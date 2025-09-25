（图源：公司官网）

21世纪经济报道记者倪雨晴

9 月 25 日，21世纪经济报道记者获悉，长江存储科技控股有限责任公司（以下简称“长存集团”）召开股份公司成立大会，大会还选举产生了股份公司首届董事会成员。此举或意味着其股份制改革已全面完成，公司治理结构将全面升级。

根据公开信息，2025 年4月，上市公司养元饮品发布对外投资公告，称旗下子公司泉泓投资出资 16 亿投资长存集团。同期，农银投资、建信投资、交银投资、中银资产、工融金投等15家机构同步参与。7月，长存集团新增股东员工持股平台——武汉市智芯计划一号至六号企业管理合伙企业（有限合伙），上述两笔融资额累计超百亿。

作为国内存储企业龙头，截至目前，长存集团获得众多机构青睐，股东阵容涵盖国有资本、民营资本、国家集成电路产业投资基金一期及二期等产业资本、五大行等金融资本，以及多家市场知名私募股权投资机构。

据介绍，从产业版图来看，长存集团已逐步构建了“闪存制造、晶圆代工、封装测试、产业投资、园区运营与创新孵化”等业务板块协同发展的产业生态。该业务体系涵盖了从产品研发、生产制造到产业投资、创新孵化的全价值链环节。

从技术实力看，长存集团已成为国内半导体产业发展的重要推动力量。以全资子公司长江存储为例，其作为国内唯一的3D NAND原厂，注册资本约1246亿元，公司自主研发的晶栈Xtacking架构三次获得FMS奖项。

在胡润研究院最新发布的《2025全球独角兽榜》中，长江存储以1600亿元估值首次入围，位列中国十大独角兽第9、全球第21，成为半导体行业估值最高的新晋独角兽。

当前，全球AI算力热潮持续推高存储芯片需求，行业迎来新一轮成长周期。根据QYResearch的预测，全球存储芯片市场销售额将在2031年达到15840亿元，2025-2031年复合增长率为9.3%。

随着存储市场逐步复苏，产业链公司也面临新的增长空间。为进一步扩大产能与技术优势，9月5日，长江存储与湖北长晟三期共同出资207.2 亿成立长存三期（武汉）集成电路有限责任公司，其中长江存储出资104亿元、持股50.1931%；湖北长晟三期出资103.2亿元，持股49.8068%。

今年以来，国内存储行业进展频频，另一家国产存储芯片龙头长鑫存储已经启动上市辅导。长鑫存储成立于2016年，主要从事动态随机存取存储器（DRAM）产品的研发、设计生产及销售。