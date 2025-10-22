新眸原创·作者 | 马斯迪

2025年下半年，中国AI云市场的竞争格局从未如此扑朔迷离。

在北京首都机场，旅客们可以看到三家云厂商的姿态各异的广告：阿里云宣称“AI云市场份额领先，超过第2-4名总和”，火山引擎强调“占中国公有云大模型市场份额46%”，百度智能云则标榜“连续六年中国AI公有云市场份额领先”。

每一家都在选择对自己有利的统计口径。市场调研机构IDC、Omdia和沙利文在2025年至少发布了七份报告，从不同维度描绘了这个新兴市场的面貌。

最具代表性的百度与阿里，分别代表了两种截然不同的战略思路。百度将AI云视为核心转型的支柱，以技术垂直整合寻求突破；阿里则一度凭借全栈生态与国际化布局，构建更广泛的产业影响力。

在这场关于“第一”的争夺战背后，一个更深刻的变化正在发生，AI云市场从技术驱动转向商业应用，从模型训练转向推理服务，价格战已悄然打响，Tokens消耗量成为新的竞争标尺。

两家公司不同路径的背后，反映了中国AI云行业面临的共同挑战：如何平衡短期市场占有率与长期盈利能力，以及如何将技术能力转化为可持续的商业价值。

01

从算力到Token，AI云迎来分水岭

AI云市场在2025年迎来了两个改变市场格局的拐点。

第一个拐点出现在2024年7月，当时豆包大模型实现技术降本，将推理价格从“分计价”拉低至“厘计价”，成本下降高达99.3%，让AI应用全面普及。

第二个拐点则在2025年2月，当月市场增速达60%，正值推理模型DeepSeek-R1爆红，标志着中国AI市场正式进入“推理时代”。

IDC近日发布的报告显示，2025年上半年中国公有云上大模型的对外调用量达536.7万亿Tokens，较2024年全年的114万亿Tokens暴增近四倍。

这一数据揭示了中国AI产业的高速成长与市场转折。IDC强调：“Token消耗量已成为AI产业的晴雨表。每一个Token都代表一次真实的模型输出，无论是文本生成、图像识别还是语音交互，都是AI与业务场景结合的具体成果。”

从日均Token消耗量来看，增长更为惊人——从2024年初的日均1000亿，到2025年6月已突破30万亿，一年半时间增长达300倍。

市场爆发性增长的背后，是企业需求从关注模型训练精度，转向追求推理的“成本效率与可持续性”。行业核心矛盾正在转移：企业需求从“拥有模型”转向“用好模型”，Token成为衡量AI云价值的新标尺，它直接反映了模型在真实场景中的落地效率。

对于云厂商来说，随着传统IaaS收入增长乏力，而MaaS的Tokens调用量成为增长引擎其行业发展呈现出三个显著特征：应用场景从训练转向推理，竞争焦点从算力转向生态，价值主张从资源提供转向能力输出。

“行业正在经历从卖水到帮人淘金的转变。”一位云计算行业分析师如此形容。

这种现状对云厂商提出了更复杂的挑战。早期云厂商主要提供算力资源，如同向淘金者卖水核心竞争力是规模效应和资源管理能力；而现在，头部厂商开始提供完整的AI能力栈，他们需要具备模型研发、生态运营、行业理解等综合能力，帮助客户直接创造稳定的业务价值。

02

百度智能云AI云的先行与隐忧

从发展历程看，百度智能云可被视为国内AI云的早期探索者。

早在2016年，百度就开始构建“云+AI”战略，比行业普遍认知提前了至少三年。百度创始人李彦宏多次在公开场合强调：“百度从一开始就是一家AI公司，云只是AI能力的出口。”

但其特殊性并非简单源于入局时间，而是基于两个关键节点。

首先，技术先行的垂直整合策略构成百度AI云的核心思路。李彦宏强调的“四层AI架构”——覆盖芯片、框架、模型与应用，形成了端到端的闭环体系。

这一架构在成本控制上成效显著：文心大模型在性能提升的同时实现价格下降80%，例如文心4.5 Turbo输入成本降至每百万Token 0.8元，试图通过价格优势快速占领市场。

另一方面，百度智能云总裁沈抖指出，千帆提供最低推理成本与最高并发稳定性的思路，使千帆成为企业低门槛用AI的入口——为百度AI的重要增长来源，千帆平台已接入超100个主流模型，企业和开发者通过该平台精调了3.3万个模型、开发77万企业应用。

截至目前，平台已累计服务超过46万家企业客户，平台上开发的Agent数量突破130万，以百度独家能力“AI搜索”为代表的工具组件日均调用量已突破千万次。

众所周知，百度曾是搜索引擎的代名词，随着传统搜索业务增长见顶，AI成为其最关键的转型方向。2025年Q1财报显示，百度核心收入中AI云业务同比增长42%，贡献了核心收入的26%。

