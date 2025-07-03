【禁聞】7月4日維權動態 西安業主維權堵塞交通 與警爆衝突

【新唐人北京時間2025年07月04日訊】下面我們來關注中國大陸各地民眾維權的情況。

西安業主維權堵塞交通 與警爆衝突

陝西西安「美美景園」住宅小區，因供暖和頻繁停電問題長期得不到解決，引發業主不滿，7月3日晚間，大批業主上街維權，造成交通堵塞，一度與警察發生衝突。

石家莊小區自來水污染 業主抗議物業不作為

河北石家莊保利茉莉公館沁香園小區，自來水污染，大批業主出現上吐下瀉、發燒頭暈症狀，入院救治。原因可能是污水管網沒有並入市政管道，導致糞水倒灌進自來水管道。但物業無所作為，堅稱水質沒有問題。7月3日，業主集體在小區門口維權抗議。

深圳半導體公司放無薪假 工人抗議

深圳中順半導體照明公司7月1日宣布，由於經營困難暫時放假兩個月，但放假期間工人沒有工資。7月2日，大批工人到工廠辦公室維權抗議。

南航機長妻微博發文 質疑丈夫被人推下樓

中國南方航空公司機長李煜眾7月1日砍傷4人後墜樓身亡，事件引發網路持續關注。他的妻子事後在抖音講述事件經過，質疑事件有隱情，追討真相。但隨後抖音賬號被清空。7月4日，她又在微博上發布長文再次討要真相，並質疑丈夫是不是被人推下樓的。

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