中國黃桃罐頭爬滿黑蟲 負責人：補充蛋白質（視頻）

【新唐人北京時間2025年03月16日訊】中國黃桃罐頭近年因疫情而成為消費者的搶手貨，但近日一段黃桃罐頭的加工視頻引發輿論震驚。畫面中，桃瓣表面爬滿蠕動的黑蟲，工人隨意沖洗後直接裝罐。負責人竟稱這樣能夠補充蛋白質。

大陸媒體日前曝光的一段視頻顯示，在某食品廠的黃桃罐頭生產線上，部分桃瓣上出現了密密麻麻的黑色蟲子，而且製做黃桃罐頭時，原料篩選環節形同虛設，本應淘汰的蟲蛀桃果經次氯酸鈉簡單漂白後，與合格的桃子一起混入流水線。

按照規定，黃桃罐頭的生產過程通常包括採摘、清洗、去皮、切塊、殺菌等環節。在正常情況下，這些環節應確保原料無病蟲害、無腐爛，並通過高溫殺菌等方式消除微生物污染。

然而，涉事工廠不僅未將蟲蛀桃果淘汰，更觸目驚心的是，在破碎機內部，桃子殘渣發酵產生的黑色菌絲與蟲卵混合在一起，在35℃的車間環境裡形成共生系統。

面對陸媒記者的暗訪，這家工廠的車間主任講出的話更加令人膽寒：首先通過調整糖水濃度，製造高滲透壓環境抑制幼蟲活動；在殺菌工序中，再刻意降低溫度，保留部分活性蟲體作為「蛋白質補充」。

根據食品安全檢測機構的最新報告，在隨機抽檢的12款低價黃桃罐頭中，9款檢出活體線蟲，6款農藥殘留超標。

另外，更大的風險來自違規使用的添加劑，為了掩蓋劣質桃子的腐敗氣味，同時增加黃桃罐頭的甜味，涉事工廠在製做過程中，使用三氯蔗糖與安賽蜜等添加劑，以此麻痹消費者的味覺。

經過上述操作以後，黃桃罐頭的製做成本大大降低，某品牌經銷商對陸媒透露：「現在直播間裡9.9元包郵的爆款罐頭，成本大頭其實是玻璃瓶和物流費。」

值得注意的是，這不是黃桃罐頭行業首次出現類似問題。早在2016年，長春市的一位消費者就曾在林家鋪子品牌的黃桃罐頭中發現蟲子，並因此向廠家投訴。

儘管廠家回應稱是生產過程中的疏忽所致，並對消費者進行了賠償，但從最新曝光的視頻來看，此類事件在同行業中仍然屢禁不絕。

有不少大陸網友說，「還以為罐頭乾淨呢 結果還是這麼髒」「我們本地人從來不吃」；還有知情網友表示，「十幾年前去做過兼職，後來再也不吃罐頭了」；

每年「3·15」國際消費者權益日到來之際，中共官媒都會曝光一些產品質量問題，但事件過後仍然屢禁不止。

有網友質疑，「我納悶兒了，年年315爆出來這麼多問題，那最後的檢驗合格和國家執行標準都噴頂上了，都合格了，是怎麼來的？」

（責任編輯：文彬）

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