然而，一系列增长数据背后，百度AI云仍面临各种结构性隐忧。

比如客户结构单一化。尽管百度在中标项目数量上领先——2025年上半年以48个项目、5.1亿元金额居行业首位，但相当部分来自政府机构和国有企业，中小型企业客户覆盖率有限。这反映出其技术供给与市场需求存在错位，在主流商业市场的渗透能力不足。

再加上价格战侵蚀盈利空间，为应对火山引擎等竞争对手，百度被迫加入降价行列。但其ACG总裁沈抖坦言，“国内价格战导致创收远低于国外”。在Token价格降至“厘计价”的时代，规模增长并未同步带来利润提升，形成越增长越焦虑的悖论。

除了这些，百度主要依赖API接口模式，相较于阿里云的开源生态，其技术封闭性导致开发者生态建设滞后。有分析指出，部分合作企业因技术适配成本过高转向其他平台，削弱了产业协作中的参与度。

在业内人士看俩，百度的挑战可能不止于正面竞争，还在于如何应对Tokens经济的崛起。

IDC指出，随着多模态技术与智能Agent应用的崛起，单一任务的Token消耗量将呈几何级增长，AI应用的规模化拐点正在逼近。能提供最具性价比、最稳定的模型推理服务的选手，才能吸引最多开发者，掌握AI产业的Token经济主导权。

03

百度与阿里必有一战

与百度聚焦AI云核心业务不同，阿里云呈现出更鲜明的多元化战略布局。

技术生态的开源化是阿里云的显著特征，其Qwen系列模型已开源超过300个AI模型，下载总量突破6亿次，衍生模型数量逾17万个。阿里巴巴云计算在第四季度的收入同比增长18%，其中公有云服务的增长超过了整体云收入；人工智能相关产品收入连续7个季度保持三位数增长。

与此同时，阿里的AI战略在其庞大的生态系统中得到了整合，包括中国消费者市场（淘宝，天猫）、国际零售平台（AliExpress，Lazada）、批发贸易、物流（菜鸟）、本地服务以及数字媒体。

2025年，阿里云摆脱了过去三年的低迷期。上半年，阿里云营收635亿元，同比增长21.8%，追平了国际三大云厂商的增长速度。在AI加持下，高盛3月估算，阿里2025财年投入的AI基础设施，将新增约300亿元年化AI收入。

阿里云的另一大优势在于国际化布局。前不久，阿里云宣布其位于迪拜的第二座数据中心正式投入使用。这是今年以来，阿里云在全球落地的又一新数据中心。至此，阿里云全球布局已扩展至29个地域、92个可用区。

在中国AI云市场的竞争中，百度与阿里巴巴的竞争已从传统的云计算服务，升级为两种AI战略路径的较量。一边是百度“垂直整合、AI原生”的深度聚焦，另一边是阿里“全栈生态、产业赋能”的广度扩张。

竞争的核心，始终是对AI云市场主导权的争夺，百度智能云凭借其早期的AI布局，试图巩固其AI原生云服务商的定位。而阿里云则依托其庞大的云计算基础和生态体系，强调其作为综合云服务商在AI时代的全面能力，提出“AI云是下一代计算机”的愿景。

双方技术路径上的差异，并不影响其在客户群体上的争夺。比如在政企市场上的短兵相接。2025年上半年，百度智能云以中标项与金额在国内大模型招投标市场居首，但背后反映的是其对央国企客户的高度依赖。阿里云则凭借多年积累的多行业客户基础，在更广泛的企业市场中寻求渗透。

百度与阿里的“必有一战”，实质上是中国AI产业走向成熟的路标之争。

短期看，阿里凭借全栈能力和生态优势仍将保持营收规模的领先，但百度在AI原生体验和垂直行业深度上仍有不可替代的价值。

中期竞争的关键在于“产业AI化”的落地能力。谁能够更深入理解行业痛点，提供真正解决问题的解决方案，而非仅仅提供技术工具，谁就能赢得企业客户的长期信赖。

长期来看，两家公司的竞争边界可能会逐渐清晰，形成“垂直深度”与“生态广度”的差异化格局。中国市场足以容纳多种商业模式共存，关键在于找到自身的可持续增长路径。

当前的AI云竞争已然进入战略相持阶段，玩家都在巩固优势、弥补短板。而如何证明AI技术能够转化为广泛的商业成功，展示全栈能力能够产出差异化的AI价值，是他们共同应对的问题。未来必然属于那些既能把握技术趋势，又能深刻理解产业本质的参与者。