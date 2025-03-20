【菁英論壇】中國城鄉空心化加劇 人都去哪了？

【新唐人北京時間2025年03月22日訊】最近一段時間，網上傳出很多有關中國無人村的視頻。一些農村地區，有些村莊房屋還很不錯，屋內傢俱和裝修也都齊全，但卻沒有人居住。不僅是農村有無人村，城市中也出現商場空無一人的情況。中國是14億人口大國，走到哪兒都是人滿為患。這種情況現在似乎已經不再存在了。那麼中國人到底都跑到哪兒去了呢？

中國農村空心化為何日趨嚴重？

獨立電視製片人李軍在新唐人《菁英論壇》節目中表示，

中國無論是貧困地區還是發達省份的一些農村，出現無人村已經有不少年了，尤其是疫情後這幾年，越來越多。有一則視頻，記錄了七八個地區的無人村，看後讓人觸目驚心。例如，有一個地區，一棟一棟的都是比較新的農家院落，還有好幾棟五六層的樓房，看上去也有六七成新，但全都是空的。有一個村落，據說原來大概有406戶人家，現在只剩下一戶。我看到至少有兩則視頻說，進了空屋子後，看到裡面有床、被子、電視機等。這些物品都沒有很厚的灰，看似人離開時間也不長。

李軍說，最讓我吃驚的是，貴州的一個小鎮，有銀行、飯店、醫院、學校、公安局，但是整個鎮沒有人。視頻中的聲音說，到這裡就像是看世界末日電影的感覺。

居美中國盲人律師陳光誠在《菁英論壇》表示，造成農村空心化有多方面原因，其中中國人口大量減少，是一個不爭的事實。據我所瞭解，最近幾年中國人口的出生率，每年以減少200多萬的速度在下降。從幾年前的1465萬，下降到現在的可能不足800萬，下降的數字非常明顯。主要的原因是，出生率大幅的下降，還有一個就是死亡率大幅提升，這個趨勢有增無減。中國現在大齡剩女超過三四十歲的有1.1億人，這些人不結婚，新生人口從哪裡來？

共產黨亂作為導致中國的河流污染、空氣污染，造成這些年來大批的人口得了莫名的怪病。突然去世的年齡越來越低，人越來越多。三四十歲的、四五十歲的，這在以前都很少遇到。在普通的農村，像腦血栓、心臟疾病等等的發病率非常高。死亡率大幅地提高，不管是藥物、污染、還是疫苗，都是導致人口下降這種嚴重結果的重要因素。

陳光誠說，空村的形成還有另外一個原因，就是人口急劇減少以後，剩下的人在早期都出去打工了，整個農村基本上就沒人，有的人家有老人，有的已沒有老人。條件稍微好一點的，在城裡買了房子，把孩子帶過去，農村的房子不賣，這個現象在農村非常普遍。

資深媒體人郭君在《菁英論壇》表示，我認為中國農村出現很多無人村，人口減少肯定是主要的原因之一，但另外恐怕還有幾個大的原因。就是中國2000年的時候，城市化率是三成六，農村人口佔中國人口的六成四，差不多是7億人。到了2020年，中國城鎮化率是六成六，減了差不多一半，人數差不多是5億人。也就是說中國農村人口減了2億。但是官方的數字還是有問題的，因為在中國，農民不是一個職業，而是一個身份。戶口決定你是不是農村人口，也就是說你的戶口所在地，決定了你是不是農民，而不是你的工作。

所以，從八十年代改革開放開始，大量農村的勞動力離開農村去東南沿海找工作。八十年代，20多歲的人到現在已經是60多歲了，這批人大部分已經在東南沿海地方落戶了。他們在當地結婚生子，戶口落在當地，但其實還有很多人沒有落戶口的。名義上他們還是農民，實際上已經不存在農村生活了，但戶口還在他原來那個本地。

最近10年，各地政府因為人不夠了，就鼓勵和推動這批人成為本地人，就是城鎮居民，要求他們在當地的城市或者是縣城中買房子落戶。這些人買了房子之後，就把老人和孩子都接過去了，這樣一來真正居住在農村的人口又大量減少了。從一些視頻中看到這些無人村的房子良好，傢俱也齊全，院落也不是很荒涼，說明這些地方是有人照管的，只是不在這裡常居住了。很可能是這些人去了城裡居住，但戶口還在村裡，宅基地和承包土地還在，所以還回來照顧一下。

還有另外一個問題，就是過去我們經常聽到一個詞就是留守老人、留守兒童，兒童長大了會離開農村，一直留守的主要是老人，所以中國農村老齡化的情況比很多城市都更嚴重。

我看到一個社科院的報告說，2011年農村60歲以上的老人人口比例超過了15%；預計到2021年，60歲以上的老人人口比例會突破20%；到2033年左右，就會突破30%，到2050年會接近40%。但實際上的情況可能沒那麼樂觀。因為最近網上有份民間的統計，中國人均壽命男性69歲，女性78歲。

郭君說，最近兩年明顯出現下降的原因，顯然是疫情、還有經濟下滑，老人的死亡率比年輕人就更高了。也就是說，這兩年真正居住在農村的人口，一定是大幅度減少。因為農村老齡化嚴重了，死亡的比例就更大，我認為這也是中國出現無人村的一個主要原因。

