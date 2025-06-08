【禁聞】比亞迪毀滅性降價 中國電動車內捲恐失控

【新唐人北京時間2025年06月10日訊】在激烈競爭與產能過剩威脅下，中國電動車企業比亞迪掀起新一輪價格戰，讓汽車業同行直批：「是災難，不是競爭」、「汽車業裡的恆大已經存在，只是還沒爆」。而中國汽車存量競爭白熱化，有分析指出，比亞迪毀滅性降價的背後真相，是為了解決不斷膨脹的債務危機。

中國電動車品牌比亞迪近期舉辦大規模降價活動，22款車型降價幅度最高達34%，韓國媒體指出，比亞迪的淨負債約3230億人民幣，為了改善財務狀況，祭出毀滅性價格戰藉此清庫存。

中國長城汽車董事長魏建軍日前受訪指出，暗指比亞迪是「汽車業的恆大」，只是目前還沒有爆破。吉利控股集團董事長李書福表示，中國國內車市「有些企業的競爭方式令人難以啟齒」。

吉利此次「站隊」長城，並非偶然。過去兩年，吉利透過「對標比亞迪」的策略快速崛起，幾乎涵蓋比亞迪所有核心產品線。不過由於產能過剩加劇，產業競爭已經進入「你死我活」階段。

汽貿公司老闆張先生：「比亞迪和吉利優惠幅度比較大，新勢力品牌賣電車。兩年之內，車價是不可逆的，別管油車還是電車，車價都是不可逆的。就是它只要優惠下去，它就不可能再提上來，現在比亞迪就是我活不成了，大家跟我一起死。現在比亞迪這麼一降價，說實話崩了，汽車圈真的崩了。」

比亞迪今年設定的銷售目標是550萬輛，因銷售量不如預期，目前採取大規模降價清庫存。

汽貿公司老闆王先生：「去年比亞迪已經完成了425萬台的銷量，今年比亞迪要完成550萬台的銷量。但是今年上半年，到現在5月27日了，比亞迪一共完成了100多萬台，就100多萬台，將近400萬台還沒完成銷量呢。後面6月份、7月份、8月份又是賣車的淡季，留給比亞迪的時間就9月、10月、11月、12月，就這4個月的時間。比亞迪還要完成400萬台的銷量，你認為比亞迪能完成嗎？」

除了「車圈恆大」引發爭議，比亞迪2023年捲入「常壓油箱」涉嫌污染物排放不達標，儘管監理機關受理立案，但調查結果至今還沒公布。

汽貿公司老闆狄先生：「中國新能源汽車的龍頭企業是誰？沒人敢說沒人敢罵，今天我在這邊開罵。對吧，全網都在誇它，你的產品你的技術衝出中國，走出亞洲，你打到了美洲，你衝到了歐盟，但是你的產品質量不可靠，屢屢存在嚴重安全質量問題，這個問題你解決了嗎？我想說的是，你割韭菜的行為我就看不慣，你拿著中國老百姓當傻子、當猴耍。」

中國汽車工業協會5月31日發布倡議，表態堅決反對無底線的價格戰，並暗批比亞迪率先發起大幅降價活動。

狄先生：「剛剛國家發布的2026年7月1日的新的國家統一執行標準要實施了，知道嗎？這意味著什麼？所有的生產線80%，包括現在生產出來的車、包括現在的庫存車都不符合最新的國家統一執行標準。所以他們都明知道提前給它賣出去，忽悠出去。」

對於比亞迪總負債5800多億人民幣，比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛聲稱，吉利5047億人民幣、上汽6104億人民幣，是不是這些公司也危險了。

黃大衛：「在過去十年靠著補貼，靠著各種優惠政策，大量資本被吸進車企，形成過剩產能與失去平衡的企業結構。政策面，官方以「百花爭鳴」的口號，引導整個產業過度擴張，造成同質化嚴重，技術分層不足。以追求規模與資本市值為先，忽略產品真實價值與品牌建設，產品質量非常差。」

學者指出，這場由魏建軍開啟、李書福點火、比亞迪回嗆的「中國汽車大內戰」，不只是輿論風波，更是一場對整個產業制度與路線的集體審判。如果沒有真正的市場出清機制、技術導向轉型與誠信品牌建設，那麼這一場看似「百車競發」的產業榮景，最終可能將中國車界帶入「地產式坍塌」的臨界點。

編輯/黃億美 採訪/駱亞、熊斌 後製/鐘元

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