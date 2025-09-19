21世纪经济报道记者 郭聪聪

美联储时隔9个月后重启降息。

当地时间9月17日，美国联邦储备委员会（以下简称 “美联储”）结束了为期两天的货币政策会议，决定将联邦基金利率目标区间下调25个基点，至4.00%~4.25%之间。

这是美联储自2024年12月以来的首次降息，也是继2024年三次合计降息100个基点之后，对货币政策的又一次调整。

多名分析人士告诉21世纪经济报道记者，此次降息符合市场此前预期。在这一政策落地背后，市场仍关注三大核心问题：美联储为何选择此时降息？本次降息为国际金融市场带来哪些连锁反应？包括中国在内的经济体又该如何应对新的货币政策空间与挑战？

“风险管理式”调整

“对于政策制定者而言，在不断上升的通胀和疲软的劳动力市场之间取得平衡，是一个困境。” 据央视新闻报道，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上直言，当前美国经济形势“非常特殊”——通常情况下，劳动力市场疲软时通胀会同步走低，劳动力市场强劲时则需警惕通胀升温，但如今美国面临的是“双向风险”——一方面通胀持续攀升，另一方面劳动力市场表现疲弱。

从经济数据来看，美国就业市场的放缓迹象成为推动降息的重要因素。本月初，美国劳工统计局（BLS）发布非农年度基准修正数据，截至2025年3月的一年间，新增就业人数下调了91.1万，相当于每月平均少增近7.6万个工作岗位。而2025年8月的非农就业数据进一步凸显疲软，当月仅增加了2.2万个岗位，远低于市场预期的7.5万个；当月失业率也从7月的4.2%上升至4.3%。

与此同时，美国通胀的风险并未消除。数据显示，截至2025年8月的一年间，美国个人消费支出物价指数（PCE）上涨了2.7%；去除食品和能源的核心PCE上涨了2.9%，均高于美联储 2% 的通胀目标。鲍威尔解释称，当前通胀压力主要来自商品价格的阶段性回升，服务类价格通胀则持续放缓；且短期内通胀指标的波动部分受美国关税政策影响，属于“一次性冲击”，不具备可持续性。

分析师指出，美联储降息的主要考虑之一是就业疲软带来的下行压力。可以看到，美联储在抵御通胀和保证就业的“双重使命”中，重心发生微调，其中稳就业已成为重点。

央视网报道，美国财务研究与分析中心首席投资策略师斯托瓦尔也表示：“你必须在两个问题中优先应对一个。我们认为，美联储会将重点放在就业市场上。因为就业是消费者赚钱进而消费的基础，而消费占GDP增长的68%，因此就业会成为关注核心。”

值得注意的是，此次降息决策受到了外部政策压力与内部投票分歧的影响。据央视二套天下财经报道，美国总统特朗普自2025年1月上任以来，持续向美联储施压，要求通过降息刺激经济增长。从美联储发布的会议声明及投票记录来看，联邦公开市场委员会（FOMC，美联储货币政策决策机构）此次投票结果为 11:1，其中美联储理事、白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬・米兰投出反对票，其主张应直接降息50个基点，以更有力地应对就业疲软压力。

FOMC在会后发表声明说，近期指标显示，美国上半年经济活动增长放缓，就业增长放缓，通胀率有所上升，鉴于风险平衡变化，委员会决定将联邦基金利率目标区间下调25个基点，而没有超预期降息50个基点。同时鲍威尔强调，此次降息是“风险管理式”调整，暗示并非进入持续性降息周期。

对于未来政策走势，汇丰环球投资研究美国经济学家Ryan Wang对记者分析道：“我们认为，美国国内扩张性的财政政策、关税效应传导的通胀粘性以及美元贬值压力等因素，或意味着2026年美国核心PCE通胀水平仍将保持相对高位。然而，如果美国的劳动力市场状况进一步恶化，尤其是在申领失业救济金人数数据趋于上升的情况下，则不排除美联储考虑在今年10月再一次降息25个基点，或是在明年增加降息幅度的可能性。”

