南网数字上市仪式，主办方供图

南方财经记者郑玮 实习生钟宸 深圳报道

11月18日，南方电网数字电网研究院股份有限公司（简称：南网数字）在深圳证券交易所正式挂牌上市。上市首日，南网数字开盘上涨261.51%，全天成交量1.77亿股，成交额达33.91亿元。11月19日，南网数字盘中涨超23%，触发临停，截至收盘涨幅达到29.27%，总市值760亿元。

从6月26日向深交所提交上市申报，到11月18日正式发行上市，南网数字IPO之路仅历时145天，成为创业板近年来最快实现上市的企业之一。

招股书披露，南网数字主营业务主要覆盖电网数字化、企业数字化和数字基础设施三大体系，母公司南方电网为其第一大客户。2024年，南网数字实现营业收入60.90亿元、净利润5.74亿元。2025年1-9月，南网数字实现归母净利润1.58亿元，同比增长464.76%。

南网数字也是继南网能源、南网科技、南网储能后，南方电网培育的第4家上市企业。截至11月19日收盘，南网数字、南网能源、南网科技和南网储能4家上市公司总市值分别达到760亿元、193亿元、259亿元和421亿元，南方电网控股上市公司总市值已超千亿元。

从“十五五”规划建议提及“着力构建新型电力系统”“加快智能电网和微电网建设”等方向可以看见，加快建设新型能源体系或仍将是下一阶段政策布局重点。面对亟待开拓的市场空间，电网巨头的资本版图正迎来新的变化。

新股上市瞄准数字化业务

从整体业务结构看，南网数字的核心业务主要围绕“数字化”展开，电网数字化、企业数字化和数字基础设施三大业务收入占比在2024年分别达到39.64%、33.77%和25.56%。

具体到产品，企业运营管理系统、云数一体的基础平台和数字电网物联感知设备是南网数字旗下收入前三的拳头产品，2024年分别实现业务收入148173.60万元、134675.69万元和125550.72万元，毛利率均超过20%。

在核心技术储备方面，招股书显示，目前南网数字已拥有27项主要核心技术、1456项境内授权专利，2022-2024年期间依托核心技术实现的收入占比分别达到69.24%、80.92%、88.50%。

核心技术及业务支撑下，2024年南网数字实现营业收入608972.26万元，净利润57445.98万元，其中归母净利润57030.83万元。2025年1-9月，南网数字继续维持高速增长，营业总收入达27.79亿元，同比增长31.88%，归母净利润达1.58亿元，同比增长464.76%。

值得注意的是，南网数字亮眼的营收及利润增速背后，母公司南方电网为其第一大客户。2022年-2024年，南网数字对南方电网的销售收入占其营业收入比重分别达到92.16%、84.93%和85.88%，对南方电网及其关联方销售金额占比进一步达到93.70%、86.12%和86.33%。

南方财经记者注意到，就关联交易高企问题，南网数字在回复深交所问询时表示，公司对单一客户南方电网存在重大依赖，但不存在重大不利影响，这与公司下游客户的竞争格局和市场集中度有关，符合电力能源行业的运营特征。同时，南网数字表示，公司长期服务于电网数字化转型，与南方电网保持了长期稳定的良好合作关系，向南方电网销售具备较强的稳定性和可持续性。

在此基础上，招股书披露，南网数字此次募集资金将主要投入先进产品、前沿技术研发领域，包括时空智能数字孪生平台建设项目、新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目、先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项目、新一代国产化企业数智化管理系统建设项目、能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目、深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建设项目等六个项目。

南方财经记者从南网数字方面获悉，南网数字计划以此次上市为新起点，持续完善公司治理，强化科技创新核心地位，大力布局人工智能、光子计算、量子传感等前沿技术领域，进一步拓展数字技术在能源全产业链的应用场景。

万亿级央企资本版图再扩张

随着南网数字成功登陆深交所，南方电网旗下也迎来了继南网能源、南网科技、南网储能后的第4家上市企业。

从业务布局来看，南网能源主营业务包括节能服务及综合资源利用，2025年前三季度营业总收入26.29亿元，同比增长15.37%，净利润3.97亿元，同比增长136.36%，归母净利润3.42亿元，同比增长125.08%。

另外，记者了解到，南网科技主营电源清洁化和电网智能化业务，主营产品包括试验检测及调试服务、储能系统技术服务、智能配用电设备、智能监测设备和机器人及无人机等。2025年前三季度，南网科技累计营业收入20.99亿元，与去年同期基本持平，归母净利润2.87亿元，同比增长2.52%。

南网储能主营业务为抽水蓄能、调峰水电和新型储能业务的开发、投资、建设、运营及相关技术服务，2025年前三季度实现营业收入53.20亿元，同比增长17.72%，归属于上市公司股东的净利润14.33亿元，同比增长37.13%。

截至11月19日收盘，南网数字、南网能源、南网科技和南网储能4家上市公司总市值分别达到760亿元、193亿元、259亿元和421亿元，南方电网控股上市公司总市值已超千亿元。

在南网数字上市仪式现场，南方电网公司董事长、党组书记孟振平表示，此次南网数字的成功上市，不仅是南方电网深度融入资本市场的又一重大突破，也标志着南方电网全面智能化转型迈入崭新阶段。

公开资料显示，南方电网总部设有21个职能部门和南方总调，所属27家二级分子公司，员工人数26.6万，资产总额13491亿元，营业收入8534亿元，连续19年保持经营业绩考核A级，连续10年获得国家主权级信用评级，世界500强排名第84位，国企改革连续4年位居央企前列。

在此前公布的“十五五”规划建议中，“加快建设新型能源体系”相关内容单独成段。其中明确提出，要着力构建新型电力系统，同时全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，科学布局抽水蓄能，大力发展新型储能，加快智能电网和微电网建设。

面对下一个五年全国乃至全球涌现的能源结构深度调整趋势，电网巨头选择拥抱资本市场，抢抓更多市场机遇。