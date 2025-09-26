21世纪经济报道记者 黄子潇 深圳报道

“‘调解优先’不是一句口号，要通过实际行动让这个理念深入人心。”深圳市司法局相关负责人向21世纪经济报道记者表示。

近日，深圳市民营经济组织解纷中心正式设立。该中心由深圳市司法局牵头，联合深圳市发展和改革委员会、深圳市工业和信息化局、深圳市市场监督管理局、深圳市工商业联合会等五部门及组织共同设立。

成立首月，解纷中心累计为深圳市民营企业提供120余次解纷咨询，出具风险防范建议书15份，成功调解10宗贸易、知识产权、技术转让等领域的商事纠纷，案件累计标的额达500余万元。

此前9月5日，深圳发布《关于建设深圳市民营经济组织解纷中心的实施方案》，并提出在法规政策上强信心稳预期，坚持依法平等保护民营经济，营造公平竞争的市场环境。

9月25日，围绕深圳市民营经济组织解纷中心的成立背景、调解周期、预期效果、联动机制方面，21世纪经济报道记者专访了深圳市司法局相关负责人。

“目前我市企业对‘调解优先’理念接受度越来越高。调解方式的时间成本、经济成本低于常规的诉讼维权成本，争取把纠纷隐患在源头化解。”深圳市司法局向记者表示。

记者注意到，深圳目前的解纷工作架构已经呈现出“市、区、街”三级联动的格局。在本次的市级解纷中心成立以前，一些区级解纷中心——例如福田区民营经济基层解纷中心已在2024年11月成立。

对此，深圳市司法局向记者表示，打造市、区两级服务平台，联动区级、街道人民调解处置属地矛盾纠纷，组织多部门联合调解复杂疑难案件。

福田区司法局将辖区内的解纷架构总结为“1+10+N”，即1个区民营经济基层解纷中心、10个街道商会分中心、辐射社区N家企业。该体系发挥基层商会组织优势。

与此同时，深圳各辖区近年成立多个商事调解中心，这类实体机构多由各区司法局批准并作为主管部门，并律师事务所合作。但记者从司法局了解到，解纷中心与此类机构不同，更多是一个服务型平台，目的在于完善民营经济领域矛盾纠纷多元化解机制。

据悉，解纷中心将聚焦三大功能。一是受理纠纷，搭建线上线下调解申请渠道；二是分类调解，根据纠纷性质分流处置，引导对商事纠纷对接商事调解组织；三是助企服务，有效衔接律师、公证及司法鉴定等法律资源做好服务，并联动职能部门宣传惠企政策。

对于解纷中心的成立意义，深圳各级部门均提及了“营商环境”这一关键词。

深圳市司法局表示，下一步，深圳市民营经济组织解纷中心将围绕深圳民营经济组织特点，深化“调解优先、数智赋能、产业联动、源头治理”的工作思路，持续提升民营经济领域矛盾纠纷化解能力，为法治化营商环境建设添砖加瓦。

福田区司法局也强调，法治是最好的营商环境。福田区在全国首创“府院联动”机制，通过政府主导、部门联动、社会参与、多元服务，打通法律服务全环节，将优化营商环境作为“头号工程”抓紧抓实。

据悉，深圳市民营经济组织解纷中心位于深圳市公共法律服务中心4楼，共设3间调解室，各区则结合辖区内民营经济特点开展属地服务。

此外，该解纷中心面向六个领域提供专业服务，分别为涉企纠纷多元化解（合同违约、货款拖欠、劳动争议、公司治理等）、涉外纠纷跨境支援（涉及港澳或海外贸易纠纷，协助对接深圳国际仲裁院、香港国际调解中心等）、企业合规经营指导（针对应收账款回收、劳动用工、税务筹划、数据合规提供合规体检等）、企业知识产权保护与纠纷化解（商标、专利、著作权快速登记；侵权监测等）、企业商业秘密保护（科技型企业保密协议模板、员工保密培训等）、电商平台类纠纷化解（网购平台的交易争议等）。

21世纪经济报道：解纷中心的成立背景如何，有哪些上级文件作为根据？

深圳市司法局：主要依据为《中华人民共和国民营经济促进法》第55条和《深圳经济特区矛盾纠纷多元化解条例》等内容。解纷中心贯彻实施《中华人民共和国民营经济促进法》关于建立健全民营经济领域矛盾纠纷多元解纷机制的要求，积极探索法治保障民营经济健康发展的创新举措。这是深圳坚持和发展新时代“枫桥经验”。

21世纪经济报道：在成功调解的10起案件中，平均调解周期为多少天？大致集中于哪些领域？

深圳市司法局：平均调解周期在25天左右，案件类型以买卖合同纠纷和服务合同纠纷为主。

21世纪经济报道：2024年11月，福田区也在区一级成立了民营经济基础解纷中心，市区两级平台如何协同，是否有垂直管理关系？

深圳市司法局：市区联合推动民营经济矛盾化解工作，鼓励各区根据辖区经济特点开展解纷服务。中心为服务型平台，市区两级不存在垂直管理关系，有业务指导和联动协调机制。解纷中心将整合人民调解、商事调解等多方资源，打造市、区两级服务平台。

21世纪经济报道：如果从企业维权成本角度看，解纷中心的预期效果是什么？

深圳市司法局：建立民营经济组织矛盾纠纷多元化解机制，引导民营经济领域纠纷非诉化解，帮助民营经济组织有效防范经营风险、高效解决商事纠纷、促进和谐商事关系。

解纷中心会向企业提供大量的咨询服务和风险防范建议，争取把纠纷隐患在源头化解。另外调解的时间成本、经济成本低于常规的诉讼维权成本，而且通过调解，让双方各让一个台阶，可以达到跟客户维系更加和谐的商业关系的目的。

21世纪经济报道：目前企业对“调解优先”理念的接受度如何，若不顺畅是否会转入传统司法渠道？

深圳市司法局：“调解优先”不是一句口号，而是要通过实际行动让这个理念深入人心。

过去几年，深圳市司法局举办了一系列的“调解优先”宣传活动，也和百余家典型代表企业签订了相关倡议或者承诺书，目前我市企业对“调解优先”理念接受度越来越高，因为通过调解方式处理纠纷能体验到调解的优势。传统司法渠道属于当事人的诉讼权利，诉讼行为是当事人的自主选择，解纷中心在中间不存在转入功能。

21世纪经济报道：我们注意到，福田、南山、罗湖、宝安等各区近年来成立了多个商事调解中心，这些商事调解中心多由各区司法局担任主管单位，并与律师事务所合作成立。本次成立的民营经济解纷中心，与这些商事调解中心有何区别？

深圳市司法局：与所谓的商事调解中心不同，深圳市民营经济组织解纷中心更多是一个服务型平台，也是响应《民营经济促进法》要求搭建的一个矛盾纠纷多元化解机制，通过该平台去实现这一功能；而商事调解中心是一个实体，通过各区司法局批准，并在民政局登记的民非机构，同时在处理商事纠纷前，其收费标准需要公示。两者是不同的概念。