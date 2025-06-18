食安專家提醒 吃西瓜前別省略這關鍵一步

【新唐人北京時間2025年06月20日訊】西瓜是夏季裡受人喜愛的水果，它甜美多汁，無論是野餐、燒烤或雞尾酒會都少不了它。有食安專家提醒，在切開西瓜之前，別省略一個關鍵的步驟。

「切片之前清洗西瓜很重要，」食品安全專家、東北大學副教授達林·德特威勒（ Darin Detwiler）博士告訴SELF雜誌。

有人可能想，又不吃瓜皮，有必要洗嗎？其實，西瓜是長在地上的，會接觸到地面上各種髒東西，如灰塵、髒水、甚至動物糞便等。在運輸過程中，也會沾染上更多污染物，等到你購買回家的時候，可能已經被幾十個人碰過。

當你用刀切西瓜時，刀片會將所有這些污染物從外部轉移到內部，「將細菌直接帶入食物中」，德特威勒說。

事實上，在過去十年裡，美國多起沙門氏菌疫情與受污染的西瓜與有關。生病的人會出現典型的食物中毒症狀，如噁心、嘔吐和腹瀉，這些症狀通常會在幾小時到幾天內出現，持續時間也差不多。

德特威勒表示，降低西瓜中毒風險「唯一有效的措施」，就是在切西瓜之前清洗乾淨，不讓髒東西進入西瓜內部。

用冷水沖洗西瓜時，用刷子刷洗，再用紙巾拍乾，以減少表面水分，因為細菌喜歡潮濕的表面。 「不要使用肥皂或漂白劑，只需用水和摩擦即可。」德特威勒說。

不只是西瓜。根據德特威勒的說法，哈密瓜等其他瓜類都應該在吃之前清洗。哈密瓜皮上的粗糙網狀結構特別容易藏匿細菌。

細菌生長最快的溫度範圍是40°F（約4.7攝氏度）到140°F（約攝氏5度）。因此德特威勒建議， 將剩餘的西瓜存放在40°F以下的密封容器中，以抑制細菌生長，並在三到四天內吃完。

營養師：吃西瓜有利於「控制體重」

西瓜的健康益處之一是低熱量，卻又飽腹，這使得它成為減肥人士的熱門選擇。 梅奧診所飲食首席註冊營養師塔拉·施密特曾稱讚西瓜是控制體重的一種工具，因為它「富含水分、高纖維，而且熱量低」。

美國癌症研究所註冊營養師凱倫·柯林斯（Karen Collins）告訴《今日美國》，西瓜是維生素 A和維生素 C的極佳來源，並且「有助於增加鉀和鎂的攝取量，這些礦物質有助於維持健康的血壓」。

西瓜比其他水果更富含番茄紅素。番茄紅素是一種重要的抗氧化劑，與降低癌症和心臟病風險有關。西瓜也是β-胡蘿蔔素的重要來源，β-胡蘿蔔素可以保護人體免受自由基等有害分子的侵害。

（記者金晶綜合報導/編輯：林清）

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