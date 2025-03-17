洗衣服用冷水還是熱水 哪個更有效？

【新唐人北京時間2025年03月18日訊】一般認為，洗衣服時，水溫越高，衣服就乾淨。但洗衣行家建議，不是所有的情況都需要熱水洗滌，應視情況而定。

紐約洗衣店老闆、洗衣書作者扎克·波茲尼亞克對生活網Real Simple表示，他們的研究表明，熱水會導致衣物收縮、褪色、掉色和過早變質， 「對於大多數衣物來說，現在的洗衣劑不需要熱水」。

冷水洗衣的好處

在一般情況下，冷水不僅可以有效洗衣服，而且比熱水更有優勢。因為冷水對織物的纖維和染料更溫和，並有助於防止某些污漬永久地留在衣服上。

除非你洗的衣服帶有大量污垢、油脂或細菌，否則大多數衣服都不會很髒，不需要高水溫來清洗。

用冷水洗衣的另一個好處是，節省水電費。根據美國清潔協會的數據，洗衣機在洗衣過程中消耗的能源中約有90%用於加熱水。

為了在冷水中洗衣服時獲得最佳效果，建議使用專為冷水配製的含酶高品質洗滌劑。

何時該用熱水

在某些情況下，熱水是洗衣服的更好選擇。

「我們建議在消毒衣物、重洗髒污嚴重的衣物，或者去除黴菌時，使用熱水。」 波茲尼亞克說。

任何被血液或體液污染的物品（醫用手術服、床單、毛巾、布尿布）都應用熱水清洗以殺死細菌。但為了去除污漬，請先用冷水沖洗並浸泡物品，然後再用熱水清洗。

對於油脂和污垢等頑固污漬，洗滌時使用較高的水溫將產生更好的去污效果。如果要處理頭蝨或臭蟲，也應使用熱水洗衣服以殺死昆蟲。

用冷水洗衣如何達到最乾淨效果

先使用含酶的去污劑，或高品質冷水洗衣粉，對污漬進行預處理。

預處理污漬後，請等待至少10分鐘，再將衣物放入洗衣機。讓酶有時間發揮作用，破壞污漬和織物纖維之間的結合。

使用液體洗衣劑，而不是膠囊或粉末，因為膠囊或粉末可能無法在很冷的水中完全溶解，特別是在冬天。

如果衣物上有污漬或很多泥土，選擇洗滌時間較長的模式。

（記者金晶編譯報導/編輯：林清）

推薦閱讀：

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/03/18/a103968166.html