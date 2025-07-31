請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹31日電）晶圓代工廠台積電表示，與供應商合作提升四甲基氫氧化銨（TMAH）濾芯清洗技術，延長濾芯使用壽命，並減少清洗產生的廢液排放，估計至今年7月，平均年省濾芯用量431支，減少廢液排放2580公噸。

台積電在新出爐的ESG（環境、社會責任、公司治理）電子報中指出，TMAH是半導體黃光製程用量最大的化學品，因應先進製程對TMAH品質有嚴格要求，需提升濾芯過濾效能，台積電攜手供應商改良濾芯清洗技術，改善濾芯潔淨度，進而降低廢液排放量，達到使用壽命與環保效益雙重提升。

台積電表示，為驗證改良技術的成效，台積電進一步分析濾芯清洗後的雜質含量，結果顯示經清洗改良後的濾芯潔淨度提升，且與TMAH品質指標正相關，展現卓越的洗淨效果。

台積電指出，除與供應商合作開發電子級TMAH增加循環使用率，亦提升TMAH濾芯清洗技術效能，同時積極評估擴展至其他顯影液及稀釋液的濾芯清洗，與供應商持續精進技術品質並降低資源耗用，促進環境永續發展。

因應近年來全球布局需求，台積電表示，內部積極強化員工跨文化適應性，並建立更具國際視野的思維，去年首次推出「跨文化學習方案」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台積電指出，以「跨文化意識、跨文化適應力、共融領導力與無意識偏見、語言、當地法律、社會規範、職場合作、管理」8大主題為核心，提供88堂實體課程與線上學習資源，系統化協助員工掌握應對跨文化挑戰所需的心態、知識與技能，提升溝通及合作效率。

台積電統計，至今年7月已於海內外廠區開設432個班次，總計1萬741人次完訓，為全球化發展奠定堅實的人才基礎。（編輯：楊凱翔）1140731