城市空蕩蕩 官方數字不減反增

李軍在《菁英論壇》表示，最近我看到很多媒體報導，不僅是農村問題，城市也到處看不到人。商場沒人，街上沒人，機場、火車站人都少了很多，人都哪去了？有報導稱，很明顯深圳沒有以前人那麼多了，不少工廠因為招不到人都面臨著倒閉的危險。城中村的房屋因為沒有租客，不得不降低房租。曾經的深圳可是一個外來人口的大省，大家都想留在深圳發展，導致深圳一度是人滿為患。更加奇怪的是，人口雖然少了，但是官方的調查資料卻說，深圳人口只增不減。

李軍說，只要到網上去搜一下，會發現說上海人少了、北京人少了、杭州人少了、廣州人少了，各地都有這樣的報導和民眾的質疑。當然了，這裡面有一個說法，說這些地方很多人回農村發展去了，可是現在各地農村也在說人少了，這就是一個很大的問題。城市人少了，說是去農村發展，農村也沒有人，中國人口到底減少了多少？疫情有可能真的死了很多人，再就是經濟不好，大家不出來消費了。

郭君在《菁英論壇》表示，城市中一些地方街道上沒有人，商場中也沒有人了，和以前的感覺非常不一樣。除了人口因素之外，我覺得也有社會活動的形態發生了很多變化的原因。

我們年輕的時候，在中國娛樂主要是逛街、買東西、看電影，現在情況發生了很大變化，主要是因為互聯網帶來的各種變化。比如說，娛樂很可能在家裡進行。打遊戲、刷視頻、逛街買東西也變成了網絡購物，甚至下館子也變成了叫外賣。

交通改善之後，人類活動範圍也大大增加了。20年前在中國的城市中，大家日常的活動範圍大概只有10公里，騎自行車或者坐公共汽車。現在買車了，日常活動的範圍也大大增加了，可以達到一二百公里了，這個變化會帶來地理上和空間上的一種擴張。

郭君說，以前中國大城市的購物中心，一個城市裡面大概只有5到10個這樣大型的百貨商場，現在可以跨地區，跨城市去購物了，傳統的消費購物的人流量密度就會減少。

最大的變化還是網絡電商，這個對實體經濟的衝擊也是非常大的。當然我覺得，最重要的原因，主要歸納起來還是兩個：第一個，人口確實減少了；第二個，過去20年，中國興建大量的所謂商業中心，主要是房地產項目，並沒有經過認真的區域經濟規劃，出現了房地產大量過剩。

中共計生殺人政策惡果顯 中國還有多少人口？

陳光誠在《菁英論壇》表示，前幾天我給山東老家打電話，一名老鄉對我說：非常感謝你，現在發現一個現象，就是當時我們反對計劃生育墮胎、絕育的時候，影響到的這個地區，現在學校裡學生的人數還是可以的。可是離開那個區域，學校連生源都招不上來。

這也讓我一下子想起來，當年我從監獄裡出來，共產黨試圖給我定罪。官員曾當著我的面威脅說，正是因為你做的「壞事」，我們這個地方多出生了9萬多人口，共產黨為這個事要找你算帳。我覺得這9萬多人口，可能就是電話裡老鄉說的，那個地方學校裡的孩子還比較多的一個原因。

陳光誠說，山東搞計劃生育是非常惡劣的。地方官員為了升職，拿到利益，做了太多惡事。很多百姓在被抓走的路上跳車死亡。有的在醫院裡做手術被整死，有的婦女被強行拉去，計生人員直接把胎兒殺掉，發生大量這樣的事件。

我後來收到家鄉一名孩子的信，他是用X跟我聯繫的，我覺得挺高興。他說，自己從完全不懂事，到後來上大學學會翻牆瞭解到真相，才知道中共搞計劃生育的那個年代，發生那樣邪惡事件的前因後果。

陳光誠說，中國共產黨暴力計生、殺人政策，給中國人民帶來的苦難、很惡劣的後果，現在逐步開始顯現。幾年以後，老齡化的中國，近3億老人一旦離開，中國的人口會直線下跌，所以未來很可怕。

李軍在《菁英論壇》表示，我看到X平臺上的一個分析，是依據中國人食用鹽的消耗量來推算的。結果是，中國人口可能已經降到8億～10億。另根據馬斯克推出的AI推算，中國人口減少了1.5億～2億人。AI的計算結果還是很令人震驚的。所以有人說，馬斯克的AI給中共洩露了一個大秘密。

石山在《菁英論壇》表示，我非常認同中國人口大幅度減少，因為中國人口出生高峰期的這一批人，他們的孩子的生育高峰已經過了，未來是沒有辦法再恢復了。我認為，未來中國會長期面臨人口不斷減少的問題。

新唐人、大紀元推出的新檔電視節目《菁英論壇》，是立足於華人世界的高端電視論壇，該節目將彙集全球各界精英，聚焦熱點議題，剖析天下大勢，為觀眾提供有關社會時事和歷史真相的深度觀察。

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《菁英論壇》製作組

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（責任編輯：劉明湘）

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