北京和华盛顿之间围绕科技霸权更广泛的地缘政治摊牌。

特朗普表示，DeepSeek为美国科技行业敲响了“警钟”。而他的人工智能顾问戴维·萨克斯（David Sacks）则指责DeepSeek使用窃取的OpenAI数据训练其模型。DeepSeek聊天机器人应用程序现在面临调查，在某些情况下，由于隐私和安全忧虑，在美国和其他一些国家/地区还面临禁令。

这次人工智能峰会由法国和印度联合主办，因此法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）和印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra MNodi）将共同主持峰会。

与会者讨论的重点就是如何挖掘人工智能的潜力造福人类，同时也希望限制这一技术可能带来的大量风险。

来自80多个国家的元首、高官和公司高管将出席峰会，其中包括欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）、德国总理奥拉夫·朔尔茨（Olaf Scholz）、加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）、OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）、微软（Microsoft）总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）以及谷歌（Google）首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）。

美联社表示，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）和DeepSeek创办人梁文峰都已接获峰会主办方的邀请，但是两人是否与会目前并不清楚。

峰会星期一开幕后将在市中心的巴黎大皇宫（Grand Palais）举行小组讨论和研讨会，晚间各国领导人、高级官员和公司高管将出席在爱丽舍宫举行的一场晚宴。峰会的第二天，各国领导人和科技公司高管将分别在峰会上致辞。

聊天机器人（ChatGPT）问世两年多来，生成式人工智能持续以令人震惊的速度向前发展。人工智能强大的算力使得聊天机器人全面改变了人类生活的方方面面，其进行高质量写作或制作影像以及完成复杂任务的能力令人咂舌。

2023年在伦敦举行的人工智能峰会上，28个国家曾作出了不具约束力的应对人工智能风险的承诺。去年在韩国举行的一次后续会议上，与会各方代表又承诺建立一个人工智能安全研究所的网络，从事人工智能相关的研究和测试工作。

美联社说，人工智能安全仍然是巴黎峰会的一个议题，而且一个专家组将就通用人工智能可能出现的极端危险向峰会做报告。

巴黎峰会的组织者试图让更多的国家参与人工智能的讨论，而且扩大了一系列有关人工智能话题的辩论。不过像以往的人工智能会议一样，这次峰会也不会出台任何有约束性的规定。

“此次峰会是在许多国家试图为国际竞争而确定立场之际召开的，”法国媒体援引马克龙的话说。“已经到了制定游戏规则的时候，人工智能不能成为狂野西部（Wild West）.”

峰会主办方正努力让与会者签署一项共同的政治宣言，承诺让人工智能更符合伦理、民主和在环保上更具可持续性。但是目前并不清楚美国是否会赞成和参与这一行动。

峰会的另一个目标则是希望达成建立一个人工智能公共利益合作机制的协议。马克龙的办公室指出，法国希望募集25亿欧元（约合26亿美元），建立一个有政府、企业和慈善团体参与的公共和私营合作机制，以便为“可信赖”的人工智能行动者提供对数据库、软件和其他工具的开源准入。