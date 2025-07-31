根據刊登在《大腦醫學》期刊上的最新研究顯示，使用塑膠容器微波加熱食物，會使人暴露於大量微塑膠，這些毒素不只會沈積在器官，連大腦的血腦屏障也攔不住！研究結果顯示，失智症患者的大腦內微塑膠與奈米塑膠濃度比一般人高出3至5倍，含量約達「一湯匙」！

微塑膠危害健康 濃度高於其他器官數倍

微塑膠與奈米塑膠指的是長度小於5毫米的塑膠顆粒，這些顆粒可能會破壞細胞DNA並增加癌症風險。此外，在這項研究中，研究人員還發現，相較於肝臟或腎臟等其他器官，大腦內的微塑膠濃度高出7到30倍。

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過去已有很多研究顯示，微塑膠與奈米塑膠與細胞死亡、腸道菌群變化、血栓形成及心臟病發風險增加有關。渥太華大學精神病學系的法比亞諾醫生表示：「從2016年到2024年短短8年間，大腦內微塑膠濃度急劇上升，這一現象極為驚人。」他強調，這與環境中微塑膠濃度的指數級增長相吻合。

避免使用塑膠容器微波加熱食物

研究者指出，除了塑膠微粒，以塑膠容器內加熱食物，還會釋放雙酚A與鄰苯二甲酸酯等有害物質，這些化學物質會透過空氣進入食物，再經由飲食進入人體。為了減少微塑膠的暴露，醫生建議改用玻璃或陶瓷容器來加熱食物，以避免塑膠容器在高溫下釋放有害物質，進而影響健康。

微塑膠不只是環境問題更是醫學問題

林口長庚醫院毒物科主任顏宗海表示，關於塑膠微粒在醫學上有嚴格的定義，一個叫微米塑膠，一個叫奈米塑膠。微米塑膠，它是直徑比較大的，小於Microplastics (< 5 mm)；奈米塑膠nanoplastics (< 1 μm)，它是更小的奈米，它小於微米。一般習慣講說微塑膠或塑膠微粒，正確應稱為微米塑膠跟奈米塑膠，統稱微塑膠。

顏宗海指出，目前在研究界上，大家認為微塑膠或塑膠微粒不單單是一個重要的環境污染問題，是個環保的問題，它也是個重要的醫學問題。平常在日常生活中，使用了很多種塑膠容器，塑膠材質分1號到7號，像保特瓶、保鮮膜、塑膠袋、PVC保鮮膜、聚丙烯、保麗龍等，這些到最後都會變成「塑膠垃圾」。

▲食藥署公告常見塑膠材的特性與耐熱溫度。（圖／翻攝自食藥署）

微塑膠能穿透血腦屏障 天天誤食恐成「塑膠腦」

這些塑膠垃圾經過環境中的分解，變成河川、海洋的微米塑膠或奈米塑膠，污染海水，被海裡生物吸收，再經由食物鏈回到人體內。目前在動物實驗和細胞實驗中看到微塑膠有毒性，但在人體上，醫界還不清楚微塑膠對人體的健康危害有多少。

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顏宗海表示，今年初由美國科學家發表的最新研究，發現檢驗捐贈屍體後，不只身體器官內有微塑膠和奈米塑膠沈積，這些塑膠微粒竟可衝破醫界認為很難突破的「血腦屏障」，導致腦部也檢出微塑膠跟奈米塑膠，而且含量還不少，有人笑說「果然是塑膠腦」。

顏宗海說，以前的科技沒那麼發達，檢查不出來體內真的有這些微粒，所以以為微塑膠侵入人體沒那樣可怕，隨檢驗技術進步，可以驗到更小顆的奈米塑膠，才得以發現塑膠微粒侵入人體這麼多。不過目前的研究只能證明微塑膠在腦部中出現，到底微塑膠和阿茲海默症有沒有因果關係？臨床上醫生對於微塑膠對人體影響了解得還不夠多，目前只是一個觀察現象。

減少微塑膠暴露 少用塑膠製品

無論微塑膠有沒有毒害，但是微塑膠到底不應該存在於人體內，要如何減少微塑膠暴露？顏宗海建議要盡量少用塑膠製品。例如少用塑膠袋、少喝寶特瓶裝水、自備環保杯等。

即使現在為環保有紙杯可用，但是紙杯裡面也有一層PE層的防水膜，喝熱拿鐵也可能攝取到微塑膠。便當盒即使標註可微波加熱，顏宗海也不建議直接加熱，因為微波加熱溫度非常高，可能會讓塑膠微粒跟微塑膠釋出量更多。

顏宗海提醒大家一個觀念：「塑膠產品即使能耐熱，都不適合加熱」。他表示，根據食藥署公布的資料顯示，7種塑類容器不管是哪一種塑膠材質，包括標示可耐高溫的「5號」聚丙烯PP，最高耐溫也只有140°C。

微波爐加熱原理是利用微波使水分子振動進而產熱，雖然水最高溫度為100°C，但是微波食物裡面常常有油，高油的食物加熱後溫度可能會超過這個溫度，因此提醒，塑膠產品不要進微波爐，也不要進電鍋。若要加熱食物，建議改用玻璃或瓷器容器，泡麵也應該先放到碗裡再加熱水，避免直接在紙杯裡泡。若經常購買超商便當的民眾，最好自備玻璃或瓷器容器來盛裝加熱，減少微塑膠的攝取。

譚敦慈堅持「4材質容器」不進微波爐 碗麵泡麵也改用瓷碗泡

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈過去在《健康2.0》節目中就指出，她從不把4種材質的容器放到微波爐加熱，就是塑膠、美耐皿、金屬邊還有保鮮盒等4種容品，因為這些容器加熱後易產生毒素，即使是買超食微波食物她也會自備玻璃或瓷器容器，把食物從塑膠容器倒入後再微波，就算是泡麵碗麵也是一樣，要另外放到瓷碗沖泡，為了避免吃到毒、塑膠微粒千萬不能懶。

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◎ 圖片來源／翻攝自食藥署．達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家．資料來源／顏宗海醫師．譚敦慈護理師

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