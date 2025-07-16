美國國鳥白頭鷹承載信仰 凝聚文化與國家認同

【新唐人北京時間2025年07月17日訊】美國明尼蘇達州普雷里島的印第安原住民社區，每年都會舉辦一場極富當地特色的畢業典禮，學校會以象徵祝福與榮耀的白頭鷹羽毛作為特別贈禮，慶祝原住民高中生們畢業了。

在鼓聲與歌聲中，一支插著白頭鷹（Bald Eagle ）羽毛的權杖被高高舉起。一群普雷里島原住民社區的高中畢業生，身著傳統服飾，頭上別著象徵榮耀與神力的白頭鷹羽毛，參加他們的畢業典禮。

原住民教育者Jim Thunder Hawk：「牠（白頭鷹）通常象徵著我們向偉大靈魂傳遞祈禱與訊息的使者。」

對北美原住民們而言，白頭鷹是他們在部落時代的神聖圖騰。而今，這片羽毛的意義更為重大。經過多年的倡議之後，白頭鷹終於在去年底被正式定為美國的國鳥。

國家白頭鷹中心工作人員Tiffany Ploehn：「大多數美國人長久以來一直以為白頭鷹自古就是美國的國鳥，其實並不是。」

說起來，白頭鷹是在經歷了跌宕起伏的命運之後，才成為美國精神象徵的。20世紀中期，因農藥DDT的廣泛應用，造成大量的環境污染，白頭鷹一度瀕臨滅絕。後來美國人停止使用高污染農藥，並大力保護環境。如今，白頭鷹又再次傲然搏擊在美利堅的長空了。

對普雷里島的年輕一代而言，戴上羽毛，不只是個人的榮耀，更是身為原住民後代的承諾與責任。

普雷里島原住民社區畢業生Sadie Erickson：「對我來說，這象徵著我們作為一個國家是堅強且團結的」

今天，白頭鷹已經不僅僅是印第安部落精神信仰的象徵，更成為凝聚不同族群情感與價值的、美國國家的共同圖騰。

新唐人電視台實習記者寧修綜合報導

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