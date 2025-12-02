撰文 | 程书书

编辑 | 李信马

题图 | AI生图

前不久，有媒体报道称，影视化已成为任天堂未来的重要战略方向。

在其近期发布的财报简报中，任天堂通过一张简易图表进一步透露，公司正系统布局多部影视项目，致力于构建“持续稳定的电影上映节奏”：“继2023年推出《超级马力欧兄弟大电影》后，我们已确定将于2026年上映《超级马力欧银河大电影》，并计划在2027年推出真人版《塞尔达传说》电影。我们正持续为未来系列电影的稳定输出做准备。”

不仅如此，10月底有媒体披露照明娱乐与任天堂正计划共同打造“马力欧宇宙”，《森喜刚》《路易吉洋馆》《碧姬公主》等多部衍生电影也在积极开发中，最终目标是将旗下全明星角色汇聚于一部《任天堂明星大乱斗》电影。

同一时间，国内游戏公司也掀起新一轮影视化浪潮。10月底，《王者荣耀》在共创之夜官宣首部合家欢动画大电影，由张吃鱼执导、沈腾担任“特邀创意监工”，计划于2028年上映，后续还将推出《百里兄弟》系列动画电影；腾讯光子与河南广电联合打造的《和平精英XR・代号HP》，作为国内首部超大DAU游戏IP虚拟现实电影，也已亮相金鸡电影节；字节跳动与米哈游则合作推出全球首个元宇宙联动短剧《元宇宙边缘》，将脑机接口互动与跨平台场景共享纳入创作视野。

图源：王者荣耀官方微博

一时间，游戏IP影视化的风似乎再度吹起。

01、游戏IP影视化的早期探索

游戏IP与影视的跨媒介联动，早在上世纪90年代就已拉开序幕。1993年，好莱坞推出首部严格意义上的游戏改编电影《超级马里奥兄弟》，尽管最终票房与口碑双双折戟，却正式开启了游戏IP影视化的探索路径。

此后，《街头霸王》（1994）、《真人快打》（1995）等作品陆续跟进，在特效呈现与剧情改编间艰难平衡，虽未成为经典，却逐步推动游戏文化向主流娱乐市场渗透，为后续跨界尝试积累了早期经验。

相较于海外，国内对游戏IP影视化的系统性探索起步较晚，真正的“破圈时刻”来自2005年的电视剧《仙剑奇侠传》。这部改编自同名经典单机游戏的作品，凭借贴合原作的剧情内核、精良的制作水准与鲜明的角色塑造，创下地面频道11.3%的收视纪录，不仅成为古装偶像剧的开山之作，更捧红了胡歌、刘亦菲等一代演员。

此后12年间，《仙剑奇侠传3》《轩辕剑之天之痕》《古剑奇谭》等游戏改编剧轮番登场，既持续捧红了杨幂、刘诗诗、李易峰等一众流量艺人，也让“游戏改编剧”成为影视圈的热门赛道，形成了阶段性的市场热潮。

然而，早期的成功几乎集中在电视剧领域，游戏改编电影的探索则步履维艰。

2012年，由陈嘉上执导、改编自日本经典格斗游戏的电影《拳皇》登陆国内大银幕。该片虽集结了中日美英等多国资本与创作团队，阵容看似亮眼，最终却沦为“查无此片”的票房惨案，豆瓣评分仅3.1分，成为游戏改编电影早期失利的典型注脚。

不过，电视剧市场的持续火热，暂时盖过了电影市场的遇冷。2016年，行业迎来游戏公司集体进军影视的“狂热期”——国内游戏行业两大巨头腾讯与网易，率先布局自有影视业务，纷纷成立专属影视公司；完美世界则在2016年作价120亿元借壳完美环球回归A股市场，以此为契机进一步加大影游联动的布局力度。更早之前的2014年11月，游族影业正式成立，成立之初便公布了《三体》《华夏之王》《恐龙大赛车》等重磅影视项目。除此之外，蓝港互动、巨人网络等以游戏为核心业务的企业也紧随其后下场布局，或直接成立影视子公司。而天神互动与儒意影业，三七互娱与星皓影业等游戏公司与影视公司的跨界联姻案例，更是不胜枚举。

与此前“影视公司主导改编、游戏公司仅授权IP”的模式不同，这一轮跨界的核心特点是“游戏公司牵头主导”，试图以IP所有者的身份，掌控从游戏到影视的全产业链开发，探索更深度的“影游联动”模式。

遗憾的是，游戏公司亲自操刀的改编尝试，大多未能复制早期电视剧的成功。像巨人网络，2016年高调宣布成立巨人影业后，随即启动投资过亿的《征途》电影版项目。然而，这部承载着行业期待的作品，历经两次撤档，在疫情冲击下放弃院线发行，转为网络大电影上线，最终口碑与票房双双不及预期，巨人影业也在推出这唯一一部作品后便销声匿迹。

图源：《征途》官方微博

之后网易高热度IP《阴阳师》改编的《侍神令》、光荣特库摩经典游戏《真・三国无双》同名改编电影等作品，尽管均坐拥高知名度IP与相当规模的制作投入，却依然难逃“雷声大雨点小”的窘境，票房与口碑都未达预期。

纵观这段探索期，游戏IP影视化虽在剧集领域打开局面，却在电影改编与公司自主开发中屡屡碰壁。市场信心的起伏与产业能力的局限，为后续的行业降温埋下伏笔。

02、狂热背后的残酷现实

行业普遍将2016年视为“影游联动”的高潮，但此后热度迅速退潮。一方面，缺乏真正成功的标杆案例，市场信心难以建立；另一方面，多数游戏公司虽掌握IP，却缺乏影视创作经验，游戏改编影视剧、电影既要照顾原有粉丝，又要让普通用户接受，一着不慎，可能就两处落空，这也使得游戏厂商对此颇为谨慎。

期间，多家国内游戏厂商曾密集公布游戏改编影视的计划，但多数项目进展缓慢，甚至陷入“永久跳票”的困境。以网易《阴阳师》手游为例，2016年12月15日，网易影业联合华谊兄弟影业、工夫影业官宣《阴阳师》电影及剧集开发计划，但其电影版《侍神令》直到2021年才正式上映，前后历时长达5年。

图源：《侍神令》微博

这种项目延期并非个例。完美世界CEO萧泓也曾在2016年公开表示：“影游联动每个项目的周期差不多是9个月到1年，明年（2017年）会有很多项目接连出现。”但实际情况是，2017年完美世界仅落地1部《射雕英雄传》影视与手游联动作品，其余规划均无实质性落地。即便是曾缔造现象级成功的“仙剑”系列，后续改编也未能延续热度——2016年播出的《仙剑云之凡》豆瓣评分仅4.7分，52城收视率跌至0.58%，被网友吐槽“无胡歌不仙剑”“特效五毛有余七毛不足”，彻底打破了游戏改编剧的热度神话。

更为严峻的是资本层面的挫败。完美世界曾2016年豪掷6.5亿元进军院线业务，试图掌控影视发行下游关键环节，为影游联动铺路，却因缺乏院线运营经验、市场竞争激烈，不到3年便难以支撑，于2018年作价16.65亿元将院线资产转让给母公司，黯然退出。根据其2018年年报显示，影视板块收入占比不足33%，营业成本同比增长率却达到收入的2倍，成本与收益严重失衡。

据企查查数据显示：2016-2019年，全国影视文化公司注销数量从3019家增至18710家，其中游戏跨界设立的影视公司占比约12%。大量跟风入局的资本在缺乏创作能力和行业认知的情况下，最终沦为市场泡沫的牺牲品。

在诸多业内人士看来，影游联动背后的IP逻辑依旧成立，也没有人去否认“真IP”的价值，只是影游联动自身的价值链正亟待重估：从IP选用上对叙事性的忽视，到制作流程中对影视创作规律的漠视，再到资本层面的盲目扩张，这些深层次误区共同构成了行业发展的“隐形壁垒”。

03、新风向

与数年前游戏公司“主导一切”却屡屡碰壁的盲目扩张相比，当前新一轮的游戏IP影视化浪潮呈现出截然不同的特征：战略上更协同，形态上更多元，技术上更前瞻。行业不再执着于“影游联动”的僵硬公式，转而探索IP价值在更广阔内容生态中的弹性释放。

任天堂的系统性布局堪称典范，国内厂商亦在调整策略，上文提到《王者荣耀》、《和平精英XR・代号HP》等“一IP多形态”的开发思路，相较于早期的零散授权或仓促上马，更具系统性与可持续性。

XR、元宇宙等工具的成熟，让游戏IP影视化突破了传统银幕的单向输出局限。这使得观众不再是被动接收者，而是能通过设备参与剧情分支选择——这种“游戏化影视”形态，可以更契合原生用户的交互习惯。

此外，短剧赛道的异军突起，也让游戏公司找到了轻量化跨界的新路径，多家企业已形成明确布局：

这类短剧多采用“游戏世界观+独立叙事”的模式，既降低了非粉丝用户的理解门槛，又通过剧情植入实现游戏导流。如恺英网络的《蓝月纪元》以游戏职业设定为核心构建剧情，剧中装备、场景与游戏高度联动，观看用户可领取专属游戏礼包；游族网络则计划利用AI技术快速产出《三体》短剧番外，聚焦游戏未覆盖的世界观支线，实现“IP内容补全+用户留存”的双重目标。

然而，热潮之下仍需冷静。

首先，技术噱头不等于内容质量。XR电影若缺乏扎实剧本支撑，极易沦为“高级宣传片”；元宇宙短剧若过度依赖交互而牺牲叙事节奏，也可能劝退观众。其次，动画虽规避了选角争议，但对美术风格、情感表达的要求更高，《侍神令》的失败已证明：IP热度无法自动转化为共情能力。再者，短剧虽灵活，但同质化严重，若仅作为“换皮广告”，长期将透支用户信任。

更重要的是，当前多数项目仍处于“官宣—亮相—等待”阶段，尚未经历市场真实检验。《王者荣耀》大电影定档2028年，距今尚有三年；而国内XR电影的商业变现路径、元宇宙短剧的用户留存效率，都缺乏成熟的商业模式支撑。因此，这一轮“新风向”与其说是全面复兴，不如说是一场更谨慎、更多元的实验。