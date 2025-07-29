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（中央社記者曾以寧台北29日電）疾管署今天表示，上週新增4例類鼻疽，颱風丹娜絲後已10例、其中2例死亡，今年累計32例本土，為歷年最高；由於中南部仍有積淹水情況，預估疫情要觀察到8月底。

衛生福利部長邱泰源今天主持「豪雨後防疫重點說明」記者會表示，近日受西南氣流影響，全台多有大雨或豪雨，局部地區已有豪雨等級以上降雨，因應強降雨可能造成疫病威脅，提醒民眾注意鉤端螺旋體病、 類鼻疽 類鼻疽 類鼻疽由感染類鼻疽桿菌（Burkholderia pseudomallei）引起，此菌存在於在土壤、水池及積水環境中，會感染馬、羊、豬等動物以及人類。疾管署觀察，國內自2005年開始，只要颱風後就會發生此疫情。

主要感染途徑：

皮膚接觸受土壤污染的水源、食入或吸入受污染塵土。

皮膚接觸受土壤污染的水源、食入或吸入受污染塵土。 症狀：

常見發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽等，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症。 資料來源：衛福部 看更多 關閉 、腸道傳染病及登革熱等疫情。

疾病管制署發言人羅一鈞表示，上週新增4例颱風丹娜絲後發病類鼻疽本土病例，分別為居住高雄市3例及台南市1例，年齡介於50至80多歲，多有慢性病史，其中1例具汙水汙泥接觸史。

其中較嚴重個案，羅一鈞指出，為台南60多歲男性，有糖尿病、心血管疾病病史，在7月中旬開始發燒、胸悶，持續5天後到急診就醫，醫師懷疑有感染狀況，進行血液培養並留觀，但於7月22日病況惡化，血壓降低、出現敗血性休克，因血液檢驗出類鼻疽，轉入加護病房。

羅一鈞表示，經給予抗生素治療與緊急加護照顧，患者狀況已好轉，預計今天可轉到一般病房；新增確診案例另外則有2人住一般病房、1人輕症在門診治療。根據疫調，個案沒有汙水汙泥接觸史，颱風期間也沒有特別外出，感染來源研判與吸入性感染有關。

相關疫情，羅一鈞分析，因颱風丹娜絲及近日西南氣流造成的積淹水，推測類鼻疽疫情需觀察到8月底，提醒災區民眾若未來1個月內有發燒、傷口感染等情況，都要盡速就醫。

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疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，今年累計32例類鼻疽本土病例，為歷年同期最高，年齡介於40至90多歲，居住地以高雄市25例為多，其次為台中市4例、台南市2例、屏東縣1例，其中颱風丹娜絲後發病本土病例累計10例、其中2例死亡。

疾管署長莊人祥提醒民眾，在清理環境時，應做好自我防護，切勿直接接觸汙水汙泥；雨後要防範不潔飲食導致的腸胃炎，進行環境消毒同時也要持續注意飲食衛生；並在雨後落實「巡、倒、清、刷」，清除孳生源。（編輯：張雅淨）1140729