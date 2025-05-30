網路上流傳的一段影片顯示，碧姬在眾目睽睽下竟用雙手推開馬克宏的臉部，現場攝影機完整拍下這一尷尬瞬間，專業唇語專家進一步分析畫面，更指出兩人疑似在激烈爭執，掀起外界對兩人婚姻關係的揣測。 圖:翻攝自影片

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與夫人碧姬（Brigitte Macron）近日出訪越南，甫抵當地即發生一段引發熱議的插曲。網路上流傳的一段影片顯示，碧姬在眾目睽睽下竟用雙手推開馬克宏的臉部，現場攝影機完整拍下這一尷尬瞬間，專業唇語專家進一步分析畫面，更指出兩人疑似在激烈爭執，掀起外界對兩人婚姻關係的揣測。

事件發生於當地時間上週日晚間，馬克宏搭乘專機抵達越南首都河內，當機艙門打開時，馬克宏轉頭望向碧姬，卻被對方用雙手頂住臉部推開，令現場一陣錯愕。據《紐約郵報》報導，唇語專家指出，馬克宏被推開後發現鏡頭正對著他，試圖以微笑掩飾尷尬，對現場揮手並說出「Hi」，隨後靠近碧姬並輕聲說道：「Let's go（我們走吧）」，試圖緩解氣氛，但互動明顯冷淡。

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專家進一步分析指出，當兩人走至舷梯頂端時，馬克宏紳士地伸手欲牽碧姬下階梯，卻遭對方無視，碧姬選擇自行抓住扶手，並在擦身而過時疑似低聲說出：「Dégage, espèce de loser（滾開，你這魯蛇）」。馬克宏則回應：「Essayons, s’il te plaît（拜託，我們試著好好相處）」，但碧姬直接回絕：「Non（不要）」，最終馬克宏低聲說：「Je vois（我懂了）」，臉色明顯凝重。

此段影片曝光後迅速在社群媒體引發關注，外媒評論稱這是「罕見且毫無掩飾的高層伴侶互動」，顯示兩人關係可能早有壓力。報導指出，馬克宏與碧姬於2007年結婚，兩人相識於1993年，當時馬克宏僅15歲，碧姬則是他的高中老師，年長他24歲，且是他同班同學的母親。這段曾轟動法國的「跨齡愛情」，如今似乎出現裂痕。

對於爭議影片，法國總統府最初表示否認，但隨後證實畫面屬實。馬克宏在29日受訪時試圖淡化風波，表示：「我們只是在鬥嘴、開玩笑，媒體太誇張，這根本不是什麼『地緣政治災難』。」他也補充說：「大家現在真的是太容易過度反應了。」

French President Emmanuel Macron was slapped by his wife during a family dispute that was caught on camera.

The incident occurred shortly after the French presidential plane landed in Vietnam.

What exactly enraged his wife remains unclear. pic.twitter.com/O8bnm4wVMC — NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2025