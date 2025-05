網路上流傳的一段影片顯示,碧姬在眾目睽睽下竟用雙手推開馬克宏的臉部,現場攝影機完整拍下這一尷尬瞬間,專業唇語專家進一步分析畫面,更指出兩人疑似在激烈爭執,掀起外界對兩人婚姻關係的揣測。 圖:翻攝自影片

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)與夫人碧姬(Brigitte Macron)近日出訪越南,甫抵當地即發生一段引發熱議的插曲。網路上流傳的一段影片顯示,碧姬在眾目睽睽下竟用雙手推開馬克宏的臉部,現場攝影機完整拍下這一尷尬瞬間,專業唇語專家進一步分析畫面,更指出兩人疑似在激烈爭執,掀起外界對兩人婚姻關係的揣測。

事件發生於當地時間上週日晚間,馬克宏搭乘專機抵達越南首都河內,當機艙門打開時,馬克宏轉頭望向碧姬,卻被對方用雙手頂住臉部推開,令現場一陣錯愕。據《紐約郵報》報導,唇語專家指出,馬克宏被推開後發現鏡頭正對著他,試圖以微笑掩飾尷尬,對現場揮手並說出「Hi」,隨後靠近碧姬並輕聲說道:「Let's go(我們走吧)」,試圖緩解氣氛,但互動明顯冷淡。

專家進一步分析指出,當兩人走至舷梯頂端時,馬克宏紳士地伸手欲牽碧姬下階梯,卻遭對方無視,碧姬選擇自行抓住扶手,並在擦身而過時疑似低聲說出:「Dégage, espèce de loser(滾開,你這魯蛇)」。馬克宏則回應:「Essayons, s’il te plaît(拜託,我們試著好好相處)」,但碧姬直接回絕:「Non(不要)」,最終馬克宏低聲說:「Je vois(我懂了)」,臉色明顯凝重。

此段影片曝光後迅速在社群媒體引發關注,外媒評論稱這是「罕見且毫無掩飾的高層伴侶互動」,顯示兩人關係可能早有壓力。報導指出,馬克宏與碧姬於2007年結婚,兩人相識於1993年,當時馬克宏僅15歲,碧姬則是他的高中老師,年長他24歲,且是他同班同學的母親。這段曾轟動法國的「跨齡愛情」,如今似乎出現裂痕。

對於爭議影片,法國總統府最初表示否認,但隨後證實畫面屬實。馬克宏在29日受訪時試圖淡化風波,表示:「我們只是在鬥嘴、開玩笑,媒體太誇張,這根本不是什麼『地緣政治災難』。」他也補充說:「大家現在真的是太容易過度反應了。」