国际金融市场呈现连锁反应

美联储的利率调整向来对全球金融市场产生“牵一发而动全身”的影响，此次25个基点的降息，已在美元汇率、国际资本流动、主要经济体货币政策空间等方面引发连锁反应。

近期美元指数已呈现震荡回落态势。分析人士指出，美联储降息叠加市场对美国财政可持续性、美联储独立性的担忧，将进一步对美元指数形成下行压力。从主要发达经济体货币政策取向来看，欧元区降息周期已基本结束，英国因通胀压力仍存，降息空间有限，日本则处于温和加息周期，中国民生银行首席经济学家温彬认为，主要发达经济体货币政策分化可能促使美元指数继续走弱。

与此同时，市场分析，特朗普政府的所谓“对等关税”政策或增加美国经济的“滞胀”风险，使得美联储货币政策陷入“两难”：若继续降息以稳就业，可能推升通胀；若暂停降息以控通胀，又可能加剧就业疲软，这将进一步放大了美元汇率的波动性。

美元指数应声回落，带来了人民币对美元呈现走强趋势。具体来看，截至8月份，银行结售汇连续四个月为延续顺差态势，企业个人等非银行部门跨境收支基本平衡，我国外汇市场保持平稳运行，跨境资本流动平稳有序。

光大证券研究所宏观首席分析师赵格格认为，今年以来面对外部冲击，我国外汇市场顶住压力，人民币汇率表现出较强韧性，并且在美元走弱，国内资本市场走稳向好等因素支撑之下，实现了对美元的稳定升值，降息后预计资本双向流动也将更为均衡。

国际金融协会（IIF）发布的报告同样显示，8月外国投资者向新兴市场股票和债券投资组合投入近450亿美元，为近一年来的最高规模，其中向中国净投入约390亿美元。资本流入、外贸企业结汇增加及美元走弱将共同推高人民币汇率，进一步增强了人民币资产的吸引力。同时，专家分析指出，中美利差收窄，在客观上为我国货币政策提供了更多操作空间。

货币政策坚持“以我为主”

面对美联储降息带来的连锁反应，我国货币政策需谨慎应对。

汇丰环球投资研究首席亚洲经济学家兼亚洲联席主管范力民（Frederic Neumann）对记者分析道，“随着美国经济增速放缓、美元走弱，其他央行或考虑跟进降息。相较而言，中国可能把政策重心更多放在财政政策和多项改革举措上，以抵消出口增速放缓的影响。”

业内专家同时提醒，尽管中美利差收窄为中国降息提供了空间，但需警惕潜在风险：一方面，进一步降息可能增加商业银行息差压力，导致银行风险偏好上升；另一方面，利率下行可能激励储户加速“存款搬家”（将存款转入理财、股票等市场），加剧金融市场波动。

范力民表示，目前全球金融市场面临的一个关键问题是，美联储继续降息的幅度仍有多大。

“本次（联邦公开市场委员会）的会议决议表明，美联储自身在后续的降息路径上亦存在分歧。美国投资者已经将进一步大幅宽松的预期计入定价，但他们或许会感到失望。我们认为部分归因于关税的‘黏性’通胀可能会限制美联储进一步大幅降息的空间。”他进一步分析道。

对于投资者而言，美联储重启降息将带来全球资产定价的变化，资产配置策略需随之调整。

汇丰环球私人银行及财富管理中国首席投资总监匡正对记者表示：“随着美联储降息重启，我们重申跨资产类别、跨行业和跨地区的多元化配置，以应对多变环境，提升投资组合的韧性。同时，我们也可通过加入相关性较低的资产，如黄金、基础建设和其他另类资产 ，进一步强化多元化的配置策略。”

举例而言，匡正认为，“美联储重启降息周期的举措，或在未来几个月压低美元现金利率和债券收益率，持有美元现金资产的机会成本或将上升。因此，我们再次强调布局优质债券，为美联储新一轮降息做好准备。一方面，在美元现金利率进一步下跌之前锁定当前较高的收益率，优化组合潜在收益并布局潜在机遇。另一方面，美国经济增长放缓使股债相关度下降，使债券成为分散投资组合风险的重要工具，同时也能够较好地应对经济增长放缓的风险。”

（本报记者吴霜对此文亦有贡